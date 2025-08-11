Bitcoin koers breekt door $122.000 na weekend pump – Nieuwe all-time high in zicht?

De Bitcoin koers klom afgelopen weekend richting $118k, voordat hij vannacht plotseling boven $120k schoot. Aan het begin van de ochtend piekte de grootste cryptomunt rond $122.300 voordat verkoopdruk toenam. Bitcoin consolideert momenteel onder $122k en is wellicht klaar voor een nieuwe all-time high in de middag of avond. Wat kunnen we verwachten in deze nieuwe week?

In het Bitcoin nieuws van deze ochtend kijken we naar factoren achter de weekend pump. Ook kijken we of een nieuwe Bitcoin all-time high voor de deur staat en dit het begin markeert van de volgende bull run. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Waarom stijgt Bitcoin vandaag?

De Bitcoin koers bereikte in juli zijn huidige record van $123k, maar verloor daarna veel momentum. In de opvolgende weken daalde Bitcoin tot een dieptepunt van $122k, voordat hij langzamerhand weer begon te stijgen. Maar volgens analisten was het slechts een kwestie van tijd voordat Bitcoin nieuwe hoogtes ging testen.

Positieve ontwikkelingen in de VS en adoptie van Bitcoin onder bedrijven, kunnen de Bitcoin koers nog veel hoger brengen in 2025.

Institutioneel kapitaal

Bitcoin profiteert van sterke koopdruk, alleen al van de spot Bitcoin ETF’s en bedrijven die een Bitcoin treasury opbouwen. Het bekendste voorbeeld van Bitcoin treasury bedrijven is Strategy van Michael Saylor, die zo’n 3% van de hele Bitcoin supply in bezit heeft, met een waarde die in de buurt van $100 miljard komt.

Maar ook de spot Bitcoin ETF’s blijven zorgen voor veel koopdruk. Hoe meer inflows, hoe meer Bitcoins de aanbieders moeten kopen. De spot Bitcoin ETF eindigde afgelopen vrijdag met meer dan $400 miljoen aan inflows.

Crypto regulering VS

De adoptie van Bitcoin groeit ook door de plannen van Trump om de VS te veranderen in de “crypto capital of the world”. Sinds vorige week is het mogelijk om met het pensioenfonds, de 401(k), te investeren in crypto. In juli zagen we de goedkeuring van de GENIUS Act, een stablecoin wet die duidelijke eisen stelt aan bedrijven en banken die hun eigen stablecoin willen lanceren.

Ook een overwinning voor crypto, is het einde van de SEC vs. Ripple rechtszaak. Ripple en de Amerikaanse Securities & Exchange Commission (SEC) trokken vorige week beiden hun hoger beroep in. Dat was de laatste stap die nodig was om de vijfjarige strijd tussen de twee partijen te beëindigen. Het feit dat de SEC dit jaar een nieuwe voorzitter heeft gekregen, hielp ook in dit proces van afronding.

Bitcoin koers verwachting

Hoewel traders boven $122k hun winst hebben genomen, ervaart Bitcoin opnieuw koopdruk rond $121.500. In 24 uur tijd is de Bitcoin koers met 3% gestegen en in een week tijd met 6%. Echter had dit ook een positieve invloed op Ethereum (ETH), die een 20% stijging noteert in de afgelopen 7 dagen.

Dit weekend is de Bitcoin koers opnieuw boven zijn 30-daagse gemiddelde (geel) gebroken, een lijn die dient als extra ondersteuning. En afhankelijk van hoe Amerikaanse investeerders reageren op de stijging van vanochtend, is een nieuwe Bitcoin all-time high vandaag nog mogelijk. De cryptomunt kan na een doorbraak boven $123k verder klimmen richting $125k.

Bitcoin koers grafiek – Bron: TradingView

De Relative Strength Index (RSI) suggereert echter dat Bitcoin nog verder kan klimmen voordat hij in de ‘overbought’ zone komt te liggen. Er kan deze week van alles gebeuren, een correctie richting $115k, een consolidatie, of een stijging richting $130k.

Wat Bitcoin vandaag en de rest van de week doet, bepaalt of we aan het begin staan van een nieuwe crypto rally. In tegenstelling tot eerdere Bitcoin koersstijgingen van dit jaar, gaan altcoins dit keer ook mee. Ondergewaardeerde altcoins worden nu opgepikt en goede instappunten verdwijnen langzamerhand.

Echter zijn er nieuwe cryptomunten die nog niet gelanceerd zijn en nog een vaste prijs hebben. Investeerders die goedkoop willen instappen, kijken naar lopende crypto presales voor een goed instapmoment. Onder nieuwe crypto presales is er één project dat veel aandacht krijgt nu Bitcoin stijgt.

Beste altcoin om nu te kopen?

