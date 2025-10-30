Bitwise SOL ETF haalt $70M op in een dag – kan Solana $500 worden?

Laatst bijgewerkt: Oktober 30, 2025

De Solana ETF van Bitwise is afgelopen dinsdag live gegaan en draaide ruim $50 miljoen aan volume op zijn eerste dag. De interesse in de SOL ETF is nog niet afgekoeld, op woensdag noteerde de ETF nog eens $70 miljoen aan handelsvolume. Ook leidde dit tot $46,5 miljoen aan inflows. Hoewel dit een positief effect had op de Solana koers, is de altcoin vandaag door bearish druk vanuit de markt gedaald.

In de Solana verwachting van vandaag kijken we hoe de nieuwe SOL ETF veel aandacht krijgt van institutionele investeerders en wat dit betekent voor de Solana koers. Is een nieuwe bull run aanstaande voor deze bekende altcoin?

Bitwise Solana ETF bereikt $70 miljoen volume op dag 2

De Bitwise Solana ETF, bekend onder de ticker $BSOL, draaide op zijn eerste dag meer dan $50 miljoen aan volume. Dit vormde een sterk contrast tegen de andere crypto ETF’s die op dezelfde dag werden gelanceerd. De Litecoin (LTC) ETF draaide $8 miljoen aan volume en de Hedera (HBAR) ETF $1 miljoen. Solana trekt duidelijk veel aandacht van institutionele investeerders, een goed teken voor de altcoin.

Op zijn tweede dag noteerde de SOL ETF $72 miljoen aan handelsvolume. Eric Balchunas, een ETF analist van Bloomberg, is erg positief over deze prestatie en noemt het een “goed teken”.

$BSOL did more volume on Day Two.. $72m is a huge number. Good sign. pic.twitter.com/KpTbiQxZnv — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 29, 2025

Uit gegevens van Farside blijkt dat de BSOL ETF $46,5 miljoen aan netto-inflows noteerde op woensdag. Dat suggereert dat institutionele investeerders al aan het verkopen zijn, hoewel het grootste deel van het volume nog steeds onder aankopen bestond.

BSOL is de allereerste Amerikaanse ETF die 100% blootstelling biedt tot de actuele Solana koers. Bovendien profiteren investeerders van een gemiddelde 7% bonus op jaarbasis, omdat de onderliggende assets gestaked worden.

Deze Solana ETF is goedgekeurd tijdens de shutdown van de Amerikaanse regering. De Securities & Exchange Commission (SEC) werkt met verlaagde mankracht, maar wist dus nog wel goedkeuring te geven. Ondertussen liggen er nog zo’n 150 ETF aanvragen op tafel bij de regulator.

Gaat de Solana koers stijgen naar $500?

De Solana koersverwachting heeft ondanks de sterke prestatie van de ETF te maken met sterke verkoopdruk. Terwijl de Bitcoin koers richting $108.000 zakt, daalt Solana onder $190. Hierdoor ligt SOL in het midden van haar trading range, gevormd door de 200-daagse moving average (blauw) bij $178 en de 30-daagse moving average (geel) bij $202.

SOL is sterk omhoog gegaan in de vorige week, maar daalt vandaag onder haar wekelijkse gemiddelde. Ook de Relative Strength Index (RSI) is onder de neutrale 50 gedaald. Dat laat een duidelijke toename van bearish druk zien en kan zorgen voor verdere koersdalingen.

SOL koers grafiek – Bron: TradingView

Het niveau van $178 is een belangrijke ondersteuning waar we veel koopdruk verwachten, mits de Solana koers zover weet te dalen. Als bulls weer controle weten te krijgen, kan Solana stijgen richting $194, wat nu een belangrijke weerstand is. Vanuit hier kan de altcoin haar psychologische niveau van $200 en de 30-daagse moving average testen voor een doorbraak.

Door het succes van de Solana ETF, heeft SOL een kans om aan het eind van dit jaar veel waard te worden. Een nieuwe all-time high boven $500 is dan ook niet onhaalbaar voor de altcoin.

De recente crypto crash heeft deze maand een grote negatieve invloed op de crypto koersen. Niet alleen grote, maar ook kleine altcoins zijn behoorlijk gedaald. Echter is dit mogelijk een zeldzame kans om crypto te kopen met hoge korting, vóór de verwachte bull run aan het eind van dit jaar. Zo is er een specifiek project dat veel aandacht krijgt van investeerders en potentie toont om te exploderen aan het eind van 2025.

Gaan meme coins exploderen in de bull run?

Maxi Doge ($MAXI) is een nieuwe meme coin die zich klaarmaakt voor lancering. Maar al voor deze tijd trekt het project massaal de aandacht van investeerders. $MAXI is namelijk te koop in een presale en heeft hiermee al meer dan $3,8 miljoen opgehaald. Traders en whales wedden erop dat deze meme coin viraal gaat, vanwege zijn slimme concept.

De meme coin snoept een stukje herkenbaarheid mee van Dogecoin, de eerste en grootste meme coin op de markt. Daarnaast legt zijn mascotte de focus op bodybuilding en risicovol crypto traden met zoveel mogelijk leverage. Veel nieuwe retail investeerders kunnen zichzelf op een of meerdere manieren herkennen in de grappige mascotte. Deze herkenbaarheid kan $MAXI helpen viraal te gaan.

The only art gallery I am interested in. pic.twitter.com/kbObsrqhuf — MaxiDoge (@MaxiDoge_) October 29, 2025

Als de meme coin viraal gaat, kan hij exploderen in waarde. Dat zou dan voordelig zijn voor presale investeerders die $MAXI vandaag kunnen inslaan voor $0,0002655 per stuk. Hoe eerder je koopt tijdens de presale, hoe goedkoper je uit bent, zo begint de volgende fase over iets meer dan een dag. Experts denken dat de meme coin veel waard kan worden na lancering, vooral als de cryptomarkt herstelt.