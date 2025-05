ChatGPT voorspelt: XRP koers naar $20 bij BTC rally – wanneer stijgt Ripple?

Changpeng Zhao, de voormalige CEO van Binance, denkt dat Bitcoin aan het einde van deze bull cycle $500k tot $1 miljoen waard kan worden. Mocht dit gebeuren, dan heeft dit enorme gevolgen voor populaire cryptomunten zoals XRP. In dit artikel kijken we dan ook of de XRP koers naar $20 kan stijgen als Bitcoin explodeert in waarde.

Changpeng Zhao: Bitcoin koers naar $1 miljoen

Changpeng “CZ” Zhao deelde in een recent interview zijn Bitcoin verwachting in deze bull cycle. Volgens hem kan de cryptomunt een piek bereiken tussen $500k en $1 miljoen. Dit baseert hij op de massale institutionele adoptie van BTC, maar ook de komst van een crypto reserve in de VS. Dit legt mogelijk veel druk op de resterende Bitcoin supply, wat voor grote koersstijgingen kan zorgen.

De voormalige Binance CEO denkt dat landen uiteindelijk geen keuze hebben om Bitcoin achterwege te laten. Nu de VS “180 graden is omgedraaid”, is de “grootste dominosteen gevallen” waardoor het haast onvermijdelijk is dat andere landen Bitcoin blijven kopen.

🔥 BULLISH: Binance founder CZ thinks Bitcoin price could top between $500,000 to $1,000,000 this cycle. pic.twitter.com/7BjJhghKYk — Cointelegraph (@Cointelegraph) May 6, 2025

BINANCE FOUNDER CZ JUST SAID, “OTHER COUNTRIES HAVE TO” BUY #BITCOIN 👀



NEXT 4 YEARS ARE GOING TO BE WILD pic.twitter.com/dPXkfKjUSW — Vivek⚡️ (@Vivek4real_) May 5, 2025

De Bitcoin koers kan binnenkort boven $100k klimmen door groeiende verwachtingen dat er dit jaar meerdere renteverlagingen komen in de VS. Vanuit hier kan het een kwestie van dagen of weken zijn voordat Bitcoin een nieuwe all-time high neerzet boven $110k.

Maar wat betekent dit alles voor XRP, de #4 grootste cryptomunt? We hebben de bekende AI chatbot, ChatGPT, gevraagd hoeveel Ripple waard kan worden als de Bitcoin koers explodeert naar $500k tot $1 miljoen.

ChatGPT voorspelt: Gaat XRP stijgen naar $20?

De vraag aan ChatGPT luidde als volgt:

ChatGPT antwoordde met:

“Goede vraag — als Bitcoin inderdaad stijgt naar $500.000–$1.000.000, dan zou dat een enorme bullmarkt betekenen voor de hele cryptomarkt. Maar dat betekent niet automatisch dat XRP in dezelfde verhouding meestijgt. Laten we het in perspectief zetten.”

ChatGPT laat zien hoe hoog de market cap van Bitcoin wordt bij een koers van $500k en $1 miljoen, de chatbot gaat hier uit van een volledige 21 miljoen supply van Bitcoins. Omdat we ChatGPT geen specifiek tijdframe hebben gegeven, gaat de chatbot ervan uit dat alle Bitcoins ontgrendeld zijn (maar dit gebeurt pas in het jaar 2140!).

De chatbot volgt met een schatting dat de hele cryptomarkt dan $20-40 biljoen waard zou zijn, ongeveer 10 keer zo hoog als de huidige market cap van ongeveer $3,1 biljoen.

In het geval dat XRP binnen de top 5 blijft, kan de altcoin veel waard worden. In de bull run van 2017-2018 had XRP bij zijn all-time high van $3,84 een market cap van zo’n $800 miljard.

Vandaag heeft XRP een marktaandeel van ongeveer 4% van de hele markt. Dat betekent dat als de cryptomarkt stijgt naar $20 biljoen, Ripple een market cap zou hebben van $800 miljard. Bij $30 biljoen heeft Ripple $1,2 biljoen en bij $40 biljoen heeft Ripple $1,6 biljoen.

Als we uitgaan van een $30 biljoen market cap voor crypto, zal Ripple met zijn huidige supply van 55 miljard XRP, $21,81 per stuk waard zijn. ($1,2 biljoen / 55 miljard = een XRP koers van $21,81).

Het is hierbij belangrijk dat XRP zijn dominantie positie behoudt en meegroeit met de Bitcoin koers. Een andere belangrijke factor is dat de XRP supply niet omhoog gaat, bijvoorbeeld door unlocks uit Ripple’s Escrow-accounts.

In het positieve scenario kan XRP dan daadwerkelijk meer dan $20 waard worden in de piek van deze bull cycle. Maar ook is het belangrijk om rekening te houden met de 21 miljoen Bitcoin supply, die nog niet volledig ontgrendeld is. Hierdoor valt de market cap van crypto ongeveer 5% lager uit (omdat er iets minder dan 20 miljoen BTC zijn gemined.)

Als we de XRP koers verwachting met 5% verlagen, dan komen we uit op een waarde van $20,71 per token, wat nog steeds boven $20 is.

Alternatieve utility token

