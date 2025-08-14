Altcoin explosie augustus: ETH stijgt 25%, DOGE pumpt 21% en XRP klimt 16%

De cryptomarkt beleeft in augustus een ware altcoin explosie: Ethereum ($ETH) is deze maand al 25% gestegen, Dogecoin ($DOGE) noteert een plus van 21% en XRP klom 16%. Solana ($SOL) test de grens van $200, terwijl stijgende handelsvolumes en sterke technische signalen het optimisme versterken. In dit artikel bekijken we de koersen van de beste altcoins beter.

Altcoins pakken de spotlight bij nieuwe cryptopiek

De cryptomarkt zit opnieuw in de lift, met een totale marktkapitalisatie die volgens gegevens van CoinGecko is gestegen tot een ongekende $4,2 biljoen. Dat is een stijging van 3% in slechts 24 uur en een nieuw record voor crypto.

Natuurlijk schoot het handelsvolume omhoog, met een stijging van 25,73% naar $239,35 miljard, wat wijst op hernieuwde investeerdersinteresse in de hele sector.

Bitcoin voert zoals gewoonlijk de markt aan en stijgt opnieuw boven de $120.000. Toch zijn het vandaag de altcoins die de show stelen. De Altcoin Season Index op CoinMarketCap steeg van 29 vorige maand naar 39 nu, wat duidt op een vroege rotatie naar alternatieve cryptocurrencies terwijl de dominantie van Bitcoin afneemt. Binnen de top 10 laten vooral Ethereum, Dogecoin, XRP en Solana sterke signalen zien.

Ethereum richt zich op all-time high

Ethereum, dat na zijn piek in 2021 veel momentum had verloren, staat nu weer volop in de schijnwerpers dankzij de opkomst van de ‘public company crypto treasury’-trend die zich ook naar $ETH verspreidt.

Grote aankopen door beursgenoteerde bedrijven zoals het aan Consensys gelinkte Sharplink en Tom Lee’s BitMine hebben de koers van Ethereum een flinke boost gegeven. $ETH staat vandaag maar liefst 6% hoger, deze maand 25% en nadert zijn all-time high uit 2021 van ruim $4800.

Ethereum koers. Bron: TradingView

Daarnaast heeft Dogecoin een zware klap toegebracht aan het bearish sentiment en het bullish momentum nieuw leven ingeblazen. Zo heeft de stijging boven $0,24, 21% stijging afgelopen maand, geleid tot een psychologische overwinning voor de bulls. Hierdoor heeft de koers een golden cross gevormd, waarbij de 50-daagse EMA de 200-daagse EMA kruist als het momentum aanhoudt.

De geloofwaardigheid van deze uitbraak wordt versterkt door de gestage toename van het handelsvolume. Deze stijging wijst op sterke marktparticipatie en verkleint de kans op een valse uitbraak. Het geeft aan dat echte koopdruk, en niet slechts kortetermijnspeculatie, de rally aandrijft. Het eerste koersdoel ligt op de $0,27.

Waarom stijgt XRP?

Op het moment van schrijven wordt XRP verhandeld rond $3,25. Het 24-uursrendement bedraagt een bescheiden 0,92%, maar over de afgelopen week staat de token 8% hoger en zelfs 16% boven het laagste punt van deze maand.

De koersstijging van XRP wordt ondersteund door meerdere positieve factoren. Zo heeft Ripple recent zijn langdurige juridische geschil met de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) opgelost. Dit heeft de onzekerheid die jarenlang op het activum drukte, weggenomen en geleid tot hernieuwd beleggersvertrouwen.

900 million $XRP scooped up by whales in 48 hours! pic.twitter.com/S9sDKwDu0t — Ali (@ali_charts) August 11, 2025

Grote holders en whales zetten zwaar in op XRP en hebben de afgelopen dagen meer dan 900 miljoen tokens gekocht, een duidelijk herstel ten opzichte van de uitstroom uit grote wallets vorige week.

En Solana laat zich vandaag ook niet onbetuigd. $SOL staat in de afgelopen 24 uur 7% hoger en test daarmee de psychologisch belangrijke grens van $200.

De ‘Ethereum-killer’, zoals sommige voorstanders het noemen, laat sterke technische signalen zien die wijzen op verdere opwaartse beweging. Dit kan mogelijk leiden tot een uitbraak uit het zijwaartse koerspatroon dat sinds de dip in maart is aangehouden.

Een andere opkomende crypto die interessant kooppotentieel biedt, is Token6900 ($TOKEN6900). Deze nieuwe meme coin probeert investeerders te trekken door een interessante utility. Zo wil het eigenlijk alle fundamentele utility overboord gooien en zich alleen als pure meme coin presteren. Ook kunnen holders hun tokens staken met een APY van 34$.