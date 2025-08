Trump geeft spraakmakend interview over macro-economie – grote impact op Bitcoin en crypto

President Trumps spraakmakende interview over macro-economie zorgt voor onrust op de markten en heeft grote impact op Bitcoin ($BTC) en crypto. Zijn uitspraken over importtarieven, de Federal Reserve en stijgende inflatie voeden stagflatiezorgen.

In dit artikel gaan we dieper in op deze ontwikkelingen en wat dit betekent voor de koersverwachting van crypto.

Trump geeft spraakmakend interview over macro-economie

De Amerikaanse president Donald Trump was dinsdag te gast bij CNBC’s ‘Squawk Box’ voor een uitgebreid interview waarin hij sprak over importtarieven, de Federal Reserve, de Russische economie en het feit dat JPMorgan Chase en Bank of America hem als klant zouden hebben geweigerd.

Vanaf 7 augustus gaan aangepaste, landspecifieke ‘wederkerige’ tarieven van kracht; volgens Trump zullen de importheffingen op India binnen 24 uur verhoogd worden. De aandacht van de regering-Trump lijkt zich nu ook te verplaatsen naar sectorale tarieven. Zo kondigde Trump aan dat hij ‘binnen een week’ zijn tariefplan voor chips zal presenteren. Ook wil hij een ‘kleine heffing’ op farmaceutische import invoeren, die binnen anderhalf jaar zou oplopen tot 250%.

Trump lijkt ook zijn strijd met de centrale bank niet op te geven. Enkele dagen nadat de Fed besloot de rente ongewijzigd te laten, sprak Trump over mogelijke opvolgers van Jerome Powell als voorzitter van de Federal Reserve. Onder de kandidaten bevinden zich voormalig gouverneur Kevin Warsh en Kevin Hassett, directeur van de National Economic Council. “Beide Kevins zijn erg goed,” aldus Trump. Maar wat is de impact op Bitcoin en crypto van deze recente ontwikkelingen?

Trumps beleid duwt economie richting stagflatie

President Trumps tariefbeleid zorgt voor stagflatie-risico’s in de Amerikaanse economie. Het Institute for Supply Management (ISM) publiceerde dinsdag tegenvallende cijfers over de Amerikaanse dienstensector. De US Services PMI voor juli kwam uit op 50,1, lager dan de verwachte 51,5. Hoewel een score boven de 50 nog steeds groei aangeeft, is het een duidelijke daling ten opzichte van juni (50,8) en gevaarlijk dicht bij krimp.

De werkgelegenheidsindex daalde naar 46,4, 0,8 punt lager dan de maand ervoor. Een score onder de 50 wijst op een afname van banen, en dit is het laagste niveau sinds maart. Tegelijkertijd steeg de prijsindex met 2,4 punten naar 69,9, het hoogste niveau sinds oktober 2022, wat duidt op snel stijgende prijzen. Deze combinatie: minder banen en hogere prijzen staat bekend als stagflatie.

FedWatch Tool van CME Group over renteverlagingen. Bron: CME Group

Na het Amerikaanse banenrapport van juli zijn de verwachtingen over het rentebeleid van de Federal Reserve bijgesteld. De markt rekent nu op twee renteverlagingen dit jaar in plaats van drie. Volgens de FedWatch Tool van CME Group worden renteverlagingen van 25 basispunten verwacht in zowel september als oktober.

Deze onzekerheid over het rentebeleid kan grote gevolgen hebben voor cryptoprijzen. Sinds het Amerikaanse Congres op 18 juli de GENIUS Act aannam, is Bitcoin steeds gevoeliger geworden voor economische cijfers. De meeste altcoins volgen sindsdien nauwkeurig de bewegingen van Bitcoin.

Koersverwachting Bitcoin

Analist Caleb Franzen wijst erop dat Bitcoin is doorgezakt onder het niveau waarop eerder een bullish RSI-divergentie werd waargenomen. Normaal gesproken ontstaat zo’n divergente situatie wanneer de prijs lagere dieptepunten maakt, terwijl de RSI dit niet doet, een signaal dat het neerwaartse momentum verzwakt. Omgekeerd geldt: als de prijs stijgt maar de RSI daalt (bearish divergentie), dan waarschuwt dat juist voor een mogelijke correctie omlaag.

Bitcoin koers. Bron: TradingView

Volgens Franzen zou deze technische opzet de deur kunnen openen naar een herstel richting de $119.000. Tegelijkertijd noemt hij dit niveau ook een cruciale drempel: een duidelijke doorbraak naar beneden zou het bullish scenario ongeldig maken.

In dit scenario geldt het gebied rond $112.600 als belangrijke support voor het vasthouden van het positieve momentum. Mocht Bitcoin toch verder dalen, dan zou de koersverwachting richting $95.000 kunnen bewegen.