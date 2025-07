Nieuwe crypto regulering onder Trump: dit staat er in het 2025-beleid van de VS

Gisteren deelde de Trump-administratie het allereerste crypto rapport, met 160 pagina’s aan plannen voor crypto regulering in de VS, stablecoin-beleid, de Strategische Bitcoin Reserve en meer. Bekende cryptomunten zoals Bitcoin laten vandaag een lichte stijging zien, wat wijst op een groei van optimisme onder investeerders.

Wat betekent het nieuwe crypto rapport voor de markt en wat kunnen we voor de rest van 2025 verwachten van Bitcoin? In het nieuws van vanochtend kijken we naar een aantal belangrijke punten van het crypto rapport en analyseren we wat Bitcoin kan gaan doen.

Wat betekent het rapport voor crypto regulering in de VS?

Het crypto rapport bestaat uit 160 pagina’s, waardoor er veel ‘fluff’ in staat dat voor de meeste investeerders overbodig is. Gelukkig zijn er analisten en investeerders die via social media een samenvatting hebben gemaakt van de belangrijkste punten.

All you need to know from the @WhiteHouse Digital Asset Report: pic.twitter.com/wTmVsqCWS1 — Chiara | Stablecoins (@munarett3) July 30, 2025

Stablecoins

Met de recente goedkeuring van de GENIUS Act, hebben aanvragers van stablecoins duidelijke regels om zich aan te houden. Dit stimuleert banken en instituties om hun eigen Amerikaanse stablecoins te lanceren. Ook wordt het hierdoor makkelijker voor banken om crypto diensten te bieden, wat de adoptie van digitale valuta’s sterk kan bevorderen.

Duidelijkheid crypto regulering en belasting

De Trump administratie gaat voor duidelijke crypto regulering. De SEC en CFTC gaan duidelijke regels stellen voor het verhandelen, registreren en vasthouden van crypto assets. Crypto moet daarnaast ook een aandachtspunt worden bij het Congres.

De IRS, de Amerikaanse belastingdienst, dient nieuwe regels te stellen voor crypto belasting. Dit maakt het eenvoudig voor zowel particulieren, als bedrijven en crypto exchanges om eerlijk hun belasting te betalen.

Strategische Bitcoin Reserve

De VS zoekt naar nieuwe manieren om Bitcoins toe te voegen aan de Strategische Bitcoin Reserve. Dit helpt het land om volgens Trump een “Bitcoin superpower” te worden.

Tot zover is enkel bekend dat de Bitcoin Reserve uit geconfisqueerde munten van criminelen bestaat. Dit is voor sommige investeerders een teleurstelling, aangezien dit niet voor extra koopdruk zorgt.

Het Witte Huis heeft onlangs een rapport uitgegeven dat verschillende strategieën uiteenzet voor het opbouwen van een bitcoin reserve.



Belangrijk punt is dat de Amerikaanse belastingbetaler er niets van moet voelen.#btc #US #wittehuis pic.twitter.com/8dEUgSlSR0 — Cryptonews NL (@nlcryptonews) July 31, 2025

Echter verlaagt deze Bitcoin Reserve wellicht de verkoopdruk voor Bitcoin, omdat het doel van de Reserve is om het grootste deel hiervan vast te houden. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Invloed op de crypto markt

De Bitcoin koers laat deze ochtend een lichte stijging van 0,4% zien, met een daling van 0,1% in de afgelopen week. Tijdens deze consolidatie besloten grote bedrijven zoals Strategy en Twenty One Capital meer Bitcoins in te slaan.

Een sterke positieve reactie op de vrijgave van het nieuwe crypto rapport is nog niet te zien. Maar naast een lichte stijging in de Bitcoin koers, zien we ook een opfleuring in de altcoin markt. De Bitcoin dominantie is vandaag gedaald van 61,95% naar 61,40%.

Bitcoin zelf zit dus nog steeds vast in consolidatie, met sterke ondersteuning bij $116k en weerstand bij $120k. Hoewel er weinig indicatie is wanneer Bitcoin boven $120k kan breken, geeft de Relative Strength Index (RSI) van 60 aan dat er nog veel bullish druk is. Dit helpt Bitcoin om langzamerhand omhoog te klimmen en misschien zelfs boven $120k te breken in de komende dagen.

Bitcoin koers grafiek – Bron: TradingView

Maar als Bitcoin boven $120k breekt, dan gebeurt dit waarschijnlijk met een plotselinge stijging. Dit kan genoeg druk leveren om Bitcoin naar een nieuwe all-time high te brengen boven $123k. Dan kijken we in augustus naar een koersdoel van $130.000 voor de grootste cryptomunt.

Investeerders kijken vooral uit naar september, want deelnemers op Polymarket voorspellen een 41% kans dat de rente in de VS met 0,25% omlaag gaat. Gisteren besloot de Federal Reserve wederom de rente gelijk te houden, wat vrijwel iedereen verwachtte.

Tot aan september kan er veel gebeuren op het gebied van crypto regulering in de VS en dat is wellicht positief voor de markt. Daarom blijft onze Bitcoin verwachting positief voor de rest van de zomer en denken we dat een Bitcoin koers van $150k haalbaar is in 2025.