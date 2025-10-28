SOL ETF met staking live tijdens VS shutdown – impact op Solana koers november

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De SOL ETF van Bitwise is deze week geregistreerd en gelist op de New York Stock Exchange (NYSE). Ondanks de Amerikaanse shutdown zijn er nog steeds crypto ETF’s goedgekeurd in oktober. Welke invloed heeft deze positieve ontwikkeling op de Solana koers?

In het Solana nieuws van vandaag bespreken we de recente lancering van de SOL ETF van Bitwise. We kijken ook naar wat deze ETF extra voordelen geeft ten opzichte van andere crypto ETF’s.

SOL ETF live op NYSE ondanks VS shutdown

Oktober lijkt op een positieve manier afgesloten te gaan worden. De Bitcoin koers steeg op maandag weer boven $115k, mogelijk door een bullish bericht van Michael Saylor. Altcoins zoals Ethereum en Solana werden ook meegenomen naar boven, zo brak Solana opnieuw boven $200. Hoewel Bitcoin weer afkoelde, ligt SOL nog steeds boven dit belangrijke niveau.

Het optimisme rondom Solana is meer gegroeid na de lancering van de SOL ETF van Bitwise. Het officiële account van Solana deelde het nieuws gisteren.

BREAKING: @NYSE Arca has certified the listing and registration of the @BitwiseInvest Solana Staking ETF 👀 pic.twitter.com/yQxhBis2LA — Solana (@solana) October 27, 2025

Het bijzondere is: ETF’s nog steeds worden gelanceerd tijdens de Amerikaanse shutdown. Terwijl de Amerikaanse overheid in shutdown verkeert, werkt de Securities & Exchange Commission met minder mankracht. Veel spot crypto ETF deadlines zijn dan ook gepauzeerd. Maar de SOL ETF van Bitwise is alsnog goedgekeurd.

Voordeel van de SOL ETF

De Bitcoin koers is geëxplodeerd sinds de groeiende institutionele crypto hype, die al begon voordat de ETF lanceerde aan het begin van 2024. Hoewel de Ethereum ETF niet hetzelfde succes wist te herhalen, kan Solana een ander verhaal zijn.

Het grote voordeel van de Solana ETF is dat deze een staking feature met zich meebrengt. Daarmee kunnen institutionele investeerders passief inkomen verdienen door de ETF vast te houden. Bitwise heeft nu de allereerste spot Solana ETF die dit mogelijk maakt.

Introducing $BSOL — the Bitwise Solana Staking ETF. Starts trading tomorrow.



– First U.S. ETP to have 100% direct exposure to spot SOL

– Maximizing Solana’s 7%+ average staking reward rate*

– Targeting 100% of assets staked

– Staking through Bitwise Onchain Solutions, powered by… pic.twitter.com/Vo8Ko0qOCn — Bitwise (@BitwiseInvest) October 27, 2025

Bij zowel de Ethereum- als Bitcoin-ETFs is het (nog) niet mogelijk om te staken, hoewel aanvragers van de Ethereum ETF”s nog steeds pushen voor staking mogelijkheden. De aandelen van Michael Saylor’s Strategy bieden een alternatief voor staking, wat via Bitcoin onmogelijk is.

Voor nu geeft de SOL ETF Solana een boost ten opzichte van andere crypto ETF’s. Deze kunnen op lange termijn voor hoge inflows zorgen, waardoor de Solana koers geleidelijk omhoog kan gaan. Bovendien kan de rente in de VS nog twee keer worden verlaagd in 2025, waarvan de volgende verlaging morgen kan komen. Dit verhoogt mogelijk de interesse in crypto.

Solana koers verwachting na ETF lancering

De Solana koers is gestegen aan het begin van de week, maar wist niet door de weerstand bij $204 te breken. De 30-daagse moving average (geel) van SOL dient bij dit niveau als barrière. En omdat de Bitcoin koers zich terugtrok, wist ook de Solana koers niet verder te stijgen.

Veel altcoins zijn vandaag weer gedaald en misschien is SOL de volgende. Op het moment van schrijven ligt Solana nog 0,3% hoger dan gisteren. Als bulls het niveau van $200 kunnen vasthouden, kan dit echter een nieuwe support level worden voor de altcoin. Een duidelijke handhaving van deze support maakt $200 een nieuw instappunt.

SOL koers grafiek – Bron: TradingView

De Relative Strength Index (RSI) van Solana ligt opnieuw boven de neutrale 50. Dat is bullish voor SOL, gezien het aangeeft dat de bearish druk afneemt. Dit kan Solana helpen om de komende dagen opnieuw boven haar 30-daagse gemiddelde te breken. Vanuit daar kan de SOL koers stijgen richting $209, $216 en $230.

De interesse in crypto lijkt weer toe te nemen. Afhankelijk van wat Fed-voorzitter Jerome Powell morgen zegt, krijgt Solana de kans om nog verder te klimmen. De kans om crypto te kopen met korting verdwijnt dan steeds meer. En de nieuwe crypto ETF kan op lange termijn zorgen voor verdere koersstijgingen.

Daarmee kan SOL aan het eind van dit jaar een nieuwe all-time high neerzetten en misschien zelfs $400-500 waard worden. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.