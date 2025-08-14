Google x Crypto – 100x alt season in 2025? XRP krijgt voorrang

Google’s nieuwe beleid voor cryptocurrency wallets en explosieve stijging van altcoin zoekopdrachten wijzen op een mogelijk historisch alt season in 2025. XRP profiteert van compliance voordelen terwijl retail investeerders massaal terugkeren naar de crypto markt met zoektermen die vijfjarige hoogtepunten bereiken.

Altcoin searches exploderen naar hoogste niveau sinds 2021

De interesse in altcoins bereikt ongekende hoogten volgens recente Google Trends data. De ontwikkeling toont een duidelijke verschuiving waarbij retail investeerders opnieuw op zoek gaan naar de volgende grote kansen na Bitcoin’s succes.

🔥“ALTCOINS” SURGING ON GOOGLE TRENDS!



Searches from “what is an altcoin” to “best altcoins to buy” are spiking on Google Trends.



Retail is back hunting the next big crypto play.



Is #altseason coming? pic.twitter.com/HrxSJDIjwu — Coin Bureau (@coinbureau) August 13, 2025

Deze explosieve groei in zoekopdrachten komt op een cruciaal moment waarbij de totale crypto marktkapitalisatie boven de $3 biljoen blijft en Bitcoin dominantie begint af te nemen. Crypto analisten interpreteren dit als een klassiek patroon waarbij retail investeerders na Bitcoin’s consolidatie zoeken naar de beste altcoins voor maximale returns. Dit noemen wij alt season, en daar hebben wij lang op gewacht.

Google Play Store beleid schudt crypto markt op

Google’s aangekondigde wijzigingen voor non-custodial crypto wallets hebben de markt flink opgeschud. De nieuwe vereisten voor FinCEN registratie, state banking licenses of MiCA licenties zouden grote gevolgen hebben voor de crypto industrie.

🚨 Google Play Store is BANNING ALL NON-CUSTODIAL WALLETS whose developers do not have a FinCEN registration, state banking license, or MiCA license.



This means AML/KYC for non-custodial wallets in the US & EU.



We haven't won; they'll keep fighting back until they own… pic.twitter.com/5WNWS7T2md — Crypto Tips (@cryptotipsreal) August 13, 2025

De marktreactie was onmiddellijk zichtbaar. Veel non-compliant tokens realiseerde flinke koersdalingen na de aankondiging. Dit is een goed teken voor XRP investeerders, die na het lange wachten eindelijk de vruchten van de recente SEC beslissing over compliance mogen plukken.

🚫 Google Play Store bans licensed crypto wallets and introduces AML/KYC in the US and EU.



The new Google Play Store policy now requires FinCen registration, state banking license, or MICA license for non-custodial wallets. #TWT #SFP #C98$TWT reacts to the news pic.twitter.com/R3EH8DtMVp — CryptoBull_360 (@CryptoBull_360) August 13, 2025

XRP krijgt strategisch voordeel door compliance

Terwijl veel projecten worstelen met regulatoire vereisten, profiteert XRP van jarenlange investeringen in compliance. Ripple’s proactieve aanpak naar regulatoire duidelijkheid werpt nu zijn vruchten af in een markt die steeds meer waarde hecht aan regelgeving.

🚨 BIG BREAKING 🚨



Google Trends hits 📈 5-year highs for “altcoins” searches.



BTC is losing dominance… ETH is breaking highs… #XRP is waking up from hibernation 🐋💤



📢 ALT SEASON IS KNOCKING 🔥 pic.twitter.com/MIRV4Hod0U — John Squire (@TheCryptoSquire) August 13, 2025

XRP’s unieke positie wordt versterkt door het feit dat het project al beschikt over de juiste licenties die tech giants zoals Google eisen. Dit geeft het een concurrentievoordeel boven nieuwe cryptomunten die moeite hebben met compliance.

De combinatie van retail interesse en regulatoire voordelen positioneert XRP ideaal voor de verwachte alt season. Crypto analisten zien dit als een perfect storm voor exponentiële groei.

Retail investeerders keren massaal terug

De stijgende Google searches wijzen op een fundamentele verschuiving in markt sentiment. Na maanden van institutionele focus, tonen retail investeerders hernieuwde interesse in altcoin season 2025.

Deze trend vormt de basis voor wat crypto analisten beschouwen als de meest veelbelovende alt season sinds 2021. Historisch gezien volgt exponentiële altcoin groei wanneer Bitcoin dominantie daalt en retail interesse piekt.

Het is eindelijk zo ver, voor iedereen die sinds 2021 heeft gewacht, we hebben het verdiend. We raden iedereen aan om de market cap dominance chart van Bitcoin in de gaten te houden. Dit is de sterkste indicator voor een altcoin season. Zo realiseerde altcoins flinke pumps in December 2024, precies op hetzelfde moment dat Bitcoin dominance een sterke daling liet zien. Gaan we dit keer een grotere daling zien in de Bitcoin dominance chart? Doe in dat geval je gordel maar alvast om, want we gaan naar de maan!

100x potentieel door perfecte storm

