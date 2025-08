Cardano koers bereidt zich voor op grote doorbraak – kan ADA stijgen met nieuwe upgrade?

De Cardano koers is in de afgelopen week redelijk wat momentum verloren, maar een nieuwe community proposal kan deze trend omkeren. De Cardano community heeft goedkeuring gegeven voor het gebruik van 96,8 miljoen ADA uit de treasury voor een roadmap met nieuwe upgrades. Deze upgrades maken het leven eenvoudiger voor gebruikers en ontwikkelaars op de Cardano blockchain.

Wat betekent dit voorstel voor de toekomst van Cardano en hoeveel kan ADA stijgen in de rest van 2025?

Cardano community gaat akkoord

De ontwikkelaar van Cardano, Input Output Global (IOG), heeft extra fondsen uit de treasury aangevraagd voor het werken aan een roadmap voor Cardano. Deze fondsen helpen met het uitvoeren van nieuwe netwerkupgrades, met focus op extra schaalbaarheid, veiligheid en utilities voor ontwikkelaars. De fondsen zijn genoeg voor de volgende roadmap van 12 maanden, waarin meerdere upgrades zijn uitgelicht.

74% van de stemmen ging akkoord met het voorstel, waardoor IOG 96,8 miljoen ADA uit de treasury kan halen voor extra fondsen. Charles Hoskinson, oprichter van Cardano, bedankte de community via een recente tweet. Ricky Rand, Manager bij IOG, zegt dat dit pas “het begin” is en dat het “echte werk” nu begint.

Thank you everyone for your support and trust. Let's get it done. https://t.co/Z7cAbWhg54 — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) August 3, 2025

De goedkeuring van het voorstel helpt Cardano op lange termijn met adoptie en onderstreept het belang van decentralisatie binnen Cardano zelf. Toch gaat De ADA koers op korte termijn onderuit, met name door bearish sentiment op de cryptomarkt.

Crypto analisten verwachten op korte termijn nog verdere daling voor ADA, met een mogelijke daling richting $0,56 in de komende week.

📉SHORT: $ADA by @TradingPuzzles@Cardano_CF ADA – CARDANO breaks out from 0.7780 key zone. Potential decline towards 0.6490 and 0.5580 as long as price remains below. Supported by BTC in corrective phase or accumulation for next uptrend. #cryptotrading #ADA #BTC pic.twitter.com/0EH1mvJXBV — Barry | ChartMonkey (@ChartMonkeyBTC) August 4, 2025

Wat Cardano verder gaat doen in de komende periode, hangt vooral af van of Bitcoin en altcoins hun momentum weer kunnen herpakken. Maar op lange termijn blijven verwachtingen positief, met name na een recent interview van President Trump over de economie.

Cardano koers verwachting

De Cardano koers zette aan het eind van juli een sterke piek neer boven $0,90, maar is sinds die tijd veel momentum verloren. Na een daling van ruim 26% toont ADA een licht herstel, maar vooralsnogzonder succesvolle breuk boven zijn 30-daagse moving average (geel) bij $0,764. Dit kan leiden tot verdere dalingen en een verlies van zijn 200-daagse moving average (blauw) als steun bij $0,726

Als ADA vandaag boven $0,726 weet te blijven, volgt er mogelijk een consolidatie op korte termijn. Zo niet, dan kan Cardano dalen richting $0,70, $0,60 en $0,54.

Cardano koers grafiek – Bron: TradingView

Ook de Relative Strength Index (RSI) geeft aan dat Cardano zijn bullish druk is verloren. Onder de neutrale 50 wijst de RSI op groeiende bearish druk. Hiermee wordt de RSI richting het ‘oversold’ niveau van 30 geduwd en in deze periode kan de koers ook verder omlaag gaan voordat de kans op een recovery rally stijgt.

In het kort: Cardano heeft dankzij het nieuwe voorstel potentie om veel waard te worden, met mogelijke stijging naar een nieuwe all-time high boven $3,10 in 2025. Maar door bearish druk kan Cardano op korte termijn zijwaarts bewegen of verder dalen richting $0,60.

Traders en investeerders kijken dan ook naar alternatieve investeringen die op korte termijn meer winst kunnen leveren.

Meme coins als alternatief voor Cardano

Traders zijn erg enthousiast over een nieuwe meme coin die sinds vorige week verkrijgbaar is in een presale. Maxi Doge ($MAXI) kan tijdelijk voor een lage prijs worden ingekocht en heeft zo al bijna $400k opgehaald. De meme coin krijgt veel aandacht en kan een grote hit worden onder retail investeerders, met name de bodybuilders en de risico-zoekende traders.

