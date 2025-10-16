Bitcoin Fear & Greed Index 37 – BTC koers verwachting eind oktober

De Bitcoin ($BTC) markt verzwakt verder nu de Fear & Greed Index op 37 staat, wat wijst op groeiende angst. Na vijf dagen van verliezen en een daling van 8% blijft het sentiment negatief. Zonder herstel boven $120.000 dreigt Bitcoin verder weg te zakken richting $108.000 eind oktober. Hieruit rijst de vraag: wat gaat Bitcoin doen?

Bitcoin verliest vijf dagen op rij

Bitcoin heeft nu een verliesreeks van vijf dagen achter de rug, waarbij het bearish momentum op de korte termijn steeds dominanter wordt. De prijsdaling is inmiddels opgelopen tot meer dan 8%, wat een van de grootste dalingen van de afgelopen maanden markeert. De aanhoudende verkoopdruk is toegenomen naarmate de risicomijdende houding op de cryptomarkt groeit, gedreven door wereldwijde economische onzekerheid.

In recente sessies hebben de wereldwijde markten een voorzichtiger toon aangenomen doordat de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China verder escaleert. De tariefdreigingen die afgelopen vrijdag zijn aangekondigd, wijzen op mogelijke nieuwe invoerheffingen op Chinese producten, een maatregel die de wereldwijde toeleveringsketens rechtstreeks kan beïnvloeden en de importkosten in meerdere regio’s kan verhogen. Deze ontwikkeling heeft nu al geleid tot toenemende zorgen over de vooruitzichten voor de mondiale economische groei.

De impact is voelbaar, niet alleen op traditionele markten, maar ook binnen de cryptomarkt, die enkele weken geleden nog werd gezien als een tijdelijk toevluchtsoord. De markt vertoont echter een duidelijke verschuiving in risicobereidheid, wat heeft geleid tot kapitaaluitstroom uit Bitcoin en andere risicovolle activa. Dit blijkt uit het recente crypto nieuws rondom Bitcoin ETF-stromen, die in de afgelopen sessies een uitgesproken neerwaartse trend laten zien.

Bitcoin ETF in- en uitstromen. Bron: The Block

Volgens de laatste gegevens van 13 oktober was er een uitstroom van ongeveer $386 miljoen uit Bitcoin-gerelateerde ETF’s, wat bevestigt dat de vraag naar de cryptomunt is aangetast door het heersende risicosentiment op de markten van de afgelopen dagen.

Bitcoin Fear & Greed Index op 37

De huidige economische onzekerheid heeft ook invloed gehad op het algemene marktsentiment rond Bitcoin, wat duidelijk blijkt uit de Fear & Greed Index. Deze bevindt zich in een aanhoudende neerwaartse trend en staat nu op 37 punten, waarmee de markt de ‘fear’ zone is binnengegaan. Dit wijst op een geleidelijke afname van het vertrouwen in de cryptomarkt op de korte termijn.

Bitcoin Fear & Greed Index op 37. Bron: alternative.me

De voortdurende daling van het vertrouwen suggereert dat de vraag naar Bitcoin aanzienlijk is verzwakt, wat heeft geleid tot kapitaaluitstroom en winstnemingen uit verschillende posities. Als de index in negatief terrein blijft, kan dit het marktsentiment verder ondermijnen, waardoor de vraag beperkt blijft en de verkoopdruk op $BTC in de komende sessies aanhoudt. Laten we de koers bekijken om zo een beter beeld te vormen over de koersverwachting van Bitcoin.

$BTC koers verwachting eind oktober

De opwaartse trend van $BTC staat onder druk nu de bullish trendlijn, die wekenlang standhield, tekenen van verzwakking vertoont. De Bitcoin koers lijkt zich voorlopig te stabiliseren binnen een zijwaarts bereik tussen $120.000 en $108.000, waar eerder belangrijke correcties plaatsvonden. Zolang het opwaarts momentum niet herstelt, blijft het risico op een trendomslag groot.

De RSI beweegt onder het neutrale niveau van 50, wat duidt op een dominant bearish sentiment. Ook het MACD-histogram blijft onder de nullijn, wat bevestigt dat de neerwaartse druk aanhoudt.

Bitcoin koers. Bron: TradingView

Belangrijke niveaus om in de gaten te houden zijn $120.000 als sterke weerstand, waar een doorbraak het bullish sentiment kan herstellen, en $108.000 als cruciale support. Een sluiting onder dit niveau zou een structurele trendbreuk bevestigen en de start van een bearish eind oktober signaleren.

