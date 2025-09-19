Bitcoin, Ethereum, en XRP koers voorspelling na Fed renteverlaging besluit

Nadat de Fed op woensdag zijn besluit deelde om de rente met 0,25% te verlagen, ging crypto omhoog. Deze marktstijging – mogelijk als gevolg van hype – volgde met een daling op vrijdag. Zo is de cryptomarkt vandaag met 0,9% gedaald naar $4,07 biljoen, met Bitcoin, Ethereum en XRP in de rode cijfers. Maar als dit het begin is van een nieuwe bull run, zijn deze dalingen mogelijk van korte duur.

In de crypto verwachting van vandaag kijken we naar Bitcoin, Ethereum en XRP, hoe ze reageren op de Fed renteverlaging en hoeveel ze waard kunnen worden aan het eind van 2025.

Bitcoin koers consolideert rond $117k na Fed besluit

De Bitcoin koers vertoont aan het begin van de middag een daling van 0,6% naar $116.567 in de afgelopen 24 uur. In een week tijd is Bitcoin echter met 1,4% gestegen, wat laat zien dat de interesse in de grootste cryptomunt aan het stijgen is.

Dat is ook te zien in de onderstaande grafiek. Hieraan zie je dat Bitcoin sinds het eind van augustus in een stijgende trend zit. Bitcoin profiteert van sterke ondersteuning bij zijn 30-daagse moving average (geel) op $112.900, gevolgd door het psychologische niveau van $115.000.

Bitcoin koers grafiek – Bron: TradingView

Ook de Relative Strength Index (RSI) van Bitcoin wijst op een groeiend bullish momentum boven de neutrale 50. Dat vergroot de kans dat de Bitcoin koers binnenkort boven $118k en $120k kan breken, twee belangrijke weerstanden die in de weg staan voor de all-time high van $124.450.

Het is belangrijk om de prestatie van Bitcoin in de gaten te houden. Hoe meer liquiditeit er naar Bitcoin stroomt, hoe meer er later door kan stromen naar altcoins, zoals Ethereum, XRP en kleinere crypto’s.

Ethereum koers wankelt onder all-time high

De Ethereum koers bereikte in augustus een nieuwe all-time high op $4950, het eerste sinds de bull run van 2021. Maar na het bereiken van dit record, stagneerde de altcoin. Nu beweegt ETH al meerdere weken op en neer tussen $4200 en $4700. Vandaag is Ethereum met 1,1% gedaald, na een stijging van 0,7% in de afgelopen week.

Hoewel de Fed renteverlaging positief is voor Ethereum, kan het nog tot enkele weken duren voordat de koers boven de weerstand bij $4800 breekt. Na een duidelijke stijging boven deze cruciale weerstand, kan ETH pushen voor een nieuwe all-time high op $5k.

Ethereum rust op zijn 30-daagse moving average bij $4472, vlak onder het psychologische niveau bij $4500. Als ETH deze niveaus weet te behouden, blijft onze verwachting bullish voor de grootste altcoin.

Ethereum koers grafiek – Bron: TradingView

De RSI van Ethereum ligt vlak boven 54, wat suggereert dat de altcoin weinig bullish momentum heeft. Dit maakt stijgingen op korte termijn lastiger, mogelijk heeft dat te maken met het feit dat september historisch een slechte maand is voor ETH. Aan de andere kant zou dat betekenen dat Ethereum in oktober weer verder omhoog kan schieten.

De Ethereum koers is ook gedeeltelijk afhankelijk van de Bitcoin koers. Daarom moeten we mogelijk een nieuwe all-time high zien voor Bitcoin, voordat ETH volgt. Hetzelfde geldt voor de #2 grootste altcoin, XRP, die zich vastklampt aan zijn ondersteuning bij $3.

XRP koers blijft bij $3

De XRP koers probeerde deze week door een cruciale weerstand te breken bij $3,10. Maar met de dalende cryptomarkt, is XRP ook opnieuw onderuit gegaan. In de middag daalt Ripple richting $3, het supportniveau dat de altcoin sinds vorige week opnieuw vast wist te houden. XRP is vandaag met maar liefst 2,5% gezakt, met een 0,5% daling in de afgelopen week.

Ook Ripple profiteert van extra ondersteuning van zijn 30-daagse moving average, in dit geval op $2,95. Deze dient als extra vangnet als XRP onder $3 zakt.

XRP koers grafiek – Bron: TradingView

De RSI van Ripple ligt nog dichter op de 50 en geeft aan dat ook deze altcoin een gebrek heeft aan bullish momentum. Daarom verwachten we dat XRP de komende periode vooral zijwaarts blijft bewegen, mits de cryptomarkt niet omhoog schiet.

Het niveau van $3 is mogelijk het nieuwe instappunt voor XRP, met verwachtingen dat de altcoin $5-10 waard kan worden aan het eind van dit jaar.

Conclusie: invloed van Fed renteverlaging op crypto

Bitcoin en altcoins kunnen op lange termijn profiteren van de recente renteverlaging. Ook verwachten experts nog twee verlagingen in 2025, in oktober en december. Een lagere rente in de VS maakt het goedkoper om geld te lenen. Dit maakt riskantere investeringen met hogere winstpotentie aantrekkelijker.

Renteverlagingen kunnen de interesse in crypto dus verhogen en dat leidt mogelijk tot grote kapitaalinjecties. Sommige analisten voorspellen zelfs dat we binnenkort een parabolische bull run krijgen, vergelijkbaar met 2021. Al met al is onze crypto verwachting voor de komende maanden optimistisch. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.