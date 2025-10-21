Chainlink vs Amazon – LINK koers explodeert door AWS crash

Auteur Bart Klammer Auteur Bart Klammer Over de schrijver Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency. ... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Oktober 21, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

Na een sterke daling van de cryptomarkt in oktober, is Chainlink mogelijk zwaar ondergewaardeerd. Vrijwel het halve internet lag gisteren plat na een storing van Amazon Web Services (AWS). Streamingdiensten, video games, maar ook crypto exchanges hadden technische problemen. De storing van AWS vormt een sterk contrast tegen Chainlink, die door zijn partnerschappen en verbindingen soepel blijft werken.

In het nieuws van vandaag kijken we naar de recente AWS crash en hoe de technologie van Chainlink een oplossing biedt. Daarnaast bespreken we hoe de LINK koers reageerde op de AWS crash en de verdere dalingen van de markt.

Chainlink stabiel tijdens AWS crash

Voordat we Chainlink de lucht inprijzen, is het belangrijk om te kijken naar de huidige marktsituatie. Bitcoin presteerde sterk in het afgelopen weekend en het grootste deel van de maandag. Na meer dan $100 miljard aan inflows en een breuk boven $110k voor BTC, leek het erop dat crypto ging stijgen deze week. Maar nu crypto opnieuw daalt, is ook LINK niet immuun.

De altcoin is in 24 uur tijd met ruim 5% gedaald naar $17,89, nadat hij gisteren piekte boven $19. De interesse in Chainlink blijft hoog, met name onder whales. Wat hier mogelijk aan bijdraagt, is de AWS crash van gisteren.

Insane accumulation!



30 new wallets have withdrawn 6,256,893 $LINK($116.7M) from #Binance since the 1011 market crash. pic.twitter.com/uI26RW1hq6 — Lookonchain (@lookonchain) October 20, 2025

Omdat slechts één datacentrum van Amazon te maken kreeg met een glitch, kwam AWS in de problemen. De dienst die goed is voor 32% van alle cloudopslag, lag wereldwijd plat. Streamingdiensten, video games en zelfs crypto exchanges zoals Coinbase functioneerde tijdelijk niet volledig.

Dit is volgens experts een van de problemen van centralisatie. Want op hetzelfde moment had Chainlink nergens last van. Door te functioneren via meerdere diensten en partners, bleef het netwerk normaal functioneren. LINK kreeg hierdoor extra aandacht, hoewel dit niet genoeg was om tegen de volatiliteit van de markt in te gaan. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Positief voor LINK

Toch is dit op lange termijn een pluspunt voor Chainlink en kan dit bijdragen aan de groei van zijn ecosysteem en LINK zelf.

Crypto analist Ali Martinez blijft bullish over LINK. Hij denkt dat de altcoin op langere termijn boven een driehoekpatroon kan breken. Zo’n doorbraak voorspelt mogelijk het begin van een bull run. Hierin kan de LINK koers oplopen tot $100 in de loop van het komende jaar.

The next time Chainlink $LINK breaks $25, it could ignite a bull rally to $100. pic.twitter.com/fkWAPixjYs — Ali (@ali_charts) October 20, 2025

Terwijl de cryptomarkt nog bearish is, is Chainlink wellicht een van de beste altcoins om in te slaan. De volatiliteit op korte termijn is geen groot probleem voor investeerders die geloven in de toekomst van deze cryptomunt.

Analyse Chainlink koers

Ondanks de oktober crash, ligt LINK vandaag opnieuw boven zijn 200-daagse moving average (blauw). Dit is met name te danken aan de sterke stijging tot wel 13% die we gisteren zagen. Dit is duidelijk een stempel van vertrouwen voor LINK.

Echter blijft het crypto sentiment bearish, waardoor traders sneller geneigd zijn om winst op te nemen. Wat volgde was een daling tot wel 8% vanuit de piek die we gisteren zagen. De 200-daagse moving average bij $17,62 helpt met het verlichten van de neerwaartse druk. En als LINK boven dit niveau kan consolideren, is dit wellicht hét ideale instapmoment.

Chainlink koers grafiek – Bron: TradingView

Dat wil echter niet zeggen dat LINK niet verder kan dalen. Een breuk onder $17,62 is nog steeds mogelijk in deze onzekere periode. Na zo’n breuk kunnen short-posities verder toenemen en kan de altcoin verder dalen richting $15,80 en $15. Het vooruitzicht op korte termijn blijft dus onzeker.

Maar als het sentiment van crypto bijdraait, is de potentiële upside van Chainlink enorm hoog. De altcoin kan vanuit hier x3 gaan als hij de $50 bereikt op lange termijn. Volgens sommigen is LINK ook een van de belangrijkste crypto’s in een bull run, gezien het andere blockchains helpt te communiceren. Voor velen is het dan ook een no-brainer om deze crypto te kopen en vast te houden.