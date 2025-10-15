Cardano koers pump naar $1,88 – ADA CEO Charles Hoskinson gaat naar Washington

De Cardano koers ligt vandaag op $0,70 na een 3% stijging in de afgelopen 24 uur. Een crypto analist voorspelt dat ADA zijn waarde ruim kan verdubbelen in de komende maanden. Deze Cardano verwachting volgt na bullish commentaar van Cardano CEO, Charles Hoskinson. De CEO denkt dat crypto een grote rol gaat spelen in RWA en de wereldwijde financiële markt.

In het Cardano nieuws van vandaag kijken we naar de voorspellingen van Hoskinson en naar zijn betrokkenheid in de crypto adoptie in de VS. Wat gaat ADA doen nu de CEO naar Washington reist?

Cardano CEO voorspelt crypto explosie

Deze week brengt goed nieuws voor Cardano. Ten eerste is ADA toegevoegd aan een nieuwe index van de S&P. Maar ook deelde de CEO en oprichter van Cardano dat hij de komende tijd meerdere keren naar Washington zal reizen. Hier kan hij meebeslissen over het cryptobeleid in de VS.

Charles Hoskinson is positief over de toekomst van crypto. Volgens hem gaat de markt zich uitbreiden naar twee gigantische sectoren. Ten eerste, Real World Assets (RWA), met een markt van $20 biljoen en ten tweede, Global Finance, met een waarde van $100 biljoen. De huidige market cap van crypto is $3,84 biljoen, wat veel ruimte overlaat voor groei.

Hoskinson voorspelt massale adoptie van crypto, met toepassingen in het dagelijks leven. Hij ziet dit als een “beloning” voor medewerking en eerlijke crypto regulering. De CEO verwacht dat de VS de komende twee jaar een groot aantal belangrijke cryptowetten kan invoeren. Dat helpt met de adoptie van crypto onder de grootste bedrijven en onder de gemiddelde mens.

🚨 BOOM: Charles Hoskinson, founder of #Cardano $ADA, projects that crypto could enter $20 trillion real-world asset (#RWA) and $100 trillion global markets.



He emphasized, “If we act together, we can secure major legislative progress. Expect more clarity in the next 60 to 90… pic.twitter.com/ls0wmzzF0P — Leader Alpha (@LeaderAlphaNews) October 13, 2025

De betrokkenheid van Hoskinson in dit proces, is een stem van vertrouwen voor Cardano. Dat suggereert dan ook dat ADA veel meer waard kan worden dan zijn huidige 70 dollarcent. De Cardano koers ligt momenteel 77% onder zijn all-time high en heeft dan ook enorm veel ruimte om te stijgen in een crypto bull run.

Gaat ADA koers naar $1,88?

Crypto analist Ali Martinez voorziet voor Cardano een breuk boven een driehoekpatroon op de 12-uurse grafiek. Deze breuk rond $0,90 maakt volgens hem de weg vrij naar $1,88 in de komende maanden. Dit markeert een stijging van ongeveer 150% vanuit het huidige niveau.

Om terug te gaan naar zijn all-time high van $3,10, moet Cardano met maar liefst 340% stijgen. Sinds zijn record in 2021, is Cardano als netwerk sterk gegroeid en dit wijst erop dat de altcoin wellicht nog hoger kan gaan. Het is hiervoor echter wel belangrijk dat ADA genoeg liquiditeit aantrekt. Twee factoren die hiermee kunnen helpen zijn een crypto bull run en de lancering van een spot Cardano ETF in de VS.

De Amerikaanse SEC heeft voor donderdag 23 oktober een deadline staan voor de spot Cardano ETF aanvraag van Grayscale. Na goedkeuring krijgen institutionele investeerders de kans om de ETF te kopen en eenvoudig blootstelling te krijgen tot de Cardano koers. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Cardano koers verwachting

De Cardano koers herstelt langzamerhand van de crash van vorige week, maar heeft nog een gebrek aan liquiditeit. Hierdoor is ADA tot zover niet in staat geweest om boven zijn 200-daagse moving average (blauw) te breken bij $0,742. Maar als Bitcoin en altcoins vandaag stijgen, kan ADA nog een poging doen om te herstellen boven deze supportlijn.

De Relative Strength Index (RSI) van ADA blijft zijwaarts bewegen rond de 40. Onder de neutrale 50 wijst de RSI op een overschot aan bearish momentum, wat een breuk boven weerstandniveaus lastiger maakt. Als de RSI stijgt, is dat een duidelijk teken dat interesse in de altcoin terugkeert.

Cardano koers grafiek – Bron: TradingView

En als de interesse in ADA hoog genoeg blijft, vormt het niveau van $0,70 mogelijk als extra ondersteuning. De ondersteuningszone wordt verder versterkt door het niveau van $0,66. Naar verwachting is de upside voor Cardano vele malen hoger dan de potentiële downside. Om die reden is vandaag een aantrekkelijk punt om Cardano te kopen voor op langere termijn.

Uiteraard blijft er onzekerheid in de lucht hangen voor crypto investeerders. Er is geen garantie dat we voorlopig de laatste crash hebben gezien. Daarom is het belangrijk om niet te veel risico te nemen met geld dat je niet wilt verliezen.