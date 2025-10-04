XRP recap september: Ripple ETF, XRP SWIFT, SEC, XRP koers analyse, verwachting Q4 2025

XRP sloot het derde kwartaal van 2025 af met de hoogste kwartaalafsluiting ooit, ondanks volatiliteit in de bredere cryptomarkt. De koers bewoog tussen $2,70 en $3,18 tijdens september, terwijl grote investeerders flink bijkochten en de verwachtingen voor oktober hoog zijn.

Recordkwartaal voor XRP ondanks marktdruk

September begon voor XRP op $2,776 en eindigde op $2,846, wat resulteerde in een maandelijkse stijging van ongeveer 2,5%. Belangrijker is echter dat de kwartaalafsluiting eind september de hoogste in de geschiedenis van XRP werd, zoals marktdata bevestigde. Dit sterke cijfer komt terwijl Bitcoin en andere grote cryptomunten onder druk stonden door macro-economische onzekerheid.

De XRP koers bereikte op 13 september een nieuw hoogtepunt van $3,164, waarna correcties volgden. Toch hield de munt stand boven cruciale steunniveaus. Het middelpunt van de maandelijkse range lag op $2,81, wat fungeerde als belangrijke referentie voor handelaren.

Ripple koers technische analyse september recap

Gedurende september vertoonde XRP opmerkelijke stabiliteit vergeleken met andere altcoins. Na de renteverlaging van de Amerikaanse Federal Reserve met 25 basispunten op 18 september, steeg XRP naar $3,108. Daarna volgde echter een correctie die de koers op 26 september naar het laagste punt van $2,722 bracht.

XRP koers september analyse – Bron: Tradingview

Onze analyse wijst erop dat XRP relatief weinig last had van de bredere marktcorrectie. Terwijl Bitcoin en Ethereum zware verliezen leden, bleef de XRP koers binnen een gezonde bandbreedte handelen. Dit duidt op sterke vraag en beperkte verkoopdruk, wat vaak voorafgaat aan nieuwe stijgingen.

Het handelsvolume nam toe naarmate de maand vorderde, met name rond belangrijke weerstandsniveaus. Liquiditeit op exchanges steeg, wat doorgaans wijst op verhoogde marktdeelname en mogelijk grotere bewegingen in de nabije toekomst.

Oktober start sterk met Ripple koers doorbraak boven $3

De eerste handelsdagen van oktober lieten meteen positief momentum zien. XRP opende de maand op $2,934 en steeg direct naar $2,984 op 2 oktober, volgens marktdata. Vervolgens brak de koers door naar $3,03, wat psychologisch belangrijk is voor handelaren.

Marktobservatoren zien de doorbraak boven $3 als cruciaal moment voor het verdere verloop van oktober. Weerstand ligt rond $3,10, waarbij een overwinning daarvan de weg zou kunnen vrijmaken naar $3,25 en hoger. Steun bevindt zich op $2,85, met daaronder $2,70 als secundair vangnet. Onze XRP koers verwachting voor 2025 blijft intact volgens de september recap analyse in dit artikel.

XRP Whale accumulatie signaleert bullish verwachtingen

Grote investeerders hebben gedurende september aanzienlijke hoeveelheden XRP verzameld. Onchain data toont recordniveaus van accumulatie door wallets met grote hoeveelheden tokens. Dit patroon wordt vaak gezien als bullish signaal voor de Ripple koers, omdat ervaren investeerders zich positioneren voor toekomstige prijsstijgingen.

Historisch gezien gingen eerdere accumulatie periodes door whales vooraf aan significante rally’s voor XRP. De huidige trend suggereert dat grootkapitaal vertrouwen heeft in de middellange termijn vooruitzichten, mogelijk gedreven door ontwikkelingen rond institutionele adoptie en regulatoire duidelijkheid.

XRP SWIFT: Ripple maakt vorderingen in wereldwijde betalingen

Terwijl XRP sterk presteerde in september, groeide ook de adoptie van Ripple technologie bij grote financiële instellingen. HSBC breidde zijn samenwerking met Ripple uit naar Singapore, Hongkong en Zwitserland voor grensoverschrijdende betalingen. Deze ontwikkeling toont aan dat traditionele banken steeds vaker kiezen voor blockchain oplossingen boven verouderde systemen.

De discussie over een mogelijke overname van SWIFT door Ripple blijft speculatief, maar de groeiende lijst van bankpartners suggereert dat XRP-technologie terrein wint. De speculatie hierover is enorm bullish voor de lange termijn XRP koers verwachting. Meer dan 2500 financiële instellingen wereldwijd werken inmiddels samen met Ripple, wat de positie van XRP versterkt als brug tussen traditionele finance en crypto. Gaat SWIFT toch samenwerken met Ripple? Gaat XRP SWIFT vervangen met een groep van de grootste banken in de wereld? De tijd zal het leren, en wij houden je op de hoogte.

XRP ETF ontwikkelingen en institutionele interesse

De ontwikkelingen rond potentiële XRP ETF goedkeuringen blijven de XRP koers verwachting beïnvloeden. Hoewel concrete beslissingen nog op zich laten wachten, groeit de verwachting dat 2025 doorbraken kan brengen op dit gebied. Institutionele interesse in XRP neemt toe, de Ripple ETF kalender voor oktober staat vol met grote verwachtingen.

Ripple nieuws uit Azië toonde deze week vooruitgang op het gebied van regelgeving in belangrijke markten. Deze duidelijkheid kan adoptie voor grensoverschrijdende betalingen versnellen, wat direct ten goede komt aan de vraag naar XRP.

XRP verwachting Q4 2025

Het vierde kwartaal van 2025 kan beslissend worden voor de XRP koers. Met de sterke start in oktober, groeiende whale-accumulatie en verbeterende marktomstandigheden, lijken de vooruitzichten positief. Belangrijke katalysatoren zijn ETF-beslissingen, verdere institutionele adoptie en bredere acceptatie van crypto door traditionele financiële instellingen.

