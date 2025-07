XRP koers stijgt richting $3 door Koreaanse retail hype

Auteur Bart Klammer Auteur Bart Klammer Over de schrijver Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency. ... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Juli 14, 2025

Betrouwbaarheid Advertentiebeleid Wij hechten veel waarde aan transparantie voor onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten affiliate links, waarmee we mogelijk een commissie verdienen via deze samenwerkingen. Met meer dan tien jaar ervaring in het verslaan van crypto nieuws biedt Cryptonews gezaghebbende inzichten waar je op kunt vertrouwen. Ons ervaren team van journalisten en analisten combineert diepgaande marktkennis met praktische tests van blockchain-technologieën. We hanteren hoge redactionele standaarden om feitelijke nauwkeurigheid en onpartijdige berichtgeving te waarborgen, zowel over gevestigde cryptocurrencies als opkomende projecten. Onze langdurige aanwezigheid in de industrie en toewijding aan kwaliteitsjournalistiek maken Cryptonews een betrouwbare bron in de dynamische wereld van digitale activa. Lees meer over Cryptonews

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Bitcoin is niet de enige cryptomunt die veel aandacht krijgt sinds vorige week. Ook XRP is erg populair, met name onder Zuid-Koreaanse crypto traders. De XRP koers stijgt vandaag richting $3 en nu blijkt dat 70% van het volume van de Zuid-Koreaanse markt kwam tijdens de recente stijging. Staat Ripple op het punt van exploderen en is vandaag nog een goed moment om de altcoin in te slaan?

Vandaag kijken we naar recente handelsactiviteit rondom XRP en welke rol de Zuid-Koreaanse crypto exchange, Upbit, hierin speelt.

Upbit goed voor 70% van spot XRP volume

Crypto analist Dom (@traderview2) deelde dit weekend op X een aantal interessante statistieken over de activiteit van afgelopen vrijdag. Vrijdag steeg de XRP koers vanuit $2,60 richting $3 en volgens Dom kwam dit grotendeels door handelsactiviteit in Zuid-Korea.

On-chain gegevens laten zien dat van de totale 45 miljoen XRP aan koopdruk, 33 miljoen, oftewel 70%, van Upbit kwam, een bekende Zuid-Koreaanse crypto exchange. Andere exchanges volgden met een veel lager aandeel. Zo was Coinbase goed voor 11%, Kraken voor 9% en Bitstamp voor 6% van de koopdruk.

Here are some interesting stats about $XRP's run from $2.60 – $3.00 yesterday



-There was a total of 45M $XRP net buy pressure on the spot markets

-70% of the buy pressure came from Upbit (32M)

-Coinbase had 11%, Kraken with 9%, Bitstamp with 6%



Binance was negative on net… https://t.co/xxCVcN899s pic.twitter.com/vf79QRUt1X — Dom (@traderview2) July 12, 2025

Waarom is dit bijzonder? Uit historische patronen blijkt dat hoge activiteit van Zuid-Koreaanse traders vaak samengaat met grote crypto rally’s. Dit is een van de meerdere signalen dat juli het begin van de nieuwe bull run markeert.

XRP krijgt veel aandacht, mogelijk rondom de behoorlijke groei van Ripple in de afgelopen jaren, maar ook de hoge verwachtingen dat er binnenkort een spot XRP ETF op de Amerikaanse markt komt. Investeerders die nu kopen, kunnen hier wellicht sterk van profiteren, terwijl traders mogelijk snelle winst kunnen vangen door hype.

Positieve verwachtingen voor Ripple

Investeerders zijn optimistisch over de spot XRP ETF, die binnenkort goedkeuring kan krijgen. Gebruikers van Polymarket voorzien een 85% kans dat de Ripple ETF dit jaar goedkeuring krijgt. Maar hoewel er veel hype is rondom XRP, wordt er slechts een 12% kans voorspeld dat de ETF deze maand nog goedkeuring krijgt.

In de afgelopen jaren heeft Ripple meerdere partnerschappen opgebouwd, een eigen stablecoin gelanceerd en de XRP Ledger uitgebreid met updates. Bovendien nadert het einde van de SEC vs. Ripple rechtszaak nu Ripple zijn hoger beroep al heeft ingetrokken.

Los van mogelijke volatiliteit op korte termijn, blijft het vooruitzicht voor de lange termijn erg positief voor XRP.

XRP koers verwachting

De XRP koers lijkt een stijging van begin dit jaar te herhalen. In januari steeg de altcoin met 62% en sinds eind juli is XRP met bijna 50% gestegen. Als XRP de stijging van januari weet te herhalen, kan de altcoin op korte termijn verder klimmen naar $3,25.

Echter is het belangrijk om rekening te houden met de mogelijkheid voor een correctie. Nu de Relative Strength Index (RSI) boven de 80 is geklommen, is dit risico aanzienlijk hoger. Op het moment dat de bullish druk te laag is, stapelen winstnemingen op en kan de koers terugglijden richting support op $2,75. Als XRP boven dit niveau blijft hangen, koelt de RSI af en kan Ripple verder stijgen.

Een hoge RSI garandeert geen correctie, maar stimuleert traders wel om winst op te nemen. Dat is dus een mogelijkheid om rekening mee te houden.

XRP koers grafiek – Bron: TradingView

In juli staan er mogelijk nog meer koersstijgingen op de planning. Op de dagelijkse grafiek vormt XRP binnenkort een Golden Cross. Dit bullish signaal vormt in dit geval wanneer de 30-daagse moving average (geel) boven de 200-daagse (blauw) stijgt. Deze Golden Cross kan helpen om zijn 2025 high van $3,40 opnieuw te testen in juli.

Is het een goed idee om XRP te kopen? Als je van plan bent om te handelen op korte termijn, is het erg riskant om XRP nu te kopen. Als je echter van plan bent om op lange termijn te HODLen, is dit wellicht nog steeds een goed instappunt.

Voor winst op korte termijn slaan veel traders XP over vanwege zijn onvoorspelbaarheid en hoge market cap. Traders kijken dan ook naar kleinere cryptomunten, met name degenen die nog niet zijn gestegen in waarde.

Veelbelovende cryptomunten

$BEST is een nieuwe coin die veel aandacht heeft getrokken van investeerders. Deze utility token van Best Wallet is tijdelijk verkrijgbaar in een presale en biedt voordelen voor het vasthouden hiervan. De voorverkoop heeft al bijna $14 miljoen opgehaald, wat betekent dat er gigantisch veel interesse in deze token is.

Als gebruiker van Best Wallet krijg je met $BEST toegang tot hoge staking beloningen en de ‘Upcoming Tokens’ feature waarmee je vroegtijdig toegang krijgt tot nieuwe crypto presales en launches. Bovendien krijg je korting op transacties, wat deze crypto wallet goedkoper maakt in gebruik. Koop vandaag je $BEST tokens nog tijdens de presale, want de prijs hiervan stijgt vanavond.