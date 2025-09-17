Cardano koers analyse: staat ADA op een enorm 10x keerpunt?

De Cardano koers is vandaag met 0,3% gestegen naar $0,873 terwijl de cryptomarkt wacht op een mogelijke renteverlaging in de VS. Volgens crypto experts kan Cardano wel $7 waard worden nadat de rente omlaag gaat in het land. Ook op basis van analyse kan ADA de komende periode meer dan $5 waard worden.

In het Cardano nieuws van vandaag kijken we naar inzichten van crypto experts. Deze suggereren dat ADA momenteel ondergewaardeerd is en op het punt staat om te exploderen.

Cardano koers klaar voor explosieve stijging

De Amerikaanse Federal Reserve beslist vandaag of de rente in de VS omlaag kan en hoeveel. Ondanks de typische volatiliteit op deze dag, is de Bitcoin koers vanmorgen naar $117k gestegen. Met hoge verwachtingen dat de rente met 0,25 tot 0,5% wordt verlaagd, kan crypto aan het eind van september flink omhoog gaan.

Crypto trader Noreel voorspelt dat De Cardano koers richting $7 kan klimmen nadat de rente in de VS wordt verlaagd. Vanuit hier zou dat een stijging van ruim 700% zijn. Daarmee zou ADA zijn all-time high uit de 2021 crypto bull run van $3,10 bijna verdubbelen.

Once this guy cuts rates… $ADA will go to $7. pic.twitter.com/0urrR0jJ3s — Noreel (@noreelcrypto) September 16, 2025

Met een positie van nog -72% onder zijn all-time high, is het niet vreemd dat crypto experts beweren dat Cardano ondergewaardeerd. Veel altcoins uit de top 10 crypto zijn al behoorlijk gestegen in 2025, maar ADA nog niet. Als de interesse in Cardano stijgt, dan hoeft het echter niet lang te duren voordat de altcoin explodeert in waarde.

Dit zagen we ook aan het eind van 2024, waar onder andere XRP, Cardano en Dogecoin in een korte tijd parabolisch omhoog schoten. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Crypto analist voorziet herhaling van historisch patroon

Volgens crypto analist Ali Martinez is Cardano bezig met het herhalen van een patroon uit de vorige bull run, op de wekelijkse grafiek. Een volledige herhaling van het patroon kan Cardano doen stijgen richting $5,50, voor een winst van 530%.

Deze stijging kan volgen na Cardano’s recente breakout boven de weerstand bij $0,75. Dit niveau dient dan ook als belangrijke ondersteuning om de huidige uptrend in stand te houden.

Cardano $ADA looks to be repeating its last cycle’s pattern. If so, the bull rally is still in its early stages! pic.twitter.com/kpcUMQo2Zv — Ali (@ali_charts) September 15, 2025

Ondanks het begin van altcoin season, heeft ADA momenteel nog een gebrek aan momentum. In de afgelopen maand is Cardano met 4% gedaald in waarde. Maar na een renteverlaging in de VS, kunnen grote altcoins opnieuw aandacht trekken van grote investeerders.

Cardano verwachting

Op de dagelijkse grafiek probeert de Cardano koers ondersteuning te vinden op $0,86, bij zijn 30-daagse moving average (geel). Zolang ADA hierboven kan blijven, volgt er mogelijk een grote stijging op korte termijn, nadat de rente wordt verlaagd in de VS.

De Relative Strength Index (RSI) van Cardano ligt op 52 en signaleert een opbouw van bullish momentum. De RSI is echter hard gedaald na de recente rejection die Cardano kreeg bij het niveau van $0,95.

Cardano koers grafiek – Bron: TradingView

Als Cardano gaat stijgen, kan hij te maken krijgen met weerstand bij $0,93-0,95 en bij het psychologische niveau van $1. Na een duidelijke breuk hierboven kan ADA verder klimmen richting $1,10, $1,13 en $1,20 in de komende weken.

Hoewel het niet zeker is of de Cardano koers binnenkort begint aan een parabolische stijging, is het voor velen een aantrekkelijke altcoin voor in de bull run. Zijn beperkte downside potentie, in combinatie met de kans om te exploderen in waarde, maakt een investering de moeite waard. Onze Cardano verwachting voor lange termijn is dan ook optimistisch, met een mogelijke koers van $3-7 aan het eind van dit jaar.