Auteur Bart Klammer



Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Bitcoin koers is vannacht opnieuw boven de zone van $110k gestegen en versterkt verwachtingen dat de cryptomunt niet veel verder gaat dalen op korte termijn. De markt maakte zich aan het eind van augustus zorgen dat Bitcoin in september naar $100k zou dalen. Aanhoudende bullish druk versterkt de positieve verwachtingen, niet alleen voor Bitcoin, maar ook altcoins zoals Ethereum en XRP.

In dit artikel kijken we naar de recente prestatie van Bitcoin en waarom investeerders veel vertrouwen blijven hebben in de munt. Ook kijken we wat we voor de rest van september kunnen verwachten voor grote cryptomunten.

Bitcoin koers volatiel in september

September is een spannende maand voor crypto. De komende Federal Reserve bijeenkomst in de week van 17 september kan een grote invloed hebben op de markt. Vaak zien we dat juist de aanloop naar de Fed-bijeenkomst veel volatiliteit meebrengt. Dat zien we ook bij Bitcoin, die meerdere keren zijn ondersteuning bij $110.000 op de proef stelde.

En hoewel Bitcoin steeds meer wordt gezien als ‘veilige haven’ vergelijkbaar met goud, blijft BTC volatieler dan het edelmetaal. Dat wijst niet alleen op risico op korte termijn, maar ook op kansen om te kopen tijdens de dip. Een ander groot verschil tussen Bitcoin en goud is het feit dat goud ongeveer 10 keer zoveel waard is ($24 biljoen) en ook minder afhankelijk van speculatie.

Ondanks de volatiliteit die Bitcoin soms laat zien op korte termijn, heeft Bitcoin historisch bewezen dat er één strategie heel goed werkt: kopen, vasthouden en niets doen. Zelfs door alle dips heen, heeft Bitcoin zijn hoogste punt bereikt op 14 augustus, nog geen maand geleden.

Maar sinds juli krijgen ook altcoins weer aandacht. Liquiditeit stroomde uit Bitcoin en naar grote altcoins zoals Ethereum. Zo is ETH in twee maanden tijd verdubbeld in waarde bij het bereiken van haar nieuwe all-time high op $4950 in augustus.

Momenteel zien we een afkoelperiode voor bekende altcoins zoals ETH en XRP. Deze periode kan op zijn minst nog duren tot na de persconferentie op 17 september, waarbij Jerome Powell van de Fed het rentebesluit deelt.

Wat gaan altcoins doen in 2025?

Als de Bitcoin koers vandaag verder stijgt, zonder dat Amerikaanse investeerders opnieuw besluiten massaal te verkopen, is dat indirect positief voor altcoins. Na de Federal Reserve bijeenkomst kan de rente worden verlaagd. Altcoins staan bekend als risk-on assets en profiteren vaak als de rente in de VS omlaag gaat.

Hieronder kijken we wat we kunnen verwachten voor Ethereum en XRP

Ethereum koers consolideert rond $4400

De Ethereum koers consolideert tussen een range van $4300 en $4500 na haar indrukwekkende stijging sinds eind juni. De huidige beweging laat zien dat traders en investeerders onzeker zijn over waar ETH heen kan gaan op korte termijn. Deze onduidelijkheid eindigt mogelijk over twee weken tijdens de Fed-week.

De twijfel onder investeerders wordt versterkt door de Relative Strength Index (RSI) rond de neutrale 50. Dit geeft aan dat bulls en bears allebei proberen controle te krijgen over de koers.

Ethereum koers grafiek – Bron: TradingView

Een correctie kan Ethereum doen dalen richting $4300 op korte termijn, maar met een pump vanuit hier kan Ethereum stijgen richting $4500. Met verdere stijgingen is ETH mogelijk klaar voor een nieuwe all-time high in september.

Bearish momentum daalt voor XRP koers

De XRP koers is aan het begin van deze week gedaald richting $2,70. Hier zagen we dat de bullish druk sterk toenam, gevolgd met een consolidatie rond $2,80. Deze consolidatie geeft aan dat het bearish momentum van XRP begint af te nemen.

Ripple is ongeveer een kwart van zijn waarde verloren na het bereiken ban $3,65 in juli. Maar nu zien we hoe lastig het is om XRP nog verder naar onderen te drukken. Mogelijk is vandaag dan een aantrekkelijk punt om XRP te kopen en vast te houden.

XRP koers grafiek – Bron: TradingView

Met het einde van de SEC vs. Ripple rechtszaak, talloze partnerschappen en een opkomende XRP ETF in oktober, heeft Ripple de kans om veel waard te worden in 2025.

Ondanks verwachte volatiliteit in september, kunnen de maanden tot oktober t/m december goed uitpakken voor zowel Bitcoin als andere bekende cryptomunten. Dat suggereert dat september een kwestie is van overleven en de opvolgende maanden het moment is om de vruchten te plukken.