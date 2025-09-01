Charles Hoskinson intensiveert Ethereum rivaliteit – ‘Cardano moet winnen’

De Cardano community maakt zich zorgen over de toekomst van de Cardano blockchain. Maar Cardano’s oprichter, Charles Hoskinson, is niet van plan om de blockchain ten onder te laten gaan. Hoskinson is nog steeds van plan om Cardano verder uit te breiden, zodat de blockchain Ethereum op een dag kan inhalen. Gaat de altcoin stijgen nu de rivaliteit met Ethereum toeneemt?

In dit nieuwsartikel kijken we naar recente uitspraken van Hoskinson, hoe de markt hierop reageerde en wat we voor Cardano kunnen verwachten.

Charles Hoskinson: “Ik wil dat Cardano wint”

Hoskinson vraagt de Cardano community: “Wat heb ik eraan om Cardano ten onder te laten gaan?” Volgens hem staat de reputatie voor de rest van zijn leven op het spel, daarom wil hij dat Cardano gaat winnen.

De Cardano founder laat in de onderstaande video zien dat hij plannen heeft om Cardano beter te maken dan Ethereum. Hij stelt dan de volgende vraag: “Denk je nou echt dat ik wil dat Ethereum boven Cardano staat?” Hoskinson denkt constant aan manieren om Cardano te verbeteren en hecht waarde aan het delen van momenten met zijn community.

Charles Hoskinson on Cardano and Ethereum:



“Do you think for one damn minute I want Ethereum above Cardano? No. I want Cardano to win.” pic.twitter.com/kg9WP3ffkU — TapTools (@TapTools) August 31, 2025

Na de speech daalde de Cardano koers met meerdere procenten, hoewel het niet duidelijk te verbinden is met de video van Hoskinson. En om beter te worden dan Ethereum, heeft Cardano nog een lange weg te gaan. Het grote probleem van Cardano is dat er vrijwel geen bekend platform of app is gebouwd op deze chain. Ondertussen wordt er juist veel gebouwd op Ethereum, Solana en de Binance Smart Chain.

Hoewel Hoskinson ook de co-founder van Ethereum is, blijft het voor hem een uitdaging om Cardano op hetzelfde niveau te krijgen. En met een gebrek aan goede developers op Cardano, lijkt zoiets voor nu nog onmogelijk.

Cardano vs. Ethereum

Op het gebied van Total Value Locked (TVL) past Cardano zo’n 250 keer in Ethereum. TVL geeft aan hoeveel geld er vergrendeld zit in smart contracts. Bij Ethereum is dit $91,68 miljard, bij Cardano is dit $368 miljoen.

En terwijl Cardano één tot enkele miljarden dollars aan volume per dag draait, varieert dit bij Ethereum vooral tussen de $20 miljard en $50 miljard.

Dit grote contrast tussen Cardano en Ethereum weerspiegelt het feit dat de interesse in Ethereum vele malen hoger is, onder zowel investeerders als developers.

Kan dit nog veranderen?

Momenteel lijkt het er niet op dat Cardano qua prestatie ook maar in de buurt kan komen bij Ethereum. Maar de crypto sector blijft onvoorspelbaar. Zo zagen we bijvoorbeeld hoe XRP in 2024 voor het grootste deel gezien werd als shitcoin, toen hij langdurig rond $0,50 bewoog, totdat de koers aan het eind van het jaar explodeerde en boven $2 kwam.

Als Cardano ook zo’n soort doorbraak kan maken, wanneer bijvoorbeeld grote developers naar het netwerk komen, kan hij al een stuk dichter bij Ethereum in de buurt komen.

Als Ethereum aan de andere kant aftakelt, helpt dat Cardano natuurlijk ook om een inhaalslag te maken. Maar met verwachtingen dat ETH wel $10.000 waard kan worden in 2025, kan ook zoiets nog een poosje duren.