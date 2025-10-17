Bloomberg: Charles Schwab Lanceert Bitcoin Trading in 2026 – De Weg naar $1M BTC

Volgens een rapport van Bloomberg bereidt de Amerikaanse Charles Schwab zich voor om in 2026 Bitcoin trading te lanceren. Daarmee zou het bedrijf, dat ruim $11 biljoen aan vermogen beheert, de eerste traditionele megabroker worden die directe crypto trading aanbiedt. De aankondiging werd gedeeld via Coin Bureau op X, dat benadrukte hoe Schwab’s stap een enorme impuls kan geven aan de volgende fase van institutionele adoptie.

Traditionele financiële wereld omarmt Bitcoin

Charles Schwab is al jaren een gevestigde naam in de wereld van de beleggers. Het bedrijf heeft meer dan 35 miljoen actieve klanten en fungeert als een toegangspoort tot aandelen, ETF’s en pensioenproducten. De toevoeging van Bitcoin aan dat aanbod zou voor het eerst miljoenen beleggers blootstellen aan crypto zonder dat ze externe crypto wallets of exchanges hoeven te gebruiken.

Deze stap wordt gezien als een logisch vervolg op de goedkeuring van Bitcoin ETF’s eerder dit jaar. Waar ETF’s de eerste brug vormden tussen Wall Street en crypto, betekent directe handel via een traditionele broker een volgende sprong richting mainstream adoptie. Analisten benadrukken dat Schwab hiermee niet alleen inspeelt op de groeiende vraag van zijn klanten, maar ook een strategische positie inneemt tegenover concurrenten zoals Fidelity en BlackRock.

Ook BlackRock en Fidelity hebben de afgelopen maanden hun positie in de cryptomarkt namelijk uitgebreid. BlackRock investeerde recent miljoenen in Ethereum en vergrootte zijn Bitcoin ETF posities, terwijl Fidelity haar digitale assets-divisie uitbreidde met nieuwe institutionele fondsen Deze bewegingen laten zien dat traditionele vermogensbeheerders niet langer aan de zijlijn staan, maar actief bouwen aan de integratie van crypto binnen hun portfolio.

🇺🇸 BLACKROCK HAS JUST BOUGHT $44 MILLION WORTH OF $ETH. pic.twitter.com/mgZCLJQx1C — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) October 7, 2025

Een nieuwe golf van adoptie

De impact van de toetreding van Schwab in de markt kan enorm zijn. Wanneer zelfs maar een klein deel van het beheerde kapitaal van $11 biljoen in Bitcoin stroomt, kan dat de marktvraag exponentieel verhogen. Bitcoin heeft namelijk maar een beperkte voorraad. Als miljarden dollars aan nieuw kapitaal richting BTC vloeien, kan dat de Bitcoin koers structureel verhogen. Volgens Brian Armstrong, CEO van Coinbase, is een scenario van $1 miljoen per Bitcoin op de lange termijn zelfs denkbaar.

I think we'll see $1M per bitcoin by 2030.



Regulatory clarity is finally emerging, the US government is keeping a BTC reserve, there's a growing interest for crypto ETFs, among many other factors.



(Not financial advice of course, it's impossible to guarantee) pic.twitter.com/w5EfcYFvVp — Brian Armstrong (@brian_armstrong) August 20, 2025

Ook het vertrouwen in de sector blijft groeien. Waar traditionele investeerders Bitcoin lang zagen als te risicovol, verschuift dat beeld nu richting “digital reserve asset”. Schwab’s betrokkenheid bevestigt deze trend en versterkt het sentiment dat Bitcoin niet langer weg te denken is uit de wereldwijde financiële infrastructuur.

Waarom is dit moment zo belangrijk?

De timing van de aankondiging van Schwab komt op een moment waarop de markt zich opnieuw opwarmt voor een grote institutionele verschuiving. Terwijl Bitcoin ETF’s het afgelopen jaar miljarden aan kapitaal aantrokken, blijft het grootste deel van de wereldwijde beleggersmarkt nog onaangetast. Platforms zoals Schwab kunnen deze kloof dichten door crypto binnen te brengen in een vertrouwde omgeving.

Volgens analisten bij Bloomberg markeert dit de volgende fase van de adoptiecurve: de overgang van institutioneel gebruik naar universeel gebruik. Waar bedrijven als BlackRock en Fidelity de toon zetten op Wall Street, zal Schwab ervoor zorgen dat Bitcoin een onderdeel wordt van pensioenplannen, vermogensbeheerders en retailbeleggingen. Hiermee kan er een massale kapitaalstroom richting digitale assets ontstaan.

🚀 En nog een traditionele broker dat in crypto stapt!@charlesschwab één van de grootste brokerbedrijven in de VS bereidt zich voor om binnen 12 maanden een spot crypto trading platform te lanceren.



De CEO heeft dit bevestigd tijdens de beleggersbijeenkomst afgelopen week. pic.twitter.com/D8a9fIAxVV — Cryptonews NL (@nlcryptonews) October 17, 2025

Ook vanuit technologisch oogpunt is het een cruciale stap. Schwab werkt naar verluidt aan een geïntegreerde custody-oplossing waarbij klanten zelf kunnen kiezen of ze hun Bitcoin on-chain willen bewaren of binnen de gereguleerde omgeving van de broker zelf. Deze flexibiliteit, die nog niet aangeboden wordt door traditionele banken, kan het verschil maken voor beleggers die veiligheid en eenvoud het belangrijkst vinden.

De markt kijkt vooruit

De aankondiging van Schwab zorgt nu al voor optimisme in de bredere cryptomarkt. Hoewel we een kleine daling zien de afgelopen maand, houdt de Bitcoin koers zich stevig boven de $100.000. Analisten wijzen op sterke correlatie tussen institutionele adoptie en nieuwe prijsniveaus. Wanneer Schwab begin 2026 daadwerkelijk live gaat met crypto trading, kan dat samenvallen met een nieuwe toestroom van kapitaal. Daarbij komt ook nog dat de markt zich langzaam gaat klaarmaken voor de volgende halving van 2028.

Bitcoin koers blijft sterk boven de $100.000 (CoinMarketCap)

De timing lijkt dus allesbehalve toevallig. Het sentiment onder beleggers is dat deze ontwikkeling Bitcoin definitief zal verankeren in het wereldwijde financiële systeem. Bitcoin is dan niet langer een speculatief instrument, maar een beleggingscategorie die naast aandelen, goud en obligaties staat. Dit geldt voor de langere termijn, op dit moment staat door de laatste crypto crash de Fear & Greed index rondom Bitcoin op 37.

Daarnaast zal deze stap andere brokers aansporen om te volgen. In de VS staan concurrenten van Schwab, zoals TD Ameritrade en E-Trade, onder druk om een vergelijkbare strategie te overwegen. En ook in Europa experimenteren partijen als Revolut en Trade Republic met crypto-integratie. De verwachting is dat de toetreding van Schwab als katalysator zal werken voor vergelijkbare partijen om ook toe te treden.