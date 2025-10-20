Cardano koers toont unieke kans – Beste altcoin om te kopen

De Cardano koers is vandaag met 4% gestegen naar $0,67 en toont tekenen van herstel na de grote ronde liquidaties in oktober. Een crypto analist denkt dat ADA klaar is voor een bullish ‘pre-parabolic’ fase. Hij suggereert dat Cardano ‘gratis geld’ is onder de $1. Op het moment van schrijven ligt de altcoin ongeveer 78% onder zijn all-time high van $3,10.

In het Cardano nieuws van vandaag kijken we waarom de bekende altcoin stijgt en mogelijk nog steeds spotgoedkoop is. We bespreken de analyse van crypto analist Wolfster en zijn verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2026. Ook delen we onze Cardano verwachting voor het eind van dit jaar.

ADA onder $1 biedt nieuwe kansen voor crypto bull run

Nadat bekende cryptomunten zoals Cardano vorige week verder zijn gecrasht, lijkt een herstel op de horizon te liggen. Bitcoin steeg vandaag opnieuw boven $110k en nam grote altcoins met zich mee. Hierdoor is ADA in de afgelopen dagen met zo’n 10% in waarde gestegen.

Toch is de altcoin nog steeds ruim 6% verloren in de afgelopen 7 dagen en 25% in de afgelopen 30 dagen. Als crypto een comeback gaat maken, is Cardano wellicht een zeer goedkope crypto op het moment.

Crypto analist Wolfster zegt dan ook “Alles onder $1 is gratis geld” en noemt dit de laatste bodem vóór de grote stijging. Hij benoemde de recente liquidatieronde een crash vier keer zo groot als de COVID crash van 2020. Ondanks bijna $20 miljard aan liquidaties, lijkt de crypto bull run nog steeds niet over. Na de crypto crash van 2020 steeg Cardano met 150%.

$ADA Chart Update:



From the $0.25 bottom in Sept 2023, $ADA has surged 150% and after the biggest liquidation in history — 4x larger than the COVID crash — the bullrun is clearly not over.



Cardano is entering its pre-parabolic phase, with a new ATH expected by Q1 2026.… pic.twitter.com/gvfcsU0JGc — Wolfster (@WolfsterCrypto) October 19, 2025

Cardano is in 2021 zo hoog gegaan als $3,10. In deze periode was euforie onder crypto investeerders op een hoogtepunt. Echter is Cardano de afgelopen jaren sterk verbeterd als netwerk. Als we überhaupt in de buurt komen bij de euforie van 2021, dan kan ADA exploderen in waarde.

Wolfster verwacht in 2026 dan ook een piek rond $7 voor de altcoin. Dat is een 944% stijging vanuit hier en meer dan een verdubbeling van zijn oude ATH.

Reacties op de analyse van Wolfster zijn echter gemixt. Sommigen hopen op een grote bull run, terwijl anderen denken dat er te weinig volume is, vooral op Cardano zelf. Echter staat crypto bekend om zijn onvoorspelbaarheid. De huidige situatie kan snel veranderen, ten goede of ten slechte.

Cardano verwachting eind 2025

De Cardano koers worstelt momenteel met weerstand rond $0,67, een belangrijk niveau om opnieuw te claimen. Vanuit hier kan ADA stijgen richting $0,73 en zijn 200-daagse moving average (blauw) op $0,74. De weg naar $0,87 (het niveau vóór de oktober crash) is echter nog een lange. Tenzij er veel verandert aan het sentiment van crypto investeerders, kan dit nog weken duren op zijn minst.

Op hetzelfde moment heeft ADA een sterke ondersteuning gevormd rond $0,63. Zolang de altcoin hierboven kan blijven, is het een aantrekkelijke crypto om te kopen en vast te houden voor de volgende stijging.

Cardano koers grafiek – Bron: TradingView

De RSI van Cardano is hersteld naar 40 vanuit het oversold niveau. De RSI geeft aan dat er nog een gebrek is aan bullish momentum en dat ADA wellicht meer tijd nodig heeft om te herstellen. Maar gezien altcoins sterk meebewegen met Bitcoin, is er deze week een kans op een groter herstel. En als crypto zijn momentum weet te herpakken, kan Cardano deze maand nog afsluiten boven $0,80.

Afhankelijk van hoe het sentiment van crypto ontwikkelt in de komende twee maanden, kan ADA het jaar afsluiten boven $2, het hoogste punt sinds de vorige bull markt. Kortom: de Cardano koers verwachting op korte termijn is onzeker, maar op lange termijn blijven we bullish. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.