Bitcoin koers pump verwacht deze week – dit is de grote voorwaarde

De Bitcoin koers is vanochtend onder $113k gedaald en wekt zorgen op onder investeerders. Gaat Bitcoin dit keer onder $110k dalen of is een herstel nog mogelijk? Toch zijn er analisten die voorspellen dat dit niets meer is dan een ‘bear trap’ en dat er een explosieve pump voor de deur staat.

In het Bitcoin nieuws van vandaag kijken we naar de recente daling van de markt en wat voor invloed dit kan hebben op de crypto verwachtingen voor het eind van september. Ook kijken we waarom we een belangrijke periode tegemoet gaan en vandaag wellicht een slecht moment is om te verkopen.

Bitcoin koers crash onder $113k

De Bitcoin koers daalde vanochtend onder $113k en heeft zelfs lows onder de $112k aangetikt. De cryptomarkt daalde als gevolg van plotselinge verkoopdruk, wat leidde tot een kettingreactie aan liquidaties. In totaal is er binnen een uur meer dan $1 miljard aan long-posities geliquideerd. Dat had een sterke negatieve invloed op Bitcoin en altcoins.

Het optimisme rondom crypto is in de afgelopen week of twee afgekoeld, maar de crash van vandaag kwam als verrassing. Een gebrek aan optimisme zorgde voor extra verkoopdruk door investeerders die uit paniek hun holdings dumpten. Maar analisten denken dat de crypto crash een kwestie van manipulatie was.

Daarnaast verwachten crypto analisten een explosieve stijging voor crypto aan het eind van dit jaar. Daarom is het wellicht geen goed moment om vandaag je crypto te dumpen, tenzij je teveel hebt geïnvesteerd en dit geld direct nodig hebt. Laten we kijken waarom vandaag juist een moment is voor 'panic buying'.

Waarom nu crypto kopen?

September is historisch gezien de slechtste maand voor Bitcoin, met een gemiddelde daling van 3% aan het eind. Maar oktober en november zijn dan ook gelijk de twee beste maanden voor de cryptomunt. In oktober stijgt Bitcoin gemiddeld 21,89% en in november 46,02%. De prestatie van Bitcoin in oktober en november is nog sterker sinds de aankondiging van de spot Bitcoin ETF in 2023.

Vaak krijg je de beste uitkomst als je het tegengestelde doet van de markt. Wanneer de markt flink daalt, is het tijd om te kopen en wanneer deze stijgt, is het tijd om winst op te nemen. Uiteraard is dit met de volatiele cryptomarkt lastiger, vooral als je teveel blootstelling hebt of investeert met je emoties.

Maar ondanks de crash, ligt Bitcoin momenteel nog 4% hoger dan aan het begin van de maand. Bitcoin gaat nog steeds omhoog op langere termijn, dus een echte reden voor paniek is er nog niet.

Bitcoin verwachting eind 2025

De Bitcoin koers krijgt nog steeds ondersteuning rond zijn 30-daagse moving average (geel) bij $112.850. Maar een duidelijke breuk hieronder kan volgen met verdere dalingen richting $110k. Dit niveau is waar Bitcoin eerder deze maand ook bij schommelde, te midden van een gebrek aan interesse in crypto.

Na de daling van vandaag is de Relative Strength Index (RSI) van Bitcoin ook onderuit gegaan. Met een huidige index van 44 (onder de neutrale 50), is te zien hoe bearish druk opbouwt. Dit vergroot de kans dat er op korte termijn een breuk onder de 30-daagse moving average volgt, met een daling naar $110k richting het einde van de week.

Bitcoin koers grafiek – Bron: TradingView

Maar als de crash van vandaag niets meer is dan een enkele verkoopgolf, dan is een herstel in de komende dagen mogelijk. Bitcoin kan dan opnieuw proberen naar $115k te klimmen. Daarmee zou de grootste cryptomunt september afsluiten in de range van $115-120k. Zo niet, dan blijft hij hangen tussen $110-115k of daalt hij zelfs terug naar $105-110k.

Volgens velen is september of ‘rektember’ een maand om te overleven. Degenen die er levend uitkomen, worden beloond met oktober en november, twee van de beste maanden voor crypto. De timing van de crash maakt het een aantrekkelijk moment om Bitcoin te kopen tijdens de dip, maar ook altcoins kunnen sterk stijgen in de komende maanden.

Zo is er een nieuwe altcoin die nog steeds de aandacht weet te trekken, te midden de onzekerheid die vandaag speelt op de markt.

