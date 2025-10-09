ChatGPT voorspelt Bitcoin dominance koers – nu instappen of wachten?

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Bitcoin dominance is in de loop van 2025 sterk gedaald en biedt de mogelijkheid voor het begin van altseason 2025. Steeds meer kapitaal stroomt naar altcoins, waardoor deze kleinere cryptomunten het roer over kunnen nemen in Q4 2025. Een daling van de Bitcoin dominantie wordt historisch in verband gebracht met een altcoin season en dat voorspelt veel goeds voor het einde van dit jaar.

Bitcoin blijft de grootste en belangrijkste cryptomunt, maar een deel van zijn liquiditeit kan doorstromen naar altcoins. En omdat altcoins een lagere marktwaarde hebben, kunnen ze veel harder stijgen dan Bitcoin zelf. Dat is wat altseason zo aantrekkelijk maakt, vooral onder de kleinere investeerders en degenen die meer risico aandurven.

In dit artikel kijken we wat de bekende AI chatbot, ChatGPT, verwacht voor de Bitcoin dominantie aan het einde van dit jaar.

Bitcoin koers stijgt en legt druk op altcoins

De Bitcoin koers is boven $120k gestegen en stabiliseert na het neerzetten van twee nieuwe all-time highs aan het begin van de week. De recente stijging in de BTC koers zorgt er ook voor dat zijn dominantie groeit. Toch verwachten experts dat het een kwestie van tijd is voordat de BTC dominance verder omlaag wordt getrokken.

De sterke prestatie van Bitcoin is onder andere te danken aan de interesse in de spot Bitcoin ETF, die weer is gegroeid. Uit gegevens blijkt dat hij sinds vorige week meerdere honderden miljoenen, en soms miljarden per dag aan inflows ziet.

Maar in oktober en november verwachten experts dat meerdere altcoin ETF’s goedkeuring krijgen. Met keuze uit altcoins zoals XRP, Solana, Cardano, Litecoin, Dogecoin en meer, kan de dominantie van Bitcoin sterk afnemen aan het eind van dit jaar.

Crypto expert voorspelt dalende BTC dominance

Volgens crypto analist Shay zit de BTC dominance nog steeds in een downtrend. Bovendien volgt de trend een ‘head and shoulders’ patroon. Een breuk onder dit patroon kan zorgen voor verdere dalingen richting 55% of zelfs lager aan het eind van 2025.

$BTCD



Potential path for Bitcoin $BTC dominance. Could be forming a H&S pattern before heading lower and igniting the alt coin rally $ETH.



Time will tell but drawing a potential possibility as MACD & RSI curl up + above key VRVP levels + Institutional adoption pic.twitter.com/toyz1cDpey — Shay (@ElysiumEffect) October 8, 2025

Hoe lager de Bitcoin dominantie, hoe groter de marktkapitalisatie van altcoins wordt. En omdat altcoins in verhouding harder kunnen stijgen, trekt dit een groter deel van de investeerders aan wanneer dit gebeurt. Dit kan leiden tot een sneeuwbaleffect, waardoor er steeds meer geld in de beste altcoins wordt gestopt.

Een belangrijk kenmerk van het begin van altseason is dat de Bitcoin koers afkoelt (niet crasht). Grote altcoins zoals Ethereum, BNB, XRP en Solana stijgen, voordat de liquiditeit vanuit deze altcoins doorstroomt naar kleine cryptomunten.

Altseason 2025 voor de deur?

De Bitcoin dominantie daalde in september richting 57%, maar is richting het eind van die maand hersteld naar 59% en lijkt nu nog verder te klimmen. Maar wanneer onzekerheid afneemt en optimisme groeit, zal dat te zien zijn aan de prestatie van altcoins. Hierdoor kan het zijn dat de BTC dominance binnenkort weer gaat dalen.

Als altcoins een sterke comeback maken, denken we dat de BTC.D in de komende maanden richting 52% zakt. Maar in de bull run van 2021 daalde de BTC.D vanuit 60% zo laag als 40% in slechts enkele maanden. Dat laat zien dat altcoins een sneeuwbaleffect kunnen veroorzaken, waarin er steeds meer kapitaal vanuit Bitcoin naar kleine crypto’s gaat.

Bitcoin dominance grafiek – Bron: TradingView

Het is geen garantie dat de Bitcoin dominance gaat crashen aan het einde van dit jaar. Maar als dit gebeurt, kunnen we grote stijgingen verwachten voor altcoins. Mogelijk wordt altseason 2025 dan nog groter dan die uit 2021, met name dankzij de komst van altcoin ETF’s.

Voor de komende tijd verwachten we dat de Bitcoin koers verder gaat klimmen richting $130.000-140.000, voordat altcoins een grote comeback gaan maken.