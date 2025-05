Cardano koers vormt bullish driehoek: breakout in zicht?

Cardano ($ADA) vormt momenteel een bullish driehoek, wat duidt op een mogelijke uitbraak. Ondanks een dip onder het 21-daags EMA blijft de opwaartse trend intact. Groeiende whale-activiteit en stijgende ordergroottes versterken het positieve vooruitzicht. Met weerstand rond $0,70–$0,80 in zicht, lijkt een breakout nabij.

In dit artikel gaan we dieper in op de koers, de ontwikkelingen rondom whales en de koersverwachting van Cardano.

Koersanalyse Cardano

De daily grafiek van Cardano toont dat de prijs de afgelopen dagen stilletjes onder het 21-daags Exponential Moving Average (EMA) is gezakt. Deze bearish uitbraak ging echter niet gepaard met sterke volumes, wat aangeeft dat dit prijsniveau momenteel wellicht minder relevant is voor marktdeelnemers.

Ondanks deze doorbraak bevindt $ADA zich nog steeds in een opwaartse trend, met een belangrijke supportzone rond $0,60. Zolang dit niveau intact blijft, blijven de vooruitzichten voor de token op korte termijn bullish.

Cardano koers. Bron: TradingView

Het is echter cruciaal dat $ADA het 200-daags EMA weet te doorbreken om de rally voort te zetten. De huidige consolidatie lijkt daarom logisch, aangezien de markt zich vlak bij dit belangrijke weerstandsniveau bevindt.

Momentumindicatoren geven aan dat kopers voorlopig uitgeput zijn na de sterke stijging van het lage $0,50-gebied naar het huidige prijsniveau. Momenteel lijkt de markt extra liquiditeit nodig te hebben om de $0,70-barrière te doorbreken.

Dit niveau van $0,70 fungeert als zogenoemd ‘point of control’, wat betekent dat een aanzienlijk deel van het handelsvolume van dit jaar op deze koers plaatsvond. Totdat de koers hier overtuigend bovenuit breekt, kan de huidige stijging nog steeds worden beschouwd als een tijdelijke rally binnen een bredere bearmarkt.

Cardano klaar voor doorbraak door whales

Toch lijkt er zich een bullish scenario te vormen uit on-chain data. Dit is terug te zien in de stijging van de Spot Average Order Size.

Voor beginners: dit is een belangrijke indicator die het gemiddelde aantal $ADA per order op exchanges weergeeft. De recente toename in ordergrootte wijst doorgaans op activiteit van grote spelers, zoals whales of institutionele beleggers.

Spot Average Order Size Cardano. Bron: CryptoQuant

Meestal neigt het marktmomentum zich in hun voordeel te bewegen wanneer grote beleggers aanzienlijke posities innemen. In het geval van Cardano suggereert deze toename van de gemiddelde ordergrootte dat grote partijen zich momenteel positioneren voor een mogelijke uitbraak.

Als hun momentum aanhoudt, zou dit kunnen dienen als katalysator voor een bredere prijsstijging. Daarnaast lijkt, ondanks de bearish momentum-indicatoren, Cardano toch een bullish patroon te vormen.

Koersverwachting Cardano

Zo vertoont de daily grafiek van $ADA momenteel een steeds smaller wordend driehoekspatroon. Zo’n patroon gaat meestal vooraf aan een uitbraak, hoewel het niet noodzakelijk een richting aangeeft.

Maar gezien het momentum nu positief wordt en whales zich actief mengen, lijkt een bullish uitbraak waarschijnlijk. Ook neemt het handelsvolume van de altcoin geleidelijk toe, wat extra kracht geeft aan de kans op een succesvolle uitbraak.

Traders en investeerders houden best goed in de gaten of $ADA boven de weerstandslijn van dit driehoekspatroon kan sluiten, wat verdere koopdruk kan veroorzaken.

Cardano koersverwachting. Bron: TradingView

Indien $ADA overtuigend uitbreekt, ligt de eerstvolgende weerstand tussen $0,70 en $0,80. Een doorbraak boven dit niveau kan een trendomkeer bevestigen en verdere stijging mogelijk maken.

Mocht de uitbraak mislukken, dan kan $ADA opnieuw de ondergrens van het patroon testen.

Kortom, kijkend naar de koers is het sentiment bearish maar met toenemende whale-activiteit lijkt Cardano zich klaar te maken voor een bullish beweging. Toch kan het verstandig zijn om andere opkomende crypto te ontdekken nu Cardano nog richting aan het kiezen is.

