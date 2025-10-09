Bitcoin koers toont veerkracht door gecontroleerde winstnemingen en instroom van kapitaal

Bitcoin koers is stabiel terwijl whales miljarden verplaatsen, de winstnemingen blijven gecontroleerd en on-chain data wijst op liquiditeit.

Auteur Dirk van Haaster Auteur Dirk van Haaster Over de schrijver Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Oktober 9, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De whales verplaatsten deze week, na twee maanden van stilte, ongeveer $11 miljard aan BTC. De handelsactiviteit op Binance steeg tegelijkertijd tot het hoogste niveau sinds juli. Deze combinatie wijst op een toename van institutionele liquiditeit en gecontroleerde winstnemingen. De markt lijkt zich daarmee te herstellen van de scherpe daling van de Bitcoin koers na het recente all-time high.

Bitcoin koers herstelt zich na correctie

De Bitcoin prijs bevindt zich rond $122.000 na de daling vanaf het recordniveau boven $126.000. Volgens data van CryptoQuant is het net taker volume, dat het verschil tussen koop- en verkooporders in derivaten weergeeft, opgelopen van een extreem bearish niveau van circa $400 miljoen naar neutraal. Dit betekent dat de verkoopdruk afneemt en de bulls langzaam weer de overhand krijgen.

Deze koersbeweging lijkt op de situatie van BTC in april 2024, toen een vergelijkbaar herstel het startschot vormde voor een sterke opwaartse trend. Crypto-analisten geven aan dat dit soort omslagen vaak wijzen op een markt die een nieuw evenwicht vindt, waarbij de koopinteresse toeneemt zonder oververhitting door te veel leverage.

De BTC winstnemingen blijven gecontroleerd

Volgens marktonderzoek van Swissblock verkopen BTC investeerders momenteel vooral uit winst, maar zonder paniek. De meeste traders behouden hun posities, wat erop wijst dat het vertrouwen in de Bitcoin markt nog steeds intact is.

Joao Wedson, CEO van Alphractal, meldt dat de verhouding tussen koop- en verkoopdruk positief blijft. Hij benadrukt daarnaast dat de bulls vooral actief zijn tijdens periodes van zwakke stemming, een strategie die in de afgelopen maanden vaak winstgevend bleek.

The Buy/Sell Pressure Delta signaled a buy opportunity on BTC as highlighted in our previous post.

At that time, BTC was at a local bottom, while many still expected further downside.



Metrics like this can take you to a whole new level, significantly increasing your… https://t.co/GZBQPq6o2Y pic.twitter.com/XbxIiD2W4n — Joao Wedson (@joao_wedson) October 8, 2025

Whales en institutionele kopers versterken de Bitcoin liquiditeit

De plotselinge activiteit van whales zorgt voor extra aandacht. Grote wallets verplaatsten recent voor miljarden dollars aan Bitcoin, wat duidt op een hernieuwde interesse van institutionele partijen. Deze trend werd versterkt door data van Binance, waar het dagelijkse BTC koopvolume op meerdere dagen boven de $500 miljoen uitkwam.

De zogenoemde imbalance ratio, die de verhouding tussen koop- en verkoopvolume weergeeft, steeg tot 0,23. Dat betekent dat de kooporders ongeveer 23% hoger liggen dan de verkooporders. Tegelijkertijd steeg de Z-Score, een maatstaf voor handelsintensiteit, naar 0,79. Dat wijst volgens crypto-analisten op een bovengemiddelde koopdruk en solide liquiditeit.

De totale handelsvolumes zijn nu terug op het niveau van midden 2024. Dat laat zien dat de recente Bitcoin koersbeweging niet alleen door korte termijn speculatie wordt gedreven, maar vooral door een structurele instroom van kapitaal.

Innovatieve Layer 2 voor Bitcoin: Maak kennis met Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper ($HYPER) is een gloednieuwe Layer 2 oplossing die de beperkingen van de oorspronkelijke Bitcoin blockchain weet te omzeilen. Door een directe koppeling met het Bitcoin netwerk kun je je BTC gebruiken binnen het Hyper ecosysteem en ermee investeren in meme coins, DeFi projecten, real-world assets (RWA), NFT’s en meer.

Transacties verlopen razendsnel en tegen minimale kosten, in vergelijking met de trage en dure Bitcoin blockchain. De $HYPER token fungeert als middel voor het netwerk én geeft gebruikers stemrecht bij belangrijke beslissingen binnen het ecosysteem. Tijdens de huidige crypto presale is $HYPER beschikbaar tegen een vaste, lage instapprijs en levert het aantrekkelijke stakingbeloningen op.

Wie nu instapt, profiteert van extra korting, want zodra de funding boven de $6,2 miljoen komt, zal de tokenprijs binnen 10 uur stijgen.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $HYPER vandaag!