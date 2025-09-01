CryptoPatel ziet Ethereum koers uitbreken: kan ETH door naar $10.000?

De Ethereum koers houdt stand boven belangrijke steun. Analisten zien $5000 als de volgende grens, met een mogelijke run richting $10.000.

Auteur Dirk van Haaster Auteur Dirk van Haaster Over de schrijver Met vier jaar crypto-ervaring en een cum laude master in Strategic Management (Erasmus Universiteit) combineert Dirk strategisch inzicht met analytische scherpte om diepgaande Web3-content te... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: September 1, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Ethereum koers bleef de afgelopen weken sterk boven belangrijke steungebieden. Vooral het steunniveau rond $2200 houdt de ETH prijs in stand. Dit is een niveau dat volgens cryptoanalisten in de vorige bearmarkt al meerdere keren solide steun bood. Ze zien dit dan ook als een stevig fundament waarop ETH verder kan bouwen naar nieuwe hoogten.

Ethereum koers blijft stevig boven lange termijn steun

De Ethereum koers blijft redelijk stabiel dankzij een stevige vraag naar ETH in de markt. De lange termijn steun rond $2200 biedt een goede houvast. Dit niveau was tijdens de vorige Ethereum koersdaling al een belangrijke bodem. Door dit vast te houden, blijft de trend positief.

De technische indicatoren, zoals trendlijnen en Fibonacci niveaus, bevestigen dat ETH in een bullish structuur zit. Ook de momentum oscillatoren, zoals de RSI (Relative Strength Index), laten zien dat er nog ruimte is voor verdere groei.

ETH koers test $5000 als volgende grens

Volgens cryptoanalist CryptoPatel ligt de focus nu op de zone tussen $4800 en $5000. Als de Ethereum koers boven deze grens sluit, kan dat de weg naar hogere prijsniveaus openen. Zijn analyse toont dat een doorbraak boven $5000 ruimte kan geven richting $10.000.

In een lange termijn scenario ligt zelfs een koersdoel van $14.000 in beeld. Zulke niveaus zouden een stijging van honderden procenten betekenen ten opzichte van het huidige steunniveau.

#ETHEREUM Roadmap to $10K 🚀$ETH isn’t done yet.



▶️ HTF structure = bullish

▶️ Demand zones perfectly holding

▶️ Liquidity above $5K acting like a magnet



Once ETH clears $5K and confirms it as support, momentum could accelerate toward $10,000 in this cycle.@ethereum pic.twitter.com/TNM8dzSFio — Crypto Patel (@CryptoPatel) August 31, 2025

De whales en retail investeerders kopen Ethereum bij

On-chain data laat zien dat whales hun handelsposities blijven uitbreiden. Zij kopen structureel bij op lagere niveaus. Tegelijkertijd tonen ook retail investeerders meer activiteit zodra ETH dicht bij psychologische niveaus zoals $5000 komt.

Historisch gezien kan een combinatie van whale accumulatie en retail FOMO (fear of missing out) voor sterke prijsrally’s zorgen. Het huidige patroon wijst op een markt waarin beide groepen actief zijn.

Het Ethereum netwerk versterkt zijn fundamentele positie

Naast de ETH koers speelt ook de technologische ontwikkeling van het Ethereum-netwerk een rol. Het voert upgrades door om de schaalbaarheid en transactiesnelheid te verbeteren.

Layer-2 oplossingen zoals rollups verlagen daarnaast de kosten en vergroten het aantal mogelijke transacties per seconde. Al deze verbeteringen maken het netwerk aantrekkelijker voor DeFi, NFT projecten en andere nieuwe toepassingen.

Meme coins als goed alternatief voor Ethereum

Voor investeerders die op zoek zijn naarpotentieel hoge winsten, bieden meme coins een interessant alternatief. Binnenkort wordt deze sector uitgebreid met een nieuwe veelbelovende crypto: Maxi Doge ($MAXI). Deze opkomende meme coin is sinds kort beschikbaar via een crypto presale, waarmee al bijna $200.000 is opgehaald in slechts enkele dagen. De interesse van particuliere beleggers lijkt snel toe te nemen.

Maxi Doge richt zich op de echte risiconemers, traders die houden van powerliften én handelen met extreme leverage tot wel 1000x. Investeer vandaag nog in $MAXI om te profiteren van een voordelige instapprijs vóór de verwachte prijsverhoging op dinsdag. Extra rendement behalen? Zet je tokens vast en ontvang een jaarlijkse opbrengst (APY) van maar liefst 1420%.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $MAXI vandaag!