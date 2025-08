Cardano krijgt historische $71 miljoen treasury funding voor netwerk upgrade

Cardano’s community heeft goedkeuring gegeven voor het gebruik van 96 miljoen ADA ($71 miljoen) uit de treasury. Deze fondsen worden gebruikt voor meerdere netwerk upgrades, die de snelheid, schaalbaarheid, bruikbaarheid en beveiliging van het netwerk bevorderen. Dit zou niet alleen de ervaring voor gebruikers verbeteren, maar trekt mogelijk ook meer ontwikkelaars naar Cardano.

Wat betekent deze verandering voor de Cardano koers en kan de altcoin weer stijgen naar $1 in augustus? We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Cardano treasury steunt netwerk upgrades met $71 miljoen

De Cardano treasury is er voor belangrijke doeleinden en hier worden enkel fondsen uitgehaald als de community daar mee akkoord gaat. Dit is een van de positieve eigenschappen van de Cardano blockchain, die laten zien dat het écht een gedecentraliseerd netwerk is.

96 miljoen ADA t.w.v. $71 miljoen wordt gebruikt als fondsen voor een roadmap van 12 maanden, met meerdere netwerk upgrades. Deze upgrades brengen met name drie verbeteringen met zich mee:

Beveiliging – Een versterking van bestaande protocollen om aanvallen van buitenaf te weren Schaalbaarheid – Efficiëntere block-processing zodat de blockchain meer volume aankan Tools voor developers – Nieuwe toolkits en API’s om het maken van dApps te vereenvoudigen

🚨 ICYMI: @Cardano Approves $71M Treasury Spend for Core Upgrades



ADA holders vote ✅ to allocate 96M $ADA (~$71M) toward 12-month roadmap by IO Engineering:



🔹 Ouroboros Leios — higher throughput

🔹 Hydra — faster, cheaper txs

🔹 Mithril — faster node sync

🔹 Acropolis —… pic.twitter.com/FL8uPV7sfH — CryptoPotato Official (@Crypto_Potato) August 4, 2025

De komende upgrades, Ouroboros Leios, Hydra, Mithril en Acropolis, kunnen meer ontwikkelaars naar de Cardano blockchain trekken. Als hierdoor betere dApps en utilities worden gebouwd, trekt dat ook meer gebruikers naar het netwerk.

Hierdoor kan de vraag naar ADA stijgen, wat koersstijgingen bevordert. En nadat de ADA koers in een week tijd met ruim 11% is gedaald, hoopt de ADA community dat de altcoin binnenkort naar $1 kan stijgen.

Kan Cardano 1 euro worden in augustus?

De ADA koers ligt deze ochtend op $0,75 na een stijging van 2,2% in de afgelopen 24 uur. Hiermee heeft de altcoin nog een redelijke weg te gaan naar $1, het hoogste niveau sinds begin maart.

ADA zit mogelijk opnieuw in de lift, nadat zich op de dagelijkse grafiek een ‘Golden Cross’ heeft gevormd. De 30-daagse moving average is kortgeleden boven de 200-daagse (blauw) geklommen. De vorming van dit bullish signaal gaat vaak gepaard met koersstijgingen op korte termijn. De 30-daagse moving average dient echter wel als weerstand bij $0,75.

Als ADA hierboven breekt, opent dat de weg richting $0,80, $0,83, $0,90 en uiteindelijk ook $1.

Cardano vertoont echter een zwakke Relative Strength Index (RSI) van 48, die aangeeft dat er een licht overschot is aan bearish druk in de afgelopen periode. De daling van de RSI is met name te danken aan de crypto crash van vorige week. Maar met twee groene candlesticks op rij, begint ADA de nieuwe week goed en kan hij deze week afsluiten boven $0,80 voor een 8% stijging.

Omdat de nieuwe funding van Cardano gebaseerd is op een roadmap van 12 maanden, kan het nog even duren voordat ADA veel gaat stijgen in waarde. Investeerders nemen de kans om op korte termijn meer winst te maken, door te kijken naar kleine crypto’s met potentie. Zo is er een nieuwe utility token die momenteel veel aandacht krijgt van investeerders,

