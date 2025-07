Crypto expert voorspelt XRP koers stijging naar $4,80 onder deze voorwaarde

De XRP koers staat mogelijk op het punt om zijn all-time high uit 2018 te verbeteren. Op basis van een recente analyse van een crypto expert, ligt XRP vlak op een belangrijke multi-jaarlijkse weerstand. Een duidelijke breuk boven dit niveau maakt de weg vrij voor een pump richting $4,80. Wat gaat Ripple doen in het tweede deel van juli?

In dit artikel kijken we naar een technisch overzicht van de XRP koers, met belangrijke niveaus om de komende periode in de gaten te houden.

Crypto expert voorspelt nieuwe ATH voor XRP koers

Crypto expert Ali Martinez deelde gisteren op X dat XRP vlak onder een belangrijke weerstand ligt op $3. Dit niveau weerhoudt de altcoin al meerdere jaren van een nieuwe all-time high boven $3,84. Maar door de bullish druk, is een breuk van dit niveau mogelijk in juli.

Vanuit daar kan XRP verder stijgen richting $3,84 en $4,80 gebaseerd op niveaus van de wekelijkse grafiek.

Sinds het bereiken van $3,84 in januari 2018, speelt de $3 als belangrijke weerstand. Hierdoor wist XRP in ruim zeven jaar tijd nog een nieuw record neer te zetten. Ook de gigantische bull run van 2021 was niet genoeg om XRP te helpen, gezien de bearish druk hiervoor te hoog was dankzij de SEC vs. Ripple rechtszaak.

Waarom dit jaar anders is voor Ripple

Niet alleen staat de Ripple rechtszaak op het punt te eindigen, ook is in 2023 al bepaald at XRP geen effect is. Na dit besluit is XRP opnieuw gelist op grote exchanges zoals Coinbase.

Dit jaar profiteert Ripple van nieuwe partnerschappen, adoptie van de RLUSD stablecoin en de mogelijkheid voor een aanstaande spot XRP ETF in de VS. Dit verhoogt de institutionele interesse sterk en maakt een nieuwe all-time high vrijwel onmogelijk als het sentiment bullish blijft.

We zien langzamerhand ook een groeiende interesse onder retail traders.

Is een XRP koers stijging naar $4,80 mogelijk in de zomer?

De XRP koers is in een week tijd met zo’n 30% omhoog geschoten, maar een doorbraak bij $3 is op korte termijn lastig. Niet alleen is $3 een sterke weerstand, ook heeft Ripple momenteel een zeer hoge Relative Strength Index (RSI). De hoge RSI geeft aan dat XRP op korte termijn overgewaardeerd is en stimuleert traders om winst te nemen.

Naarmate de RSI afkoelt en onder 70 daalt, krijgt XRP extra ruimte om verder omhoog te klimmen. Vanaf dat punt is een breakout boven $3 aannemelijker. Hierna kan Ripple nog te maken krijgen me weerstand rond $3,30 en $3,40. Na het breken van deze weerstand, volgt mogelijk een stijging naar een nieuwe all-time high boven $3,84.

XRP koers grafiek – Bron: TradingView

In het geval dat Ripple daalt, profiteert de altcoin van sterke ondersteuning bij $2,70, $2,40 en $2,30. Het niveau van $2,30 wordt versterkt door de moving average van 30 dagen (geel) en 200 dagen (blauw). De beperkte daling die we vandaag zien na zeven dagen aan stijgingen, suggereert dat Ripple nog niet klaar is met stijgen. Hierdoor is een stijging richting $3,84 niet onmogelijk in juli.

Als het sentiment bullish blijft, kan Ripple in de zomermaanden het niveau van $4,80 bereiken. Hoewel Ripple de #3 grootste cryptomunt is, kan XRP nog steeds een erg winstgevende crypto asset worden in de komende bull run.

Maar als het klimaat van crypto dusdanig verandert dat XRP naar een nieuwe all-time high springt, kunnen kleinere altcoins in verhouding nog meer stijgen. Dat is ook iets waar investeerders op hopen en zij kijken dan ook naar kleinere utility tokens die het goed kunnen doen in de volgende bull run.

