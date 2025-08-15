BlackRock koopt $500 miljoen ETH tijdens dip – ETH koers binnenkort $5000?

De Ethereum koers daalde gisteren richting $4462 na een toename van bearish druk op de cryptomarkt. BlackRock maakte gebruik van deze dip en kocht ruim $500 miljoen aan ETH terwijl retail in paniek raakte. De sterke interesse van institutionele investeerders in Ethereum wakkert verwachtingen aan dat de ETH koers binnenkort naar $5000 kan gaan.

In de Ethereum koers verwachting van vandaag kijken we naar de recente aankoop van BlackRock en wat dit betekent voor ETH. Ook kijken we hoe de koers ervoor staat en hoe lang het kan duren voordat de grootste altcoin $5000 waard kan worden. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

BlackRock koopt $500m aan ETH tijdens crypto dip

Na een aantal dagen van grote stijgingen, ging de Ethereum koers gisteren ruim 7% onderuit van $4800 naar $4450. Tijdens deze dip zijn nieuwe investeerders in paniek geraakt, wat de verkoopdruk verhoogde. Voor institutionele investeerders was het simpelweg de volgende dip om gebruik van te maken.

Terwijl de Bitcoin koers stagneert, zijn altcoins zoals ETH de afgelopen dagen behoorlijk gestegen. Dat onderstreept het feit dat kapitaal roteert van Bitcoin naar altcoins.

Ash Crypto deelde dat BlackRock ruim $500 miljoen aan ETH kocht tijdens de dip, wat blijkt uit gegevens van Arkham Intelligence.

🇺🇸 BLACKROCK HAS JUST BOUGHT

$500 MILLION WORTH OF $ETH.



WHILE RETAIL IS PANIC SELLING,

CARTELS ARE LOADING UP CHEAP

ETHEREUM.



SOURCE – ARKHAM pic.twitter.com/mLLqKQTajn — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) August 14, 2025

Wanneer BlackRock Ethereum koopt, betekent dat meestal dat de spot Ethereum ETF inflows heeft genoteerd. En farside.co laat zien dat de Ethereum ETF’s gisteren in totaal zo’n $640 miljoen erbij hebben gekregen. $520 miljoen hiervan kwam via de ETHA ETF van BlackRock.

Ethereum whale activiteit stijgt

De recente stijging van Ethereum heeft veel interesse opgewekt bij crypto whales. Analist Ali Martinez deelde gisteren een grafiek, waarop te zien is dat whale activiteit sterk is toegenomen. In dezelfde periode is het zoekvolume van “altcoins” op Google gestegen naar een all-time high.

Ethereum $ETH whale activity surges to the highest level in a month! pic.twitter.com/e7v0Nbwonl — Ali (@ali_charts) August 14, 2025

De hoge activiteit van whales en het hoge zoekvolume naar altcoins, suggereert dat er binnenkort een altcoin season aankomt. Tenzij er nu een crypto crash volgt, is een Ethereum koers van $5000 ook aanstaande.

Ethereum koers richting $5000

De Ethereum koers is deze middag bezig met het terugwinnen van zijn verliezen van gisteren. Als de altcoin zo doorgaat, volgt een nieuwe all-time high dit weekend nog. Momenteel lijkt ETH sterk ondersteund te worden bij $4500, een niveau waarbij koopdruk toeneemt. Dit vergroot de kans op een spoedige breuk boven de all-time high van $4892 uit de bull run van 2021.

Na de stijging sinds begin juli is ETH consistent boven haar 30-daagse gemiddelde (gele lijn) gebleven. Dit reflecteert hoe Ethereum constant koopdruk ervaart en dat de altcoin zwaar ondergewaardeerd was. En terwijl de Relative Strength Index (RSI) boven het ‘overbought’ niveau van 70 ligt, lijkt de koers nog verder te stijgen.

Dit is een teken dat het sentiment rondom Ethereum extreem bullish is en dat de uptrend van de altcoin nog langer in stand kan worden gehouden.

Ethereum koers grafiek – Bron: TradingView

Een Ethereum all-time high is een belangrijk signaal voor de altcoin markt. Volgens vele crypto experts markeert dat een nieuwe fase, waarin kleinere altcoins investeerders verbluffen met gigantische koersstijgingen.

Er zijn veel altcoins die kunnen profiteren, maar experts kijken naar een opkomende utility token van een bestaand project. Dankzij zijn groeiende user base, kan deze token veel stijgen nadat Ethereum een all-time high neerzet.

