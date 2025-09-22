Ethereum koers zakt 4% in 24 uur terwijl analist $6800 target uit de grafiek haalt

De Ethereum koers daalde 4% binnen dag, maar analisten zien nog altijd een herstel richting $6800, gesteund door patronen uit eerdere cycli.

Ethereum kreeg te maken met een scherpe correctie. Binnen één dag verloor het ETH token ongeveer 4% aan waarde, volgens gegevens van Binance. Deze beweging volgde kort nadat analist @AltcoinGordon op X een koersdoel van $6800 deelde. Dat zou een stijging van meer dan 50% betekenen vanaf de huidige niveaus. Kan de Ethereum koers dit waarmaken?

Ethereum koers en technische voorspellingen

De analyse van Gordon is gebaseerd op een terugkerend patroon in de ETH koers. Volgens zijn chart kan ETH dezelfde herstelbeweging laten zien als eerdere cycli. Zulke vergelijkingen zijn populair in de cryptomarkt, maar korte termijncorrecties tonen dat technische voorspellingen vaak doorbroken worden zodra de grote whales verkopen of de liquiditeit plotseling verschuift.

Onderzoek uit de Journal of Behavioral Finance (2018) benadrukt dat traders vaak te veel vertrouwen in trendvoorspellingen hebben. Dit kan tot overmatige blootstelling leiden wanneer candles onverwacht draaien.

$6,800 on the next leg up for $ETH looks good.



SEND IT. pic.twitter.com/I4mY31lxZ7 — Gordon (@AltcoinGordon) September 21, 2025

ETH koers vergeleken met bredere cryptomarkt

Niet alleen de Ethereum koers staat onder spanning. Macro-economische factoren spelen ook een rol. De recente handelsdeal tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk verlaagde de onzekerheid in de financiële markten en bracht tijdelijk meer vraag naar risicovolle activa zoals tokens.

Tegelijkertijd wijzen data uit het tijdschrift Quantitative Finance (2021) erop dat gespreide strategieën effectiever zijn dan all-in posities in één asset. Dit geldt ook voor ETH, waar volatiliteit blijft overheersen ondanks fundamentele verbeteringen.

Belangrijke upgrades versterken Ethereum ecosysteem

Naast de korte termijn prijsschommelingen blijft de ontwikkeling van het Ethereum netwerk relevant. De overstap naar proof-of-stake heeft de transactiekosten en het energieverbruik verlaagd.

Ook de recente Pectra upgrade verbeterde de schaalbaarheid. Deze technische vooruitgang ondersteunt het lange termijn perspectief, maar sluit sterke korte termijn bewegingen in de ETH koers niet uit.

