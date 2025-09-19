Ethereum koers corrigeert terwijl whales massaal inkopen: Kan ETH herstellen?

De whales kochten 820.000 ETH ter waarde van $3,8 miljard. De Ethereum koers beweegt boven $4500 en nadert de volgende weerstand rond $5000.

Whale wallets hebben de afgelopen dagen massaal Ethereum tokens gekocht. Blockchain data laat zien dat wallet adressen met 10.000 tot 100.000 ETH in korte tijd ongeveer 820.000 tokens toevoegden, goed voor zo’n $3,8 miljard. Deze aankopen liepen gelijk met de stijging van de ETH prijs richting $4600. Kan de Ethereum koers hierdoor binnenkort verder stijgen?

De invloed van de whales op de Ethereum koers

De sterke koopdruk van grote marktspelers zorgde ervoor dat de ETH koers meerdere weerstandszones doorbrak. Terwijl de whales hun handelsposities uitbreiden, neemt het ETH handelsvolume toe en blijft de koers boven belangrijke niveaus.

Dit wijst erop dat kapitaalkrachtige investeerders vertrouwen hebben in verdere groei van Ethereum en bereid zijn grote posities te holden.

De activiteit van de whales is belangrijk omdat zij vaak de liquiditeit bepalen. Wanneer dit soort wallets in korte tijd miljarden dollars aan crypto tokens toevoegen, beïnvloedt dat niet alleen de koers maar ook het sentiment bij kleinere investeerders.

820,000 Ethereum $ETH, worth $3.80 billion, bought by whales in the last 72 hours! pic.twitter.com/Cyx8hc1Hth — Ali (@ali_charts) September 18, 2025

Fundamentele redenen achter de ETH koopdruk

Er spelen verschillende factoren mee bij deze nieuwe fase van accumulatie. Ethereum blijft het fundament voor DeFi en NFT marktplaatsen. Dit betekent dat er constant vraag is naar ETH voor transacties, smart contracts en liquiditeitsvoorziening.

Daarnaast speelt de macro-economische situatie mee. Met de verwachting dat de centrale banken de rente blijven verlagen, komt er meer kapitaal vrij voor risicovolle activa zoals crypto. Ethereum profiteert daar direct van.

Ook de technische ontwikkelingen binnen het Ethereum netwerk versterken het vertrouwen. Schaalbaarheidsoplossingen en energiezuinigere upgrades vergroten de aantrekkelijkheid voor investeerders die naar langetermijn rendement kijken.

De technische niveaus van de Ethereum koers

De Ethereum koers beweegt op dit moment boven $4500, een prijszone die als stevige ondersteuning fungeert. Cryptoanalisten volgen vooral de band tussen $4800 en $5000. Wordt dit gebied doorbroken, dan ligt het pad open richting een nieuwe ETH all-time high.

De combinatie van whale aankopen, gunstige marktomstandigheden en fundamentele netwerkverbeteringen schetst een duidelijk beeld. Ethereum bevindt zich in een sterke fase van kapitaalinstroom, waarbij de ETH koers verder kan profiteren van de vraag die zowel uit het ecosysteem zelf als van institutionele investeerders komt.

