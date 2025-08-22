Crypto markt in bear trap of definitieve top? Analisten verdeeld over Bitcoin cyclus

Auteur Bart Klammer Over de schrijver Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency.



Is dit de crypto markt cycle top of nog een bear trap? Dat is waar crypto analisten over in discussie zijn. Terwijl de een zegt dat de 4-jarige Bitcoin cyclus verleden tijd is, verwacht de ander dat we in een typische bear trap zitten die volgt met een parabolische stijging. Wat kunnen we de komende periode verwachten voor de Bitcoin koers?

Vandaag kijken we naar inzichten van crypto analisten en bespreken we waarom deze Bitcoin cyclus anders is dan de voorgaande jaren.

Crypto markt: Bear trap of einde bull cycle?

De crypto markt volgt door de geschiedenis heen een cyclus van 4 jaar, met een bear markt, een bull markt en alles wat er omheen speelt. Crypto analist DeFiTracer legt uit hoe deze cycles in het verleden hun gang zijn gegaan.

In alle scenario’s duurde de Bitcoin bull cycle ongeveer 9 maanden, met op maand 6 een bear trap. Tracer legt dan ook uit dat augustus de zesde maand is van de huidige Bitcoin bull cycle.

Bitcoin Macro bull-cycles



2011:

– Duration 9 Months (after ATH)

– Bear trap in Month 6



2013:

– Duration 9 Months

– Bear trap in Month 6



2017:

– Duration 9 Months

– Bear trap in Month 6



2021:

– Duration 9 Months

– Bear trap in Month 6



2025:

– We just entered Month 6…



Do… pic.twitter.com/2vp9a9ylOr — ᴛʀᴀᴄᴇʀ (@DeFiTracer) August 18, 2025

Andere analisten suggereren dat de typische Bitcoin cycle verleden tijd is. Dat komt door de lancering van de spot Bitcoin ETF in 2024, wat de poorten opende voor institutionele investeerders.

De typische vierjarige cyclus is op basis van de emoties van investeerders, die veranderen naarmate de crypto markt stijgt of daalt. Maar institutioneel kapitaal brengt een grote verandering in deze dynamiek. Daarom denken sommige analisten dat de typische cyclus niet meer van toepassing is.

Bear trap of piek van de bull markt?

De recente daling van Bitcoin doet men denken dat we de piek van de Bitcoin cyclus hebben bereikt. Maar analist Alex Krüger vindt dit klinkklare onzin. Hij vindt het “bijzonder hoe elke keer dat we een correctie krijgen, mensen bang worden over een cycle top, keer op keer”.

De analist bevestigt dat we niet aan het begin van de cyclus zitten, gezien Bitcoin al 7x boven zijn lows van 2022 ligt. Toch verwacht hij nog veel meer upside voor de markt, gezien de Federal Reserve nog renteverlagingen moet doorvoeren in de VS. Krüger verwacht dat september de eerstvolgende renteverlaging meebrengt.

Remarkable how every time you get a correction from new highs so many people start to fret about the cycle top. Over and over again.



Some thoughts on the market:



– This indeed is not early in the move, bitcoin is already 7x from the 2022 lows, and much of the move recently is… pic.twitter.com/x9URFs7PqG — Alex Krüger (@krugermacro) August 18, 2025

De kans is dus groot dat de daling van deze week simpelweg nog een bear trap is. Dat is mogelijk de motivatie van investeerders om massaal Bitcoin te kopen bij dalingen onder $113k. Hierdoor zien we in de afgelopen dagen dat BTC dit niveau test, maar nog geen breakdown wist te maken. Juist wanneer het sentiment bearish is, zien slimme investeerders een kans om te kopen.

Wat gaat Bitcoin doen?

Bitcoin krijgt dus duidelijk ondersteuning bij $113k en dat verlaagt al gelijk de verwachtingen dat we het einde van de bull markt hebben bereikt. De dalingen van deze week en de volatiliteit van vandaag hebben betrekking op een toespraak van de Amerikaanse Federal Reserve. Voorzitter Jerome Powell laat weten of hij een renteverlaging verwacht in september.

De kans bestaat dat Bitcoin na vandaag een groot herstel meemaakt. Maar als de toespraak tegenvalt, zijn verdere dalingen richting of zelfs onder $110k mogelijk in de komende dagen. Daarmee zou het langer kunnen duren voordat Bitcoin herstelt, maar komen er ook mogelijkheden naar boven om Bitcoin te kopen met nog meer korting.

Bitcoin koers grafiek – Bron: TradingView

Dus los van wat Bitcoin vandaag gaat doen, blijft de verwachting hoog dat dit niets meer dan een bear trap is. En een bear trap is juist gunstig voor degenen die kopen en vasthouden. Dan kun je niet alleen Bitcoin met korting inslaan, maar ook altcoins, die na een herstel nog harder omhoog kunnen gaan.

