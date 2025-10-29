Bitwise SOL ETF bereikt $55M in een dag – wat betekent dit voor de Solana koers?

Asset manager Bitwise heeft gisteren zijn spot Solana ETF op de markt gebracht. Dit is de allereerste spot Solana ETF in de VS, die institutionele investeerders voorziet van passief inkomen met staking. Na lancering bleek dat het ook een van de meest succesvolle crypto ETF’s van 2025 is, met meer dan $55 miljoen aan volume op dag 1.

In het Solana nieuws van vandaag bespreken we de recente lancering van de SOL ETF. Ook kijken we wat voor invloed dit kan hebben op de Solana koers, en hoe het de toekomst van Solana definitief zou kunnen veranderen.

Bitwise Solana ETF trekt meer dan $55m volume aan

Bitwise kondigde gisteren officieel de lancering van zijn staking Solana ETF aan. Hiermee kunnen institutionele investeerders blootstelling krijgen tot de actuele Solana koers. Daarnaast kunnen ze gemiddeld 7% op jaarbasis aan staking beloningen verdienen. De SOL tokens voor de ETF worden gestaked via Helius.

Naast de Solana ETF, zijn ook de Hedera en Litecoin ETF gelanceerd. Bloomberg ETF analist, Eric Balchunas, liet zien hoeveel volume deze ETF’s aantrokken. Daaraan is te zien dat Solana de grote winnaar is onder de crypto ETF’s van oktober. Balchunas deelde ook hoe nauwkeurig zijn voorspelling was voorafgaand aan de lancering van de ETF’s.

Final tally of Day One trading.. $BSOL: $56m$HBR: $8m$LTCC: $1m

I can't believe how close I came. ETF sixth sense for the win. Wish there was a @Polymarket for this I'd be rich. https://t.co/TODOk13WUt — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 28, 2025

Gegevens van Farside wijzen erop dat er gisteren maar liefst $69,5 miljoen binnen is gestroomd bij de BSOL ETF. Na een seed-ronde van $222 miljoen, is de ETF al goed voor $289 miljoen.

On Oct. 28, the first U.S. Solana spot ETF — the Bitwise Solana Staking ETF (ticker: BSOL) — was listed, recording $69.45 million in net inflows on its first day, bringing its net asset value to $289 million. Following its debut, the fund’s total net assets reached $289 million,… pic.twitter.com/jG6RmAakAp — Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 29, 2025

De interesse in de SOL ETF is erg hoog en dat is een teken dat de SOL koers hard omhoog kan gaan aan het einde van dit jaar. Door volatiliteit en een beperkte interesse in crypto, ligt SOL vandaag weer onder $200. Maar nadat de Fed bijeenkomst voorbij is, kan de altcoin opnieuw investeringen aantrekken om verder te stijgen in november. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Wat gaat Solana doen?

De Solana koers verwachting laat een duidelijke uptrend zien sinds de crypto crash van 10 oktober. De 200-daagse moving average (blauwe lijn) loopt verder naar boven, terwijl de koers meelift. Dit creëert een convergent patroon, met de 30-daagse moving average (gele lijn) als mogelijk punt van breakout bij $203. Het positieve ETF nieuws, in combinatie met renteverlagingen in de VS, kunnen de SOL koers hierboven drijven.

Op hetzelfde moment heeft SOL een sterke ondersteuning bij $178, hoewel het onwaarschijnlijk is dat deze zonder een crypto crash nog getest wordt op korte termijn. Als Solana vandaag verder daalt, zoekt hij mogelijk ondersteuning bij $191.

Solana koers grafiek – Bron: TradingView

De RSI van Solana ligt vlak onder de neutrale 50, een teken dat bearish druk vandaag extra hoog is. Dit kan koersstijgingen op korte termijn beperken of zelfs verdere dalingen veroorzaken. Afhankelijk van hoe het sentiment van crypto zich ontwikkelt na de Fed-bijeenkomst vanavond, kan deze trend omkeren.

Na een breuk boven $203, kan Solana verder stijgen richting belangrijke weerstandsniveaus bij $235, $250 en de all-time high van $294. In het positieve geval passeert SOL deze niveaus in november al. Dan zou de altcoin een nieuwe all-time high neer kunnen zetten boven $300 en in december tot wel $500 kunnen stijgen.