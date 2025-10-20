BTC $110,820.63 1.60%
ETH $3,965.54 -0.61%
SOL $187.89 -0.65%
PEPE $0.0000071 -0.12%
SHIB $0.000010 -0.09%
BNB $1,095.90 -1.99%
DOGE $0.19 0.72%
XRP $2.47 2.64%
Cryptonews Koers verwachtingen

Cardano koers toont unieke kans – Beste altcoin om te kopen

ADA Altcoins Cardano
Affiliate disclaimer
Affiliate disclaimer

Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer.
Affiliate disclaimer
Affiliate disclaimer

Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer.
Auteur
Bart Klammer
Auteur
Bart Klammer
Over de schrijver

Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency. ...

Auteursprofiel
Affiliate disclaimer
Affiliate disclaimer

Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer.
Laatst bijgewerkt: 
Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.
Cardano koers toont unieke kans - Beste altcoin om te kopen
Cardano koers toont unieke kans - Beste altcoin om te kopen

De Cardano koers is vandaag met 4% gestegen naar $0,67 en toont tekenen van herstel na de grote ronde liquidaties in oktober. Een crypto analist denkt dat ADA klaar is voor een bullish ‘pre-parabolic’ fase. Hij suggereert dat Cardano ‘gratis geld’ is onder de $1. Op het moment van schrijven ligt de altcoin ongeveer 78% onder zijn all-time high van $3,10.

In het Cardano nieuws van vandaag kijken we waarom de bekende altcoin stijgt en mogelijk nog steeds spotgoedkoop is. We bespreken de analyse van crypto analist Wolfster en zijn verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2026. Ook delen we onze Cardano verwachting voor het eind van dit jaar.

ADA onder $1 biedt nieuwe kansen voor crypto bull run

Nadat bekende cryptomunten zoals Cardano vorige week verder zijn gecrasht, lijkt een herstel op de horizon te liggen. Bitcoin steeg vandaag opnieuw boven $110k en nam grote altcoins met zich mee. Hierdoor is ADA in de afgelopen dagen met zo’n 10% in waarde gestegen.

Toch is de altcoin nog steeds ruim 6% verloren in de afgelopen 7 dagen en 25% in de afgelopen 30 dagen. Als crypto een comeback gaat maken, is Cardano wellicht een zeer goedkope crypto op het moment.

Crypto analist Wolfster zegt dan ook “Alles onder $1 is gratis geld” en noemt dit de laatste bodem vóór de grote stijging. Hij benoemde de recente liquidatieronde een crash vier keer zo groot als de COVID crash van 2020. Ondanks bijna $20 miljard aan liquidaties, lijkt de crypto bull run nog steeds niet over. Na de crypto crash van 2020 steeg Cardano met 150%.

Cardano is in 2021 zo hoog gegaan als $3,10. In deze periode was euforie onder crypto investeerders op een hoogtepunt. Echter is Cardano de afgelopen jaren sterk verbeterd als netwerk. Als we überhaupt in de buurt komen bij de euforie van 2021, dan kan ADA exploderen in waarde.

Wolfster verwacht in 2026 dan ook een piek rond $7 voor de altcoin. Dat is een 944% stijging vanuit hier en meer dan een verdubbeling van zijn oude ATH.

Reacties op de analyse van Wolfster zijn echter gemixt. Sommigen hopen op een grote bull run, terwijl anderen denken dat er te weinig volume is, vooral op Cardano zelf. Echter staat crypto bekend om zijn onvoorspelbaarheid. De huidige situatie kan snel veranderen, ten goede of ten slechte.

Cardano verwachting eind 2025

De Cardano koers worstelt momenteel met weerstand rond $0,67, een belangrijk niveau om opnieuw te claimen. Vanuit hier kan ADA stijgen richting $0,73 en zijn 200-daagse moving average (blauw) op $0,74. De weg naar $0,87 (het niveau vóór de oktober crash) is echter nog een lange. Tenzij er veel verandert aan het sentiment van crypto investeerders, kan dit nog weken duren op zijn minst.

Op hetzelfde moment heeft ADA een sterke ondersteuning gevormd rond $0,63. Zolang de altcoin hierboven kan blijven, is het een aantrekkelijke crypto om te kopen en vast te houden voor de volgende stijging.

Cardano koers grafiek
Cardano koers grafiek – Bron: TradingView

De RSI van Cardano is hersteld naar 40 vanuit het oversold niveau. De RSI geeft aan dat er nog een gebrek is aan bullish momentum en dat ADA wellicht meer tijd nodig heeft om te herstellen. Maar gezien altcoins sterk meebewegen met Bitcoin, is er deze week een kans op een groter herstel. En als crypto zijn momentum weet te herpakken, kan Cardano deze maand nog afsluiten boven $0,80.

Afhankelijk van hoe het sentiment van crypto ontwikkelt in de komende twee maanden, kan ADA het jaar afsluiten boven $2, het hoogste punt sinds de vorige bull markt. Kortom: de Cardano koers verwachting op korte termijn is onzeker, maar op lange termijn blijven we bullish. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Logo

Betrouwbaarheid

In het artikel

2M+

maandelijkse actieve gebruikers wereldwijd

250+

guides en reviews

8

jaar actief op de markt

70

internationale auteurs
editors
+ 66 meer
Lijst van schrijvers

Beste crypto ICO's

Ontdek trending tokens die nog in de presale zitten — vroege kanshebbers met potentie

Marktoverzicht

  • 7d
  • 1m
  • 1j
Marktkapitalisatie
$3,925,982,437,362
-5.37
Meest populaire coins

Meer artikelen

Koers verwachtingen
Crypto markt ziet $100 miljard inflows – gigantische bull run onderweg
Bart Klammer
Bart Klammer
2025-10-20 13:40:00
Koers verwachtingen
PayPal president op CNBC: Verkoop goud, koop Bitcoin nu – BTC koers verwachting
Bart Klammer
Bart Klammer
2025-10-20 10:05:00
Bart Klammer
Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency. Zijn ervaring met de sector en zijn connecties met andere crypto investeerders, helpt hem om op de hoogte te blijven en het laatste nieuws te delen.
Lees meer
Crypto News in numbers
editors
Lijst van schrijvers + 66 meer
2M+
maandelijkse actieve gebruikers wereldwijd
250+
guides en reviews
8
jaar actief op de markt
70
internationale auteurs