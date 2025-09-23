Bitcoin koers analyse: is dit hét ideale instapmoment?

De Bitcoin koers is gisteren onder $113k gedaald en wekt zorgen op bij investeerders. Toch zien anderen het juist als het beste moment om crypto te kopen. Is er een verdere daling op komst of is dit het begin van een grote breakout voor Bitcoin? Een bekende crypto analist denkt dat de munt binnenkort $130.000 waar kan worden, wat een nieuwe all-time high zou zijn.

In het Bitcoin nieuws van vandaag kijken we kort waarom Bitcoin is gedaald en wat we kunnen verwachten nadat de markt consolideert in de ochtend. Ook kijken we naar de inzichten van crypto analist Ali Martinez, die denkt dat Bitcoin binnenkort stijgt naar $130k.

Bitcoin koers kan stijgen naar $130.000

Veel investeerders raakten gisteren in paniek toen plotseling meer dan $1 miljard aan crypto posities werd geliquideerd. Wat volgde was een scherpe daling in de waarde van Bitcoin en altcoins. Maar ervaren investeerders zagen het als een ‘bear trap’ en marktmanipulatie.

Crypto analist Ali volgde met zijn analyse van de Bitcoin koers en hoe de grootste cryptomunt klaar was voor een grote breakout richting $130k. Dit is op basis van een ‘head-and-shoulders’ patroon. Een bounce vanuit hier bevestigt dit patroon en vergroot de kans op zo’n grote breakout. De recente tweet kwam als reactie op een vorige tweet, waarin hij het begin van dit patroon al had uitgelicht.

Bitcoin $BTC retraced to $112,000 as anticipated. Now watching for buying pressure to form the right shoulder before a breakout to $130,000! https://t.co/fS6YGw5JIR pic.twitter.com/CQQVuHHaYd — Ali (@ali_charts) September 22, 2025

Op het moment van schrijven ligt de Bitcoin koers vlak rond $113k, een signaal dat de markt consolideert, met een lichte hint op een herstel. Als dit opnieuw vertrouwen opwekt bij investeerders, zien we zo vroeg als vandaag een herstel terug naar $115k. Op basis van de technische analyse kan Bitcoin richting het eind van de maand naar $130k stijgen.

Uiteraard is deze analyse slechts een van de scenario’s die zich kunnen afspelen in de komende periode. September is historisch gezien een slechte maand voor crypto, maar deze geschiedenis hoeft zich niet per se te herhalen in 2025. Zelfs na de dip ligt Bitcoin nog zo’n 4-5% hoger dan aan het begin van de maand.

Maar het stukje geschiedenis dat we wel willen dat crypto herhaalt, is de historische stijgingen van oktober en november. Dat zijn namelijk twee van de beste maanden voor crypto en maken Q4 dan ook het beste kwartaal voor crypto. Sommige marktexperts voorspellen nog steeds dat Bitcoin het jaar kan eindigen tussen $150k en $200k.

Bitcoin verwachting Q4

De Bitcoin koers heeft voor nu ondersteuning gevonden bij zijn 30-daagse gemiddelde (geel). Dit niveau vormt mogelijk een steunpunt voor de volgende stijging voor Bitcoin richting $115k en $120k. Als dit het einde is van de daling van september, kan Bitcoin in de komende twee weken sterk omhoog gaan.

Belangrijke weerstandniveaus om in de gaten te houden, liggen op $115k, $117k, $118k en $120k. Hierbij kunnen stijgingen worden afgeremd of zelfs worden omgekeerd met dalingen op korte termijn. De lage Relative Strength Index (RSI) van Bitcoin maakt het ook lastiger om door weerstandniveaus te breken. Onder de 50 signaleert de RSI namelijk dat er een gebrek is aan bullish druk.

Bitcoin koers grafiek – Bron: TradingView

Als Bitcoin er niet in slaagt om door $115k te breken, volgt er een consolidatie, of een breuk onder $113k. Daarbij moet Bitcoin ondersteuning krijgen bij $112k, $110k en $108k in het geval van verdere dalingen. Maar als we ervan uit gaan dat Bitcoin zijn voorlopige bodem heeft bereikt, is de $113k wellicht een van de beste momenten om Bitcoin te kopen in 2025.

Als je echter op zoek bent naar hogere gains, zijn altcoins wellicht aantrekkelijker. Hoewel altcoins veel volatieler kunnen zijn, kunnen ze ook zorgen voor hoge winst op een kleinere investering. Tevens is er een altcoin die potentie heeft om mee te liften op het succes van Bitcoin.

Alternatief voor Bitcoin

