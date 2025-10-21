Cardano koers hype explodeert – crypto expert: beste aankoop van dit jaar

De Cardano koers is vandaag met 4% gedaald naar $0,645 en wordt door steeds meer investeerders gezien als ondergewaardeerd. Toch is er een crypto expert die verwacht dat ADA nog lager kan gaan voordat hij een comeback gaat maken. Hij noemt ADA dan ook de ‘buy of the century’. Wat gaat Cardano doen aan het eind van dit jaar?

In het Cardano nieuws van vandaag kijken we naar de voorspelling van crypto expert Mr Brownstone. Volgens hem kan Cardano dalen naar $0,20, wat het ultieme punt kan worden om te kopen. In de opvolgende jaren denkt de analist dat ADA wel $100 waard kan worden. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Crypto expert voorspelt crash en legendarisch kooppunt

Cardano is de top 10 grootste cryptomunt, maar ligt ondanks dat feit 80% onder zijn all-time high van $3,10 uit 2021. Alleen dit suggereert al dat ADA veel ruimte heeft om te stijgen. Daarbij komt nog het feit dat het Cardano ecosysteem ontzettend hard is gegroeid sinds de vorige bull markt. ZO vreemd is het dus niet dat analisten bullish zijn over deze altcoin.

Afgelopen weekend deelde crypto expert Mr Brownstone zijn Cardano verwachting. Hij is optimistisch over de toekomst van de altcoin, maar verwacht de komende maanden verdere dalingen. Volgens hem kan de altcoin zelfs onder $0,20 dalen aan het begin van 2026. Dat is volgens hem het legendarische kooppunt. Vanuit hier kan Cardano namelijk met 500-1500x stijgen naar $100-300 in een periode van 6-7 jaar.

$ADA ‼️ BUY OF THE CENTURY! ‼️



📢The opportunity of Cardano could be life changing!



Q1 2026 could provide one of the best investments this century, by acquiring $ADA under $0.20



If this decline occurs, I expect price targets for the following years:



🔷 Intermediate wave (3) =… pic.twitter.com/KgsTp6lapR — Mr Brownstone (@GunsRoses1987) October 18, 2025

In de loop naar de wave 5, de target van $100-300, kan Cardano bij wave 3 stijgen naar $22,88. Maar voordat dit gebeurt, verwacht hij dat er een periode van grote angst komt. Zijn $0,20 Cardano verwachting is gebaseerd op een grote crash, die mogelijk meer treft dan alleen de cryptomarkt. Uiteraard weet niemand wanneer zo’n crash komt, terwijl het vrijwel zeker is dat deze komt.

Los van de timing, is dit een erg gewaagde voorspelling. ADA zou vanuit hier ruim twee derde van zijn waarde moeten verliezen. Afhankelijk van hoe de crypto sector zich in de komende jaren ontwikkelt, is een koers van $100 niet onmogelijk op lange termijn. Vooral als Cardano een burn mechanisme implementeert, wordt dit doel realistischer.

Maar voor nu, kunnen we deze voorspelling het beste nemen met een korreltje zout.

Cardano verwachting – Beste crypto van 2025?

De Cardano koers consolideert tussen $0,62 en $0,66. Daarmee is de altcoin voor nu gelukkig nog veilig tegen een daling naar $0,20. Kan ADA naar dit niveau dalen na een breuk onder $0,62? Ook dan blijft het lastig, met mogelijke ondersteuning bij $0,60 en al helemaal bij het psychologische niveau van $0,50.

Tenzij de cryptomarkt vanuit hier opnieuw crasht, verwachten de meeste crypto experts niet dat ADA nog veel verder daalt. Wel staat ADA op de dagelijkse grafiek op het punt om een bearish signaal te vormen; een Death Cross. Deze Death Cross kan zich op korte termijn vormen omdat de 30-daagse moving average (geel) op het punt staat onder de 200-daagse (blauw) te dalen.

Dit bearish signaal laat zien dat de altcoin zwak presteert op korte termijn en kan zorgen voor verdere dalingen.

Cardano koers grafiek – Bron: TradingView

Maar zolang Het niveau van $0,60 intact blijft, is dit een aantrekkelijk moment om Cardano te kopen. En zelfs als de altcoin op korte termijn verder daalt, is de potentiële upside voor ADA veel hoger als we een bull run krijgen. Alleen een terugkeer naar $3,10 is vanuit hier een stijging van ongeveer 400%. Dan spreken we nog niet eens over een hogere piek, bijvoorbeeld bij $5+.

Hoewel de koersactiviteit op korte termijn onzeker is, zijn veel investeerders het eens dat ADA veel ruimte en potentie heeft om te stijgen. Dat maakt het wellicht een van de beste crypto’s om te kopen tijdens de dip.