Chainlink x SWIFT: de officiële winnaar van hackathon 2025 bekend gemaakt

Chainlink is verkozen tot de SWIFT Hackathon van 2025, waar een recordaantal van 104 teams aan deelnamen. Hiermee nam Chainlink’s team het op tegen grote partijen zoals de Deutsche Bank en Standard Chartered. De overwinning van Chainlink belooft dat zijn technologie onmisbaar is in de toekomst van de financiële wereld.

Kan de LINK koers stijgen en volgt er een samenwerking tussen SWIFT en Chainlink? In dit artikel kijken we naar de recente hackathon en nieuws rondom de strijd tussen Ripple en Chainlink voor een samenwerking met SWIFT.

Chainlink wint SWIFT hackathon 2025

Ripple en Chainlink zijn twee blockchains die wellicht gebruikt kunnen worden door SWIFT. De cryptomarkt kijkt dan ook aandachtig naar welk van de twee een partnerschap weet te krijgen met de betalingsprocessor.

Chainlink heeft een grote voorsprong opgebouwd tegenover Ripple, met het winnen van de SWIFT Hackathon 2025. Dit is de grootste Hackathon van het bedrijf tot nu toe, met een recordaantal van 104 deelnemers. Het thema van de hackathon was als volgt:

“In het moderne ecosysteem van digitale assets, zijn fragmentatie en gebrek aan interoperabiliteit een groot probleem – vooral voor bedrijven die nieuwe vormen van geld integreren. Er is ook een duidelijke vraag naar het verbinden van deze nieuwe netwerken met bestaande en bewezen systemen.”

🏅 Congratulations to the winners of the 2025 Swift Hackathon, @chainlinklabs and @DeutscheBank!



Chainlink secured the Business Challenge title with a solution that combines its automated compliance standard with the trusted verifiable Legal Entity Identifier (vLEI)… pic.twitter.com/eeN3jH2E8s — Swift (@swiftcommunity) October 2, 2025

Oftewel, het doel was om werkende systemen zoals dat van SWIFT te verbinden met nieuwe netwerken, zoals de blockchain. Wereldwijd betalen moet praktischer worden, maar nog steeds veilig en meewerkend blijven.

De overwinning van Chainlink in deze strijd is een duidelijke stem van vertrouwen voor het netwerk en LINK. Maar wat kunnen we voor 2025 verwachten van deze altcoin? We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Wat gaat de LINK koers doen?

De Chainlink koers is in een week tijd met 4% gestegen. De overwinning van de hackathon lijkt geen directe positieve invloed te hebben op LINK. Toch kan het op lange termijn wel Chainlink aan een partnerschap met SWIFT helpen. Als dit er door komt, kan de LINK koers nieuwe hoogtes bereiken voor 2025.

Crypto analist Elroy denkt dat LINK twee kanten op kan gaan. Als de koers boven $26,80 weet te stijgen op langere termijn, is dat een bevestiging dat de altcoin verder kan stijgen richting $30 en zelfs $50. Maar als de altcoin onder $17,50 zakt, kan dat een teken zijn dat Chainlink een bearish fase binnengaat. Dat geldt op korte- en lange termijn.

Wanneer gaat de koers van $LINK ontploffen?@ElroyRyonCrypto analyseert de koers en markeert 2 belangrijke prijszones. Zowel bullish als bearish. pic.twitter.com/fbjpA3QIho — Cryptonews NL (@nlcryptonews) October 6, 2025

Maar op kortere termijn heeft LINK ook te maken met een andere weerstand op $22,73. Deze weerstand wordt gevormd door zijn 30-daagse moving average (geel) en is sinds eind september nog geen enkele keer doorbroken.

Dit houdt in dat de interesse in LINK momenteel beperkt is, mogelijk omdat de hype sinds augustus sterk is afgekoeld. Mocht de LINK koers wel opnieuw boven de $22,73 breken, dan zijn verdere stijgingen richting $24,67 en $26,80 wel mogelijk.

Chainlink koers grafiek – Bron: TradingView

De Relative Strength Index (RSI) ligt onder 50 en weerspiegelt de lage interesse in de altcoin. Met een gebrek aan bullish druk (RSI van 50+) is het lastig voor Chainlink om boven zijn 30-daagse gemiddelde te stijgen. Waar traders op hopen is dat crypto blijft stijgen en dat LINK binnenkort ook zijn volgende pump meemaakt.

Met verwachtingen dat LINK $50 of meer waard kan worden dit jaar, heeft de altcoin potentie om zijn huidige waarde meer dan te verdubbelen. Dat maakt Chainlink alsnog een van de meest veelbelovende crypto’s voor de bull run van 2025.