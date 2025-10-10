Chainlink koopt massaal eigen coin voor reserve – LINK koers klaar voor explosie?

Chainlink deelde gisteren zijn meest recente update over de LINK reserve. Het team van Chainlink koopt zijn eigen tokens terug om op te slaan in deze crypto reserve. De LINK koers is nu met zo’n 5% gestegen naar $22,75 in de afgelopen 24 uur. Kan de aanhoudende koopdruk ervoor zorgen dat LINK blijft stijgen in Q4?

In het Chainlink nieuws van vandaag kijken we naar waar de Chainlink reserve voor dient en wat voor invloed het heeft op de LINK koers. Aan de hand van een technische analyse kijken we hoeveel LINK waard kan worden aan het eind van dit jaar.

Chainlink koopt 45.729 tokens voor crypto reserve

De cryptomarkt maakt een sterke comeback in oktober, ook wel ‘Uptober’ genoemd. Ook de adoptie onder Wall Street investeerders lijkt te groeien, met name voor Bitcoin. Dit kan leiden tot een gigantische bull run in 2025-2026. Hoewel Bitcoin al een nieuwe all-time high heeft bereikt op maandag, wachten traders nu tot altcoins zoals Chainlink gaan stijgen.

Wat in ieder geval helpt, is het feit dat het team van Chainlink zijn eigen tokens terugkoopt. De LINK reserve heeft er laatst 45.729 tokens bijgekregen en heeft nu een totaal van 463.190 tokens. De crypto reserve heeft nu een waarde van ongeveer $10,5 miljoen. Het team gebruikt de reserve voor groei op lange termijn.

RESERVE UPDATE



Today, the Chainlink Reserve has accumulated 45,729.01 LINK.



The Chainlink Reserve now holds a total of 463,190.18 LINK.https://t.co/oxMv5N3rFC



The Chainlink Reserve is designed to support the long-term growth and sustainability of the Chainlink Network by… pic.twitter.com/kf8vFFdDCZ — Chainlink (@chainlink) October 9, 2025

Met het team dat constituent LINK tokens blijft kopen, kan de Chainlink koers op langere termijn stijgen. Toch waarschuwen crypto experts voor mogelijke downside op korte termijn. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

LINK koers riskeert daling naar $18

Ali Martinez, een bekende crypto analist, waarschuwt voor verdere mogelijke dalingen voor Chainlink. De altcoin zit sinds eind augustus in een sterke downtrend. Hoewel de coin probeerde boven deze downtrend te breken in de afgelopen dagen, is hij er opnieuw in gezakt.

En als LINK nu de rest van zijn downtrend volgt, kan de altcoin dalen richting $18. Dat is volgens experts een goed punt om long-posities op te bouwen.

If that was a fakeout, Chainlink $LINK could be headed to $18. pic.twitter.com/ndCBReVzTP — Ali (@ali_charts) October 9, 2025

Ondanks mogelijke volatiliteit op korte termijn, blijven verwachtingen voor Chainlink positief voor de bull run. We verwachten namelijk grote stijgingen voor de altcoin in de komende maanden.

LINK koersverwachting eind 2025

De LINK koers probeert deze week zijn 30-daagse moving average (geel) opnieuw te claimen als ondersteuning. Het niveau bij $22,67 onderdrukt verdere stijgingen omdat de verkoopdruk hier toeneemt. Maar na een duidelijke stijging hierboven, maakt het de weg vrij voor verdere stijgingen naar $23,70, $25 en $27,85.

Maar als LINK een rejection krijgt bij $22,67, dreigt hij te dalen naar zijn ondersteuning bij $21,30. Lagere support levels zijn te vinden op $20 en $18.

Chainlink koers grafiek – Bron: TradingView

De Relative Strength Index (RSI) van Chainlink ligt nog vlak boven de neutrale 50. De consistente positie rond de 50 geeft aan dat bulls zich nog niet gewonnen geven. Maar als de RSI duidelijk onder 50 zakt, is dat een teken dat bears de controle krijgen en dat LINK verder kan dalen.

Als er in oktober een recovery rally komt voor LINK, dan kan de koers richting $30 klimmen aan het einde van de maand. Als Q4 het begin markeert van altcoin season 2025, dan kan LINK proberen zijn oude hoogtes te verbeteren. De altcoin ligt nog 57% onder de all-time high van $52,88 en moet nog ruim 130% stijgen om terug te gaan naar dit niveau.