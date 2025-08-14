Cardano koers doorbreekt $1 grens door bullish sentiment – stijgt ADA naar $2 in 2025?

De Cardano koers is met ruim 12% omhoog geschoten in 24 uur met het testen van de $1 grens. Op het moment van schrijven ligt ADA vlak onder dit niveau, terwijl te verwachting is dat ook deze altcoin richting zijn oude all-time high van $3,10 zal bewegen. Wat kunnen we verder verwachten van de #9 grootste cryptomunt op de markt?

In dit artikel kijken we naar de recente mijlpaal die Cardano heeft neergezet. Aan de hand van een technische analyse kijken we hoeveel ADA waard kan worden op korte en lange termijn.

Cardano stijgt naar $1 mijlpaal

De Cardano koers is vannacht gestegen naar $1,01. Dit gebeurde terwijl Bitcoin een nieuwe all-time high bereikte rond $124.450. Terwijl altcoins zoals XRP en Ethereum hun all-time highs testen, ligt Cardano nog 68% onder zijn record van $3,10 uit de bull run van 2021.

Maar met een groei van interesse onder retail investeerders en adoptie van ADA binnen de Amerikaanse crypto reserve, heeft ADA potentie om veel winst te leveren vanaf zijn huidige niveau.

Cardano breekt de grens van $1 vannacht.



En vergeet niet wat Trump heeft gezegd over de Crypto Strategic Reserve inclusief $ADA.



Een mogelijke katalysator voor Cardano is onderweg. pic.twitter.com/mjVecJyktf — Cryptonews NL (@nlcryptonews) August 14, 2025

Na de enorme stijging van ruim 12% in de afgelopen 24 uur, groeien verwachtingen dat Cardano binnenkort zijn achterstand in zal halen. ADA kan dan binnen een maand tijd richting $1,50 of $2 stijgen.

En volgens een bekende crypto analisten is een breakout richting $1,50 nabij voor Cardano.

Volgt een stijging naar $1,50?

Analist Ali Martinez keek gisteren naar de 12-uurse grafiek van Cardano, waarin de koers de dalende trendlijn rond $0,85 naderde. Een breuk boven deze lijn kan de Cardano koers naar $1,10 en $1,50 brengen in de komende maanden.

Uiteraard is dit een milde voorspelling, gezien de Crypto Fear & Greed Index blijft stijgen. Als deze trend aanhoudt, stroomt er nog meer kapitaal naar altcoins zoals Cardano en dan komt het niveau van $1,50 al veel sneller in zicht.

Cardano $ADA is on the verge of a breakout to $1.50! pic.twitter.com/k1AzNfKeaw — Ali (@ali_charts) August 13, 2025

Het feit dat ADA nog bijna 70% onder zijn all-time high ligt, maakt het een van de beste altcoins om te kopen voor de bull run. Vroeg of laat wordt Cardano opgepikt door de markt en dan hoeft het niet lang te duren voordat ook deze coin zijn all-time high van $3,10 doorbreekt.

Hieronder kijken we aan de hand van een technische analyse wat ADA op korte termijn kan gaan doen.

Analyse Cardano koers

Terwijl de Ethereum koers richting haar all-time high van $4892 beweegt, komen investeerders erachter dat Cardano onder de radar is gevallen. De altcoin zette 3 dagen op rij een sterke stijging neer en is met zo’n 30% gestegen in die periode. ADA ligt nu ver boven zijn 30-daagse moving average (geel), wat aangeeft dat hij sterk presteert.

De Relative Strength Index (RSI) is naar het ‘overbought’ niveau gestegen boven 70, waardoor de kans op een technische correctie toeneemt. Maar ondanks dit risico op korte termijn, lijkt ADA ondergewaardeerd ten opzichte van hoe hoog de altcoin kan gaan in de nieuwe bull run.

Alleen een stijging naar zijn oude all-time high is genoeg voor een winst van zo’n 200% vanuit hier. En voor de #9 grootste cryptomunt met een market cap van bijna $35 miljard, is dat erg indrukwekkend.

Cardano koers grafiek – Bron: TradingView

Ondanks de toename van verkoopdruk, kan Cardano mogelijk support vinden bij $0,908. Als dit niveau de nieuwe bodem wordt, kan ADA proberen boven $1 te breken en verder te stijgen naar $1,13 in de komende dagen. De volgende grote weerstand na dat niveau is $1,32, het hoogste niveau van 2024.

Terwijl de hype rondom altcoins toeneemt, is Cardano een erg veelbelovende keuze voor de bull run, met beperkte risico’s en kansen op enorme winst op langere termijn. Voor de komende dagen is het belangrijk om de niveaus van $0,908 en $1 in de gaten te houden, om te bepalen wat ADA in het vervolg gaat doen. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.