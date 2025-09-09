Altcoins historisch oversold – mega koopkansen volgens crypto expert

Altcoins zijn volgens analisten historisch oversold, wat unieke koopkansen creëert. De Altseason Index staat op 65, Bitcoin ($BTC) dominantie is door een meerjarige trend gezakt en Ethereum ($ETH) toont sterke signalen. Crypto-expert Ash Crypto benadrukt dat deze condities zelden voorkomen, zelfs niet in 2018. In combinatie met een mogelijke Fed-renteverlaging kan dit de start zijn van een mega altseason. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Altcoins historisch oversold

Zoals recent gemeld, staat de Altseason Index momenteel op 65. Dat duidt op kracht, maar ligt nog ver van de blow-off niveaus van 90+ die we doorgaans zien bij echte toppen. Ondertussen heeft de Bitcoin-dominantie haar driejarige opwaartse trend gebroken, iets dat historisch vaak voorafging aan een rotatie van kapitaal richting altcoins.

$ETH/$BTC heeft bovendien voor het eerst in vijf jaar zijn Gaussian channel terugveroverd, een bullish signaal van relatieve sterkte. Daarnaast weerspiegelen de huidige oversold-niveaus bij altcoins eerdere accumulatiefases die destijds explosieve marktstijgingen inluidden.

De pseudonieme analist Ash Crypto benadrukt dat dit beeld wordt versterkt door de huidige marktsituatie: altcoins zijn volgens hem historisch oversold, zelfs sterker dan tijdens eerdere crashes zoals 2018, de Covid-dip of de FTX-instorting. Zo staat de Relative Strength Index (RSI) voor veel tokens onder 30 en is de altcoin-marktkapitalisatie ten opzichte van Bitcoin weggezakt tot onder de 10%, niveaus die normaal alleen in de diepste bearmarkten voorkomen.

ALTCOINS HAVE NEVER BEEN THIS OVERSOLD EVER IN HISTORY 🚨



Not even during:



– 2018 bear market

– COVID-19 crash

– Deepest bear market lows in 2022

– Tariff war panic



Money moves from BTC to ETH to Alts; right now, we are in the ETH phase.



Alts will bottom in September – early… pic.twitter.com/joDGyi4Nhp — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) September 8, 2025

Historisch gezien gingen zulke extreme omstandigheden vaak vooraf aan scherpe omkeringen en krachtige rallies. Gecombineerd met de dalende Bitcoin-dominantie, die traditioneel ruimte maakt voor kapitaalrotatie naar altcoins, ziet Ash Crypto dit als een voorbode van een nieuwe megabeweging. Volgens hem zou dit weleens het begin kunnen zijn van een mega altseason tussen oktober en maart, waarin miljarden aan kapitaal verschuiven van Bitcoin naar altcoins.

Van Bitcoin naar Ethereum naar alts

Deze signalen sluiten naadloos aan bij het klassieke rotatiepatroon binnen crypto. Zo volgt de rotatie in crypto vaak een vast patroon: eerst beweegt kapitaal naar Bitcoin, vervolgens naar Ethereum en daarna naar altcoins, die in deze eindfase vaak de sterkste winsten laten zien. $BTC fungeert als veilige haven, $ETH profiteert van DeFi en smart contracts, waarna beleggers risico nemen in bredere alts.

Hoewel september historisch een zwakke maand is, kan dit juist de bodemfase markeren. Dit jaar komt er namelijk een katalysator bij: de verwachte renteverlaging door de Federal Reserve. Meer liquiditeit en lagere obligatierentes maken risicovolle assets aantrekkelijker, wat de rotatie kan versnellen. In combinatie met een dalende $BTC-dominantie kan september zo het beginpunt worden van een breder altseason die zich in de maanden erna ontplooit. Laten we nu drie opkomende crypto bekijken die hiervan kunnen profiteren:

Drie crypto’s om in de gaten te houden

Als eerste altcoin noemen we Dogecoin ($DOGE). De meme coin brak uit zijn range en steeg 6% naar $0,233, het hoogste niveau in twee weken. Het handelsvolume nam 179% toe, mede door de verwachting dat de REX-Osprey DOGE ETF ($DOJE) snel live gaat. Grote wallets kopen bij en open interest stijgt, wat $DOGE tot een van de altcoins maakt om in de gaten te houden.

Daarnaast noemen we Worldcoin ($WLD). Dit project schoot 53% omhoog naar $1,93 en staat ruim 120% hoger dan vorige week. De koerssprong komt door een privacygerichte upgrade en groeiende adoptie, met inmiddels 15,8 miljoen geverifieerde gebruikers. Bij een doorbraak boven $1,40 kan $WLD fors verder herstellen.

En als laatste een nieuwe meme coin genaamd PepeNode ($PEPENODE). Dit initiatief noemt zichzelf de eerste ‘mine to earn’ meme coin. In plaats van dure mininghardware kun je in een browsergame virtuele rigs bouwen. Je koopt ‘meme nodes,’ upgrade deze en verdient beloningen, waaronder uitbetalingen in andere populaire meme coins zoals FARTCOIN.

Ook staking maakt deel uit van het model: holders kunnen hun tokens staken tegen een APY van 1528%.