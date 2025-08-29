Chainlink en Pyth gaan Amerikaanse economische data on-chain krijgen – koersen exploderen

In samenwerking met Pyth Network en Chainlink, brengt de Amerikaanse regering economische data on-chain. Data wordt dan opgeslagen op 9 vertrouwde blockchains, waaronder Bitcoin, Ethereum, Avalanche, TRON en meer. Dit maakt de economische data transparant, wereldwijd bereikbaar en immuun tegen manipulatie. De Pyth koers explodeerde met 100% na de aankondiging.

Pyth Network koers explodeert na samenwerking met VS

In een persbericht maakte de Amerikaanse regering bekend om economische data on-chain te brengen. Om dit te kickstarten, zijn de GDP-gegevens van juli 2025 al gepubliceerd op meerdere blockchains. Deze zet is mogelijk dankzij de samenwerking van de Amerikaanse regering met Chainlink en Pyth Network.

Chainlink trekt de laatste tijd al veel aandacht, deze week met de allereerste aanvraag van een spot LINK ETF. Maar Pyth Network bleek meer een verborgen parel te zijn. Terwijl LINK gisteren een lichte stijging neerzette, verdubbelde PYTH in waarde van $0,117 naar een piek van $0,246. Op het moment van schrijven in de ochtend ligt de PYTH koers nog 78% hoger dan gisteren op $0,211.

23 U.S. GDP data points are live, permissionlessly, on 100+ chains.



Pyth is bringing the price of everything, EVERYWHERE. pic.twitter.com/DHTKRFScga — Pyth Network 🔮 (@PythNetwork) August 29, 2025

Chainlink en Pyth Network maken gebruik van oracles, die de Amerikaanse Department of Commerce gebruikt om verschillende economische data op de blockchain te zetten. Oracles dienen als een soort van brug tussen de blockchain en de traditionele digitale omgeving.

Dat maakt de samenwerking met Chainlink en Pyth Network belangrijk voor de verdere adoptie van crypto en blockchain-technologie in de VS. Mogelijk is dit onderdeel van Trump’s plan om de VS te veranderen in een Bitcoin supermacht en de “crypto capital of the world”.

Maar wat kunnen we na de aankondiging verwachten voor de koersen van Chainlink en Pyth Network?

Wat doen PYTH en LINK?

Chainlink laat vandaag een daling zien van 3% naar $23,40, ondanks een stijging richting $26 die we gisteren zagen. Pyth Network verdubbelde zijn waarde na de aankondiging van de Amerikaanse regering, maar ook deze coin lijkt nu af te koelen.

De stijging van de PYTH koers was erg plotseling, dus veel traders zagen de bui al hangen. Dit is een teken van grote hype, wat vaak volgt met een sterke correctie. Tot zover is PYTH met 16% gedaald sinds de piek van vannacht. En eerlijk gezegd, verwachten we op korte termijn verdere dalingen voor de altcoin, gezien de sterke golf van hype waarmee de koers gisteren omhoog sprong.

Pyth Network koers grafiek – Bron: TradingView

Maar los van wat PYTH en LINK gaan doen op korte termijn, kan deze nieuwe samenwerking de populariteit van de twee blockchains verhogen op lange termijn. LINK is vandaag voor een aantrekkelijke prijs te koop, terwijl PYTH waarschijnlijk nog verder af moet koelen. Maar op lange termijn zijn beide altcoins dus een goede toevoeging aan een altcoin portfolio.

Pyth Network en Chainlink helpen belangrijke data op de blockchain te krijgen en hun technologie is dan onmisbaar in de toekomst waar crypto een grote rol speelt in het dagelijks leven.

Maar er is ook een nieuwe altcoin met een iets minder ambitieus plan. Hiermee kun je binnenkort virtueel meme coins minen, zonder hoge instapkosten en energieverbruik.

