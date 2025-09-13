Binance coin koers voorspelling – BNB richting $1000 na wall street samenwerking

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Binance Coin koers is sinds gisteren naar meerdere all-time highs gestegen. Dit volgde nadat Binance US een partnerschap aanging met de gigantische asset manager, Franklin Templeton. Op het moment van schrijven ligt BNB op $925 na een stijging van 2% in de afgelopen 24 uur. De huidige all-time high van de Binance Coin koers ligt op $929,20.

Gaat de #4 grootste altcoin stijgen naar $1000 in september? In het crypto nieuws van vandaag kijken we naar de recente aankondiging voor samenwerking tussen Binance en Franklin Templeton. Aan de hand van een korte technische analyse kijken we hoe hoog BNB op korte termijn en langere termijn kan gaan. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Binance US en Franklin Templeton gaan samenwerken

Franklin Templeton deelde afgelopen woensdag de aankondiging van zijn samenwerking met Binance. De asset manager noemde het een ‘brede’ partnerschap. Het doel van het partnerschap is om aan de wensen van klanten te blijven voldoen. Dit, met onder andere extra efficiëntie, toegankelijkheid, transparantie en mogelijkheden om geld te verdienen.

Verdere details van het partnerschap, of opkomende projecten, zijn echter nog niet bekendgemaakt.

Today, Franklin Templeton announced a wide-ranging partnership with @binance.



Learn more: https://t.co/2m0VrXSt9p pic.twitter.com/pc1p4rt57c — Franklin Templeton Digital Assets (@FTDA_US) September 10, 2025

Sinds de aankondiging is de interesse in BNB sterk toegenomen, hierdoor is de altcoin in een week tijd met zo’n 8% gestegen in waarde. Op hetzelfde moment stijgen zowel Bitcoin als de beste altcoins, wat extra bijdraagt aan het bullish momentum van de Binance Coin koers.

Kan BNB stijgen naar $1300?

Volgens crypto analist Ali Martinez, is Binance Coin bezig met een bullish breakout richting $1300 op langere termijn. Deze breakout begon in juli na een duidelijke stijging boven $700. En omdat het bullish momentum van BNB nog niet lijkt af te nemen, kan de altcoin verder klimmen richting $1300 tegen het einde van 2025.

$BNB in the middle of a bullish breakout! Target sits at $1,300. pic.twitter.com/C7WSAxHt8U — Ali (@ali_charts) September 13, 2025

Hoewel de BNB koers verwachting positief is, krijgt hij ook concurrentie van andere grote altcoins, zoals Solana. Zo is ook Solana behoorlijk gestegen in de afgelopen weken, waardoor ze Binance Coin heeft ingehaald op het gebied van market cap.

Desondanks lijkt BNB een sterke keuze te zijn voor de bull run, die zo vroeg als september los kan barsten. Nu kijken we hoeveel de altcoin op korte termijn waard kan worden.

Binance Coin koers verwachting

De BNB koers heeft het afgelopen jaar relatief weinig volatiliteit laten zien. Maar sinds juni is de interesse in de Binance Smart Chain en BNB sterk toegenomen. Hierdoor is de altcoin in enkele maanden tijd met 50% gestegen, zonder dat hij tekenen van stoppen toont.

Binance Coin’s Relative Strength Index (RSI) ligt vlak op het ‘overbought’ niveau van 70. Normaal gesproken betekent dit een hoger risico voor een technische correctie. Maar als de bull run binnenkort begint, dan is het wellicht een ander verhaal. In periodes waarin het sentiment bovengemiddeld is, negeren cryptomunten vaak hun hoge RSI tot 80, of zelfs 90 in sommige gevallen.

Binance Coin koers grafiek – Bron: TradingView

De volgende target voor BNB is het psychologische niveau bij $1000. Een breuk boven dit niveau kan ervoor zorgen dat de altcoin nog meer aandacht trekt, vergelijkbaar met toen Bitcoin voor het eerst de $100.000 brak. Al met al maakt dit onze Binance Coin verwachting positief voor de komende periode.

Maar als dit daadwerkelijk het begin is van de bull run, zijn er altcoins die voor meer winst kunnen zorgen dan BNB. Investeerders kijken dan ook naar alternatieven met potentie om te exploderen tijdens de bull run. Hieronder bespreken we een nieuwe altcoin die veel aandacht krijgt van de markt.

