De langverwachte rechtszaak tussen de SEC en Ripple is definitief voorbij na een gezamenlijke overeenkomst om alle appeals in te trekken. Deze historische beslissing op 8 augustus markeert het officiële einde van een juridische strijd die meer dan vier jaar heeft geduurd en heeft geleid tot extreme bullish voorspellingen voor de XRP koers.

SEC en Ripple trekken gezamenlijk appeals in

Door middel van een filing gister, donderdag 7 augustus bij het US Court of Appeals for the Second Circuit bevestigden beide partijen gezamenlijk de intrekking van zowel de SEC’s appeal als Ripple’s cross-appeal in de enforcement actie betreffende XRP. “Het einde…en nu back to business,” schreef Ripple Chief Legal Officer Stuart Alderoty.

Following the Commission's vote today, the SEC and Ripple formally filed directly with the Second Circuit to dismiss their appeals.



The end…and now back to business. https://t.co/nVqthNcFOt — Stuart Alderoty (@s_alderoty) August 7, 2025

Deze ontwikkeling betekent dat alle juridische procedures rond XRP’s classificatie als security definitief zijn afgesloten, wat een enorme last van de schouders van Ripple en de bredere crypto-industrie wegneemt.

Crypto analisten voorspellen explosieve XRP rally

Met de rechtszaak definitief achter de rug zijn crypto analisten extreem bullish over XRP’s koerspotentieel. De eliminatie van regelgevingsrisico opent de deur voor institutionele adoptie op een schaal die voorheen onmogelijk was door de juridische onzekerheid.

XRP/BTC chart looks like a ticking time bomb.



7 years of consolidation and It’s right on the edge of a breakout.



SEC case? Done. Partnerships? Stacking up. Spot ETF? Coming.



You already know what happens next. pic.twitter.com/MnLbYKeskT — Oscar Ramoss (@RealoscaRamos10) August 6, 2025

Verschillende prominente analisten verwachten nu een koersexplosie van 500% of meer voor XRP in de komende maanden. De redenen hiervoor zijn veelvoudig: wegvallen van juridische druk, mogelijke ETF-goedkeuringen en herstel van handelsvolumes op Amerikaanse exchanges die XRP hadden gepauzeerd tijdens de rechtszaak.

De verwachting is dat XRP nu eindelijk kan profiteren van zijn status als een van de beste altcoins zonder de schaduw van een potentiële security-classificatie.

Institutionele adoptie kan versnellen

Het wegvallen van de SEC-rechtszaak betekent dat Amerikaanse financiële instellingen nu veel meer vertrouwen kunnen hebben in het gebruik van XRP voor cross-border betalingen. Ripple’s bestaande netwerk van meer dan 300 financiële partners wereldwijd kan nu mogelijk uitgebreid worden met grote Amerikaanse banken en betalingsproviders.

Now that the $XRP SEC CASE IS finally OVER 🚀



Experts predict and EXPLAIN how $XRP will hit $100,000 💥🚀



After watching this video, Now $100,000 per $XRP makes sense to me too 😎



Do you believe this too?pic.twitter.com/8mT057mE2q — Ripple Pundit (@RipplePundit) August 7, 2025

Met deze juridische zekerheid wordt XRP een duidelijk antwoord op de vraag welke crypto investeerders nu het beste kunnen kopen. De combinatie van een bewezen use case in internationale betalingen en het wegvallen van Amerikaanse regelgevingsrisico’s creëert een unieke kans.

XRP targets 2025 & 2026

Crypto-analisten zijn nu veel optimistischer geworden over XRP’s koerspotentieel voor de rest van 2025:

Korte termijn (Q3 2025): Veel analisten zien $10-15 als realistisch target in Q3 2025, een stijging van meer dan 200% vanaf huidige niveaus rond $3.32

Middellange termijn (Q4 2025): Sommige bullish voorspellingen gaan uit van $15-25 tegen het einde van 2025, vooral als XRP profiteert van de algemene bull run in de crypto-markt die verwacht wordt in Q4 2025

Lange termijn (2026): De meest optimistische voorspellingen gaan uit van $100+ als XRP volledig wordt geïntegreerd in het traditionele financiële systeem. Met de huidige ontwikkelingen moeten crypto investeerders hier serieus rekening mee houden

Impact op de bredere crypto markt

Het definitieve einde van de XRP-rechtszaak heeft ook bredere implicaties voor andere altcoins die onder regelgevingsdruk staan. Deze uitkomst creëert een precedent dat andere crypto projecten kunnen gebruiken in hun eigen juridische procedures met Amerikaanse toezichthouders.

Voor traders die op zoek zijn naar de volgende grote kans kunnen geavanceerde tools helpen om optimaal te profiteren van marktvolatiliteit. Best Wallet biedt een uitgebreide portfolio tracker en trading interface die ideaal is voor het monitoren van XRP en opkomende altcoins. Met real-time koersupdates en geavanceerde koers analyse tools kunnen gebruikers de perfecte instap- en uitstapmomenten identificeren voor maximale winst tijdens deze historische rally.

