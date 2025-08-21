Binance Coin koers bereikt nieuwe all time high – voorbode voor altseason?

Auteur Bart Klammer Auteur Bart Klammer Over de schrijver Bart Klammer is in 2021 betrokken geraakt met de crypto markt en let vooral op de huidige marktcyclus om te bepalen hoeveel interesse de wereld op dat moment heeft in cryptocurrency. ... Auteursprofiel Delen Gekopieerd Affiliate disclaimer Affiliate disclaimer



Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Wij geloven in volledige transparantie naar onze lezers. Sommige van onze artikelen bevatten links naar affiliate partners. Via deze samenwerkingen kunnen wij een commissie verdienen. Dit heeft echter nooit invloed op de onafhankelijkheid van onze analyses, meningen of reviews. Onze beoordelingen zijn uitsluitend gebaseerd op onze vastgestelde evaluatiecriteria. Lees meer Laatst bijgewerkt: Augustus 21, 2025

Disclaimer: Handelen in cryptocurrency kan leiden tot verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Beleg alleen met geld dat je je kunt veroorloven te verliezen. De hier weergegeven meningen zijn uitsluitend ter informatie en vormen geen financieel advies. Raadpleeg een financieel expert voordat je begint met handelen.

De Binance Coin koers is gisteren naar een nieuwe all-time high gestegen. Terwijl andere bekende cryptomunten onderuit gaan door bearish druk, is BNB naar $882 gegaan na een pump van 7,5%. Nu de interesse in altcoins duidelijk hoog blijft, is dit de voorbereidende fase op de volgende altcoin season?

In het cryptonieuws van vandaag kijken we waarom BNB een all-time high heeft bereikt terwijl andere crypto’s dalen. Daarnaast kijken we wat we de komende periode kunnen verwachten van de native token van de Binance Chain.

Waarom stijgt BNB naar all-time high?

In een periode waarin zowel Bitcoin als Ethereum zijn gedaald, schoot de Binance Coin koers naar een nieuwe recordhoogte van $882. BNB liet na het behalen van deze all-time high enige volatiliteit zien, maar is op het moment van schrijven nog 2% gestegen in de afgelopen 24 uur.

De Binance Coin koers probeert nu nieuwe hoogtes op te zoeken en kan aan de hand van een breakout richting de $1000 stijgen.

Groei van Binance Smart Chain

De Binance Smart Chain (BSC) is sterk gegroeid in populariteit. Dat blijkt uit de stijging van zijn Total Value Locked (TVL), naar het hoogste punt sinds 2022.

Naast een TVL van $7,54 miljard, heeft de BSC ruim $11,4 miljard aan stablecoins – extra kapitaal dat op de chain gebruikt kan worden. Een grote supply aan stablecoins wordt geassocieerd met voorbereidingen voor een bull run.

Binance Smart Chain on-chain data – Bron: DefiLlama

De BSC is in de afgelopen jaren steeds populairder geworden op het gebied van onder andere meme coins en Real-World Assets (RWA). Dat kan leiden tot grote kapitaalinjecties in het midden van de bull run. Daarom verwachten crypto analisten dat deze nieuwe BNB all-time high nog maar het begin is.

Breakout naar $1000 mogelijk voor BNB?

Crypto analist ZYN ziet de koersactiviteit van BNB op de maandelijkse grafiek als een groot cup-and-handle patroon. Dit patroon markeert typisch het begin van een grote breakout. Gebeurt zoiets voor BNB, dan kan de koers boven $1000 schieten in de komende maanden.

$BNB just made a new all time high.



The monthly chart looks like a giant cup and handle.



Breakout from here can be massive. 🚀



First best time to buy was at $1.

The second best time is now. pic.twitter.com/zNNoNPkVYV — ZYN (@Zynweb3) August 21, 2025

Door de huidige bearish druk op crypto, zou het niet gek zijn als traders en investeerders hun winst opnemen. Dat kan op korte termijn zorgen voor verdere koersdalingen. Maar als Bitcoin de volgende week opnieuw herstelt, kan dat extra positieve druk zetten op de Binance Coin koers.

Het vooruitzicht voor BNB blijft positief op lange termijn, maar wat kunnen we de komende tijd verwachten?

Analyse Binance Coin koers

De Binance Coin koers bevindt zich in een opwaartse trend, die duidelijk te zien is op de dagelijkse grafiek. Ondanks een reeks dalingen eind juli, is BNB consistent gestegen in augustus. Dit heeft de altcoin naar een nieuwe all-time high gebracht tegenover de dollar.

Hierdoor ligt BNB ook consistent boven zijn 30-daagse gemiddelde (geel) bij $805. Ondanks de hoge volatiliteit van crypto in de afgelopen maanden, is BNB nog geen enkele keer onder zijn 30-daagse gemiddelde gedaald sinds eind juni.

Binance Coin koers grafiek – Bron: TradingView

Dit reflecteert dat de koopdruk voor BNB aanzienlijk sterker is dan de verkoopdruk. Maar omdat het een geleidelijke stijging is, heeft BNB een Relative Strength Index (RSI) op het gezonde niveau van 60. De RSI geeft aan dat er veel bullish druk is, zonder een ‘overbought’ signaal te geven zoals het bij een index van 70 zou doen. Dat houdt in dat BNB ruimte heeft om nieuwe hoogtes op te zoeken.

Maar zoals eerder aangegeven, zijn correcties door winstopnames nog steeds mogelijk. Daarom wachten investeerders op een mogelijke pull-back, terwijl kleinere investeerders kijken naar kleinere altcoins. Zo krijgt een bekende meme coin ook de aandacht, dankzij zijn plannen om een multi-chain project te worden.

Bekende meme coin komt naar Solana

Wall Street Pepe ($WEPE) is een succesvolle meme coin die sinds februari elite trading inzichten biedt aan zijn holders. Zo kreeg de community bijvoorbeeld het signaal om Pudgy Penguins (PENGU) te kopen voordat deze met 600% steeg. $WEPE brengt deze elite signalen nu ook naar Solana, de Hub van grote crypto degens, die handelen met lage transactiekosten en hoge snelheden.

$WEPE is nu tijdelijk te reserveren op Solana, waardoor je een van de eersten bent die deze token zo meteen bezit. De prijs wordt na lancering gekoppeld aan de prijs van $WEPE op Ethereum en elke dollar die je investeert wordt gebruikt om de supply permanent te verkleinen, wat verkoopdruk verlaagt. Investeer vandaag in $WEPE en krijg ook exclusief toegang tot elite trading signalen voor hoge winsten in de volgende altseason.