Cardano bij SP500 – tijd voor enorme ADA koers bull run?

Auteur Bart Klammer Auteur Bart Klammer Over de schrijver Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency. ... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Oktober 14, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Cardano koers is vandaag met 5% gedaald naar $0,67 door aanhoudende marktvolatiliteit. Maar goede tijden staan te wachten voor ADA, nu de altcoin is toegevoegd aan een nieuwe index van de S&P. De S&P Dow-Jones lanceert een nieuwe Digital Markets index, met 15 cryptocurrencies en 35 crypto-gerelateerde aandelen.

Wat betekent dit voor ADA? In het Cardano nieuws van vandaag kijken we naar de lancering van de nieuwe S&P Digital Markets index. Ook kijken we wat voor rol Cardano hierin speelt en wat hiervan de invloed op de ADA koers is.

Cardano bij de nieuwe S&P Digital Markets 50

De S&P Dow-Jones lanceert een nieuwe crypto index met 15 cryptocurrency’s en 35 crypto aandelen. Hiermee hebben investeerders toegang tot een kant-en-klaar gediversificeerde crypto basket. Als crypto in zijn geheel stijgt, gaat deze index omhoog en als er één of twee crypto assets achteruit gaan, merk je daar niet veel van.

En gezien Cardano onderdeel wordt van de 15 crypto’s in deze index, betekent het dat de S&P ADA erkent als een betrouwbare crypto investering. Via deze index kan er meer interesse komen in ADA en hoe meer mensen in de index investeren, hoe meer koopdruk dit voor Cardano kan opleveren.

BREAKING NEWS:



S&P JUST LISTED CARDANO IN ITS NEW CRYPTO INDEX 😱🔥



In partnership with @DinariGlobal , S&P has launched a new benchmark tracking 15 major cryptos including $ADA and 35 blockchain stocks, the S&P 500 of crypto.



Could this signal the start of major… pic.twitter.com/1HlKA6slp6 — Mintern (@MinswapIntern) October 8, 2025

De S&P lanceert de nieuwe index niet voor niets. Het is duidelijk dat crypto steeds verder groeit en aandacht krijgt van instituties. Dat is een positieve ontwikkeling voor de hele markt en ook voor ADA.

ADA bearish op korte termijn

De Cardano koers is sinds vorige week vrijdag hard onderuit gegaan. Dit heeft echter vooral te maken met de crypto flash crash. Investeerders zeggen dat ADA nu wordt opgeschoond van overleveraged posities. Dit geeft de altcoin een kans om de komende weken nieuwe jaarlijkse hoogtes te bereiken boven $1,20.

Volgens analisten zoals StephisCrypto, is vandaag een erg aantrekkelijk punt om Cardano te kopen. De mogelijke downside voor ADA is namelijk veel lager dan de mogelijke upside. Een stijging naar all-time high betekent vandaag een winst tot wel 355%. Een daling richting $0,45 betekent een verlies van 33%.

Het is zeker niet onmogelijk dat de altcoin verder gaat dalen op korte termijn. Maar als we dit jaar afsluiten met een nieuwe crypto bull run, kan ADA exploderen in waarde. Het is onder andere om deze risk-to-reward verhouding dat traders deze altcoin blijven kopen.

Cardano verwachting Q4

ADA is veel momentum verloren door de flash crash van afgelopen vrijdag. En ondanks een herstel op zondag en maandag, ging de markt vandaag opnieuw onderuit. Hierdoor daalde Cardano onder zijn steun bij $0,70 en dreigt de altcoin nog verder te dalen richting $0,65 en $0,636. Een verlies van deze levels volgt met een mogelijke daling naar $0,61.

De volatiliteit van vandaag is mogelijk te danken aan de komende Federal Reserve speech vanavond. Fed-voorzitter Jerome Powell spreekt vanavond over zijn monetaire beleid en dat geeft inzicht in de kans op renteverlagingen aan het eind van dit jaar. Het kan zijn dat de ADA koers weer omhoog schiet nadat de toespraak voorbij is.

ADA koers grafiek – Bron: TradingView

Als Cardano gaat stijgen, kijken traders naar weerstandsniveaus bij $0,70, de 200-daagse moving average (blauw) bij $0,74 en $0,80. Indien ADA deze weerstanden opnieuw weet te doorbreken in de komende dagen, bevestigt dat een recovery rally voor de altcoin. Maar met een Relative Strength Index (RSI) van 37, lijkt er weinig bullish druk te zijn.

Al met al blijft onze Cardano koersverwachting positief op lange termijn, met een mogelijke piek van $1 in het tweede deel van de maand. En als altcoins in Q4 gaan exploderen, kan Cardano dit jaar zelfs een all-time high neerzetten boven $3,10, om zijn record van 2021 te verbeteren.

Er zijn echter andere altcoins die waarschijnlijk harder gaan stijgen dan Cardano, als een nieuwe bull run binnenkort begint. Traders kijken dan ook massaal naar een opkomende crypto game, die vroege spelers beloont en vandaag nog niet gelanceerd is.

Nieuwe crypto game met potentie

PEPENODE ($PEPENODE) is een van de hotste nieuwe altcoins, verbonden aan zijn eigen Play-to-Earn game. In deze game beheer je een eigen virtuele kamer waarin je crypto miners kan plaatsen. Deze miners verzamelen echte beloningen, die je terug kunt investeren in het spel of verkopen op gedecentraliseerde exchanges.

Het spel werkt zo dat hoe eerder je begint, hoe hoger de beloningen. Dit is vergelijkbaar met hoe je 10 jaar terug veel meer BTC kreeg voor mining dan vandaag. Om maximaal te profiteren is het belangrijk dat je vroeg begint. PEPENODE helpt vroege investeerders door tokens vroegtijdig aan te bieden in een presale, een kans om in te stappen vóór de lancering.

All in a days work. 🔥



Are YOU ready for the world's first Mine-To-Earn MemeCoin?! ⛏https://t.co/FaKIaBpf4I pic.twitter.com/Pb8kIpNnkl — PEPENODE (@pepenode_io) October 14, 2025

$PEPENODE is tijdens de huidige fase nog te koop voor $0,0011005 per stuk. Daarnaast krijg je de gelegenheid om je tokens te staken voor een 707% APY. Tot zover heeft de presale al ruim $1,8 miljoen opgehaald. Met deze stijgende koopdruk, heb je nog iets meer dan 24 uur om de tokens te kopen voordat de prijs wordt verhoogd.