De Bitcoin ($BTC) koers brak deze week door de belangrijke grens van $116.000 en noteert inmiddels rond $117.000. Met de Fed die vandaag naar verwachting een renteverlaging aankondigt, neemt de spanning toe. Analisten vragen zich af of dit de aanzet vormt tot een nieuwe rally of dat we juist een ‘pump of dump’-scenario gaan zien. In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor de koersverwachting van Bitcoin.

Bitcoin koers stijgt naar $117.000 voor Fed rentebeslissing

De Bitcoin koers stuitte sinds afgelopen vrijdag op weerstand rond het niveau van $116.000 en bewoog drie dagen lang onder dit niveau. Op dinsdag wist $BTC echter te stijgen en boven de $116.000 te sluiten. Op woensdag, ten tijde van schrijven, noteert de koers rond de $117.000.

Als het niveau van $116.000 standhoudt als support, kan $BTC de rally uitbreiden richting het psychologische niveau van $120.000.

De Relative Strength Index (RSI) op de daily staat op 60, boven het neutrale niveau van 50. Dit duidt erop dat het bullish momentum aan kracht wint. De Moving Average Convergence Divergence (MACD) indicator op dezelfde grafiek liet op 6 september een bullish cross-over zien, die nog steeds van kracht is. Dit wijst op aanhoudend bullish momentum en een opwaartse trend.

Mocht $BTC echter corrigeren en onder de support van $116.000 sluiten, dan kan de daling zich uitbreiden richting het 50-daags Exponential Moving Average (EMA) op $113.674.

De stap komt op de dag dat de Amerikaanse Federal Reserve naar verwachting voor het eerst dit jaar de rente verlaagt. Dit zorgt voor meer liquiditeit en een mogelijke cyclus van monetaire verruiming, wat historisch gezien positief uitpakt voor risicovollere activa zoals Bitcoin.

Pump of dump vandaag?

Econoom Alex Krüger zei dat hij voorbereid was op de dovish renteverlaging, ondanks dat de markten deze stap al grotendeels hadden ingeprijsd. Zo vertelt hij dat hij nog steeds bullish is op aandelen en Bitcoin; wijst erop dat de markt vaak vergeet hoe hard $BTC kan bewegen hierdoor.

Renteverlagingen leiden er ook toe dat liquiditeit verschuift van minder risicovolle activa, zoals staatsobligaties, naar risicovollere activa zoals aandelen en crypto, merkte ‘Ash Crypto’ op.

“Naarmate er meer verlagingen plaatsvinden, zal de liquiditeit naar Bitcoin en altcoins stromen,” zei hij, waarna hij toevoegde: “We hebben al grote katalysatoren zoals ETF-goedkeuring, een pro-crypto beleid en meer duidelijkheid in regelgeving. Zodra de liquiditeit gaat stromen, zullen deze katalysatoren worden ingeprijsd, wat kan leiden tot een parabolische rally in Q4.”

Overmatige liquiditeit zorgt er doorgaans ook voor dat de Amerikaanse dollar verzwakt, omdat er meer dollars achter minder goederen en activa aangaan. Bitcoin, vaak gezien als een ‘digitaal goud’ of hedge tegen inflatie, profiteert historisch gezien van een zwakkere dollar.

De dollarindex (DXY), die de waarde van de USD meet tegenover een mandje valuta’s, is dit jaar al met 12% gedaald.

143.000 $BTC opgekocht vlak voor Fed-besluit

Entiteiten die tussen de 100 en 1000 $BTC aanhouden, hebben op 16 september volgens gegevens van Glassnode in één dag bijna 143.654 $BTC gekocht. Hun gezamenlijke bezit is daarmee gestegen naar een record van 3,71 miljoen $BTC.

Dit is de scherpste dagelijkse stijging in de nettopositie van ‘sharks’ sinds minstens 2021. De timing is opvallend, met de Fed renteverlaging later vandaag. Dat suggereert dat de sharks vooruitlopen op een liquiditeitsverschuiving en zich positioneren vóórdat goedkoper geld weer het systeem instroomt.

Kortom, het blijft afwachten hoe de markt zal reageren. Grote holders lijken momenteel juist te accumuleren en rekenen op een stijging, wat historisch gezien aannemelijk is. Toch kan dit moment, juist door de hoge verwachtingen, uitmonden in een klassiek ‘sell the news’-scenario.