Chainlink adoptie explodeert – integraties geven LINK koers kans in november

Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Laatst bijgewerkt: Oktober 27, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De LINK koers is vandaag gestegen na een week van nieuwe integraties. Het officiële account van Chainlink deelde op social media 17 integraties op 11 verschillende blockchains. Mogelijk bereid Chainlink zich voor op de grote bull run en dat maakt LINK wellicht een van de beste altcoins om in te slaan. Ondanks het positieve nieuws ligt LINK nog 12,4% lager dan een maand terug.

In het Chainlink nieuws van vandaag bespreken we kort de nieuwe integraties en wat dit betekent voor de toekomst van de crypto sector. Ook kijken we of dit een positieve invloed kan hebben op de LINK koers en of dit momenteel een ondergewaardeerde altcoin is.

Chainlink: 17 nieuwe integraties in een week

Het vertrouwen in altcoins is sterk toegenomen aan het eind van dit weekend. De Bitcoin koers steeg naar $115k en altcoins zoals Ethereum stegen mee. Toch profiteerde niet elke altcoin evenveel. Zo laat de LINK koers een beperkte stijging zien naar $18,32 op het moment van schrijven. De altcoin season index van CoinMarketCap ligt nog op 28/100 en geeft aan dat altcoins nog een grote inhaalslag moeten maken.

Mogelijk wachten investeerders eerst op verdere stijgingen voor Bitcoin en Ethereum. De bekende cryptomunten zijn deze maand al drie keer sterk omhoog gegaan, alleen om daarna weer scherp te dalen. Maar als deze week anders uitpakt, dan kunnen andere altcoins, waaronder Chainlink, ook weer omhoog klimmen. De kans op een altseason groeit dan ook aan het einde van dit jaar.

Ondanks de flinke crash in oktober, zijn crypto projecten gewoon doorgegaan met bouwen en ontwikkelen. Chainlink heeft de afgelopen week 17 nieuwe integraties geregeld met verschillende projecten op Avalanche, Ethereum, Solana, Plasma en meer.

⬡ Chainlink Adoption Update ⬡



This week, there were 17 integrations of the Chainlink standard across 6 services and 11 different chains: Arbitrum, Avalanche, Base, BNB Chain, Ethereum, Linea, MegaETH, Memento, Plasma, Solana, TAC.



New integrations include @balconytech,… pic.twitter.com/HCx9AM2wlO — Chainlink (@chainlink) October 26, 2025

Hiermee is Chainlink steeds dieper gevestigd in de crypto sector en lijkt LINK een onmisbare altcoin voor de bull run. Chainlink helpt crypto projecten met elkaar te communiceren via verschillende blockchains. Dit maakt het onder andere mogelijk voor een project op bijvoorbeeld Solana om multi-chain te worden.

LINK koers stagneert, maar whales kopen massaal

Ondanks het optimisme rondom Chainlink, is dit nog niet terug te zien in de LINK koers. Toch is er een groep grote investeerders die agressief LINK inkoopt. 39 nieuwe crypto whales hebben gezamenlijk bijna $200 miljoen aan LINK gekocht sinds de oktober crash.

LINK is momenteel niet interessant onder de kleinere investeerders. Maar het feit dat whales wel kopen, is een teken dat Chainlink nog veel gaat doen aan het eind van dit jaar.

🐳 WHALES ARE BUYING CHAINLINK AGAIN



Whales continue to accumulate $LINK aggressively. 📈



🔹 39 new wallets have withdrawn 9.94M $LINK ($188M) from Binance since the October 10th market crash.



Smart money is clearly still positioning for something big. pic.twitter.com/b4JoN2G8q0 — Bitcoinsensus (@Bitcoinsensus) October 27, 2025

Met een all-time high van meer dan $50, is LINK onder $20 waarschijnlijk ondergewaardeerd. Vooral omdat Chainlink een cruciale rol speelt binnen crypto – met name in altseason – valt hier wellicht veel winst mee te krijgen. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Wat gaat Chainlink doen in Q4 2025?

Net als andere bekende crypto’s probeert Chainlink een comeback te maken na de crypto crash van 10 oktober. Maar ondanks de stijging van Bitcoin die we vandaag zien, stagneert de LINK koers nog steeds. De altcoin beweegt zich tussen zijn moving average van 30 (geel) en 200 (blauw) dagen. Voor een duidelijk herstel is een breuk boven $19,60 nodig.

Maar met de 200-daagse moving average op $17,80, heeft de Chainlink koers een sterke ondersteuning. Dat suggereert dat – als er geen nieuwe crypto crash komt – Chainlink weinig ruimte heeft om te dalen op korte termijn. Dat stimuleert investeerders alsnog om LINK te kopen, zelfs al besteedt de menigte momenteel weinig aandacht aan de altcoin.

Chainlink koers grafiek – Bron: TradingView

Ook de RSI van Chainlink zit nog in een herstelproces richting de neutrale 50. Momenteel hebben bears nog veel grip op de koers, waardoor stijgingen in de afgelopen week beperkt zijn gebleven. Maar als de interesse terugkeert, kan de RSI herstellen boven 50 en is de kans groter dat LINK opnieuw uitbreekt boven $20.

Tot die tijd is LINK wellicht een van de beste altcoins om goedkoop in te slaan. Een stijging terug naar all-time high bedraagt ongeveer 188%. Toch denken sommige experts dat Chainlink veel meer waard kan worden in een volgende bull run. Bullish voorspellingen variëren van $50-200, in het ideale geval kan de Chainlink koers vanuit zijn huidige niveau x10 gaan in waarde.