Crypto markt in angst – september crypto crash alarm gaat af

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De crypto markt maakt zich zorgen in september, dat blijkt uit de recente daling in de Crypto Fear & Greed Index. Volgt crypto ook dit jaar zijn historische patroon van september en volgt er een crypto crash? In dit artikel kijken we naar wat we kunnen verwachten in september, het huidige sentiment van investeerders en hoe je hier op kan inspelen.

Crypto crash op komst in september?

In augustus waren investeerders bullish op crypto, maar dat is binnen een maand snel veranderd. Ondanks hoge verwachtingen op een renteverlaging in september, daalt crypto. Het sentiment van de markt krijgt hierdoor een flinke klap en dat kunnen we zien aan de Crypto Fear & Greed Index van Alternative.me.

De index kijkt naar het sentiment van de crypto markt, op basis van activiteit op social media, koersontwikkelingen en andere factoren. Vorige maand lag deze index nog op 67, wijzend op ‘Greed’ of hebzucht. Maar aan het begin van de nieuwe maand, daalde de index onder 50, naar de zone van ‘Fear’, oftewel, angst.

Crypto Fear & Greed Index – Bron: Alternative.me

Dankzij een redelijke stijging in de koersen van Bitcoin en altcoins, is de index vandaag weer hersteld naar neutraal. Maar dit houdt niet in dat de verwachtingen voor september positief zijn. Mogelijk verloopt deze maand typisch zoals september uit eerdere jaren, waarin crypto typisch daalt.

In september daalt Bitcoin gemiddeld met 3% en Ethereum met 6%. September is dan ook vaker een rode maand dan een groene maand voor crypto. De markt reageert hier mogelijk op door te besluiten te verkopen, of juist te wachten met kopen.

Hoe je hierop in kan spelen

Het sentiment is dus vooral negatief op het moment. Maar wat kun je als investeerder met deze informatie doen? Volgens grote slimme investeerders zoals Warren Buffett, is dit juist een typisch moment om te kopen. Een bekende quote van Buffett is “Be greedy when others are fearful”, oftewel, wanneer anderen uit paniek verkopen, is dat vaak een goed moment om te kopen.

September is pas begonnen en crypto kan nog van alles doen. De meest volatiele week wordt mogelijk 15-19 september, wanneer de Federal Reserve in de VS zijn rentebesluit deelt. Als crypto aan het begin van deze week daalt, is dat een ideaal moment om te kopen en vast te houden. Want, laten we kijken wat we in oktober kunnen verwachten. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Wat kunnen we ná september verwachten?

Na september, een van de slechtere maanden voor crypto, volgt gelijk een van de beste maanden voor crypto, oktober. Deze maand wordt niet voor niets ‘Uptober’ genoemd. Bitcoin stijgt gemiddeld 22% in oktober en Ethereum met 5%, maar ging in de bull run van 2021 met 43% omhoog in deze maand. Maar ook november is historisch gezien een sterke maand met +46% voor Bitcoin en +8% voor Ethereum.

They call it Uptober for a reason. pic.twitter.com/No2Q4zdzA5 — Swede 🌖 (@Swedgonecrypto) August 24, 2025

Hoewel deze historische trends niet garanderen dat crypto ook gaat stijgen in oktober en november 2025, hebben ze wel een psychologische impact op de crypto markt. Dat vergroot de kans dat de laatste maanden van 2025 winstgevend worden en maken september een nóg aantrekkelijker moment om te kopen.

Bij het investeren in de beste cryptomunten, is het belangrijk om je bewust te zijn van de risico’s, die vooral op korte termijn en/of middellange spelen. Maar Bitcoin en Ethereum hebben tot zover altijd bewezen meer waard te worden (ETH bereikte in augustus een nieuwe all-time high).

Met genoeg geduld heb je een grote voorsprong op andere investeerders. En met diversificatie voorkom je dat je de dupe bent omdat Ethereum jarenlang niet omhoog is gegaan. Als je op zoek bent naar winst op korte termijn, is september misschien een maand om af te koelen, maar als je van plan hebt om crypto te kopen en vast te houden, is dit misschien een van de betere momenten om dat te doen.