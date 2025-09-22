Cardano $20 voorspelling gaat viraal terwijl ADA onder $1 handelt

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Cardano koers is mogelijk klaar voor een grote stijging in het laatste kwartaal van 2025. Deze maand is een $20 Cardano voorspelling viraal gegaan op social media, terwijl de altcoin momenteel minder dan $1 waard is. Hoewel er momenteel nog weinig vertrouwen is in ADA, is het duidelijk dat grote holders massaal hebben ingekocht.

Crypto verwachtingen zijn echter bearish geworden op korte termijn, na de crash van vanochtend. Is de hoop voor een nieuwe bull run van de baan, of is dit de laatste ‘shake-out’ voordat crypto de lucht ingaat?

$20 Cardano voorspelling gaat viraal

De cryptomarkt is vanochtend sterk gedaald na ruim $1 miljard aan liquidaties van long-posities. Maar verwachtingen voor altcoins zoals Ethereum blijven optimistisch. Hetzelfde geldt voor Cardano, met een specifieke voorspelling voor de bekende cryptomunt.

$20, dat is wat meerdere analisten denken dat Cardano waard kan worden in de bull run van 2025. De recente voorspelling die viraal ging, dook als eerst op in augustus. ADA ligt al vrijwel het hele jaar onder $1, maar analisten denken dus dat de coin $20 per stuk waard kan worden.

Dat betekent dat ADA vanuit $0,82 (huidige niveau) met 2340% kan stijgen in waarde. Een crypto analist beweert dat dit niet onmogelijk is, gezien Cardano vorige bull cycle met 150x of 14.900% steeg.

Ironisch genoeg werd twee jaar geleden ook al voorspeld dat Cardano in 2025 zou stijgen naar $20. De analist voorspelde een hoge piek van euforie van investeerders. Ondanks de crypto crash van vandaag, zijn verwachtingen hoog dat oktober en november ook dit jaar twee sterke maanden gaan worden voor crypto.

Voor een stijging naar $20, moet Cardano vanuit hier bijna x25 gaan in waarde. Dat zou zijn marktkapitalisatie brengen op $750 miljard, wat ongeveer 50% hoger is dan die van Ethereum op het moment. Dat lijkt het doel van $20 erg realistisch op korte en middellange termijn. Maar in oktober zou hier verandering in kunnen komen.

Volgende maand verwachten experts dat meerdere altcoin ETF’s goedkeuring krijgen, waaronder die van Cardano. Grote institutionele inflows kunnen het spel veranderen, net zoals we zagen bij Bitcoin. Bitcoin heeft sinds de absolute piek van 2021 zijn waarde bijna verdubbeld, terwijl we momenteel niet te maken hebben met hoge euforie onder investeerders.

Hoewel zelfs met institutionele inflows een doel van $20 lastig blijft, verwachten we wel een nieuwe Cardano all-time high boven $3,10, een stijging van ongeveer 300% vanuit hier.

Cardano koers verwachting Q4 2025

Als we kijken naar de dagelijkse grafiek van Cardano, zien we dat ADA zijn gains van afgelopen week opnieuw heeft ingeleverd. Met een daling van 8% in 24 uur en een bodem bij $0,79, is de altcoin veel bullish momentum verloren.

Dat is onder andere te zien aan de Relative Strength Index (RSI), die vanuit de neutrale 50 naar 42 is gezakt. Hoe lager de RSI, hoe hoger de bearish druk en hoe slechter de Cardano koersverwachtingen op korte termijn.

In de ochtend houdt Cardano stand op zijn steun bij $0,80. Maar een breuk onder dit niveau volgt mogelijk met verdere dalingen richting de 200-daagse moving average (blauw) bij $0,735.

Cardano koers grafiek – Bron: TradingView

Als Cardano stijgt, dan is er nog veel werk aan de winkel voor bullish investeerders. De koers moet vanuit hier 5% stijgen om terug boven zijn 30-daagse moving average (geel) te komen. Als de verkoopdruk hier weer stijgt, wordt dit nog lastiger. Een 20% stijging is nodig om Cardano opnieuw naar $1 te brengen.

En hoewel het laatste kwartaal goed kan zijn voor crypto, met een mogelijke nieuwe all-time high voor Cardano, kijken investeerders naar kleine crypto’s met potentie voor hogere gains. Zo is er een nieuwe utility token die optimisme opwekt bij traders, vooral in combinatie met de hoge verwachtingen voor Q4.

Alternatief voor Cardano

