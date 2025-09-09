Cardano koers op kruispunt – ADA analyse toont 1000% rally of 50% crash

De Cardano koers stijgt vandaag richting $0,90 en bevindt zich daarmee op een belangrijk kruispunt. Op basis van een technische analyse kan de crypto met 50% dalen, of met 1000% stijgen op korte termijn. Als Cardano momenteel ondergewaardeerd is, kunnen we binnenkort een grote ADA rally verwachten.

Wat gaat Cardano doen in september? In dit artikel kijken we naar wat analisten denken over ADA en of we ons zorgen moeten maken over een mogelijke ADA crash. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Wat denken crypto analisten?

Sommigen vragen zich af: Waarom stijgt Cardano niet zoals andere altcoins (denk aan Solana, XRP, Ethereum) dat doen? Om dezelfde reden suggereren crypto experts dat altcoins zoals ADA momenteel ondergewaardeerd zijn en goedkoop om in te slaan.

Panic sellers in disbelief once again. 🤣$ADA simply moving according to plan and perfectly holding a bullish structure.



Volgens crypto analist Sjuul volgt Cardano een simpel patroon, waarmee de altcoin geleidelijk meer waard wordt. Uiteraard kan een sterke verandering in het marktsentiment deze trend breken. Daarom is een sterke stijging of daling mogelijk voor Cardano.

Ali Martinez kijkt naar mogelijkheden voor ADA op korte termijn en ziet een mogelijke breakout richting $0,92 in de komende dagen. Deze beweging is al deels in gang, omdat de Cardano koers deze ochtend al op $0,89 ligt na een stijging van ruim 4% in de afgelopen 24 uur.

Het kan echter nog even duren voordat Cardano door zijn psychologische weerstand breekt bij $1. Mogelijk wachten investeerders op 17 september, de persconferentie waarin Jerome Powell, voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, het rentebesluit deelt. Die week verwachten we veel volatiliteit, maar 17 september kan dan ook het keerpunt zijn, waarop veel investeerders weer instappen op crypto.

Wat kan volgen, is een agressieve breuk boven $1, met een geleidelijke stijging terug naar de all-time high van $3,10. Maar op basis van een technische analyse riskeert de crypto nog een mogelijke daling van 50% op korte termijn.

Cardano koers klaar voor 1000% rally of 50% crash

In een bearish scenario kan Cardano terugzakken naar zijn support bij $0,488. De uitkomst van de Fed bijeenkomst kan namelijk een sterke positieve of negatieve invloed hebben op de cryptomarkt. Met hoge verwachting dat de rente wordt verlaagd, kan een tegenslag zorgen voor paniek. Hierdoor kan ADA zijn ondersteuning verliezen rond $0,85 en hard onderuit gaan.

Hoewel dat risico er is, blijft de kans dus groot dat de rente wel wordt verlaagd in de VS. Dat is voor velen mogelijk een belangrijk signaal om crypto te kopen. Als gevolg daarvan kan Cardano beginnen aan een lange uptrend, waarin de altcoin 1000% omhoog klimt in een periode van ongeveer een half jaar.

Op basis hiervan kan de Cardano koers vóór de jaarwisseling nog een nieuwe all-time high neerzetten boven $3,10.

Cardano koers grafiek – Bron: TradingView

Zolang Cardano ondersteuning kan blijven krijgen bij zijn stijgende trendlijn rond $0,85, is ADA op weg naar de $10. Dat maakt ADA een veelbelovende crypto om in te slaan met korting, zelfs met een klein risico op een crash tot 50%.

Maar voor degenen die dit risico liever nemen om te investeren in kleine crypto’s met potentie om te exploderen, zijn er wellicht betere alternatieven. Zo kijken we hieronder naar een veelbelovend nieuw project dat een kans heeft om de crypto markt op zijn kop te zetten.

Alternatief voor Cardano

