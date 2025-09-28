Arthur Hayes Voorspelt: BTC koers naar $3,4M

$3,4 miljoen, dat is wat je kan verwachten als hoofdprijs van een loterij, maar dat is ook hoe hoog de BTC koers kan gaan. Crypto expert en Co-Founder van BitMEX denkt dat Bitcoin $3,4 miljoen waard wordt tegen het jaar 2028. Deze Bitcoin verwachting baseert hij op een geschatte $15,3 biljoen aan economische groei voor de VS.

In het Bitcoin nieuws van vandaag kijken we naar de recente voorspelling van crypto legende Arthur Hayes en onderzoeken we waar hij deze voorspelling op baseert. Ook kijken we hoeveel Bitcoin waard kan worden aan het einde van dit jaar en waarom de Amerikaanse Federal Reserve een belangrijke rol speelt.

Arthur Hayes: BTC koers kan naar $3,4 miljoen in 2028

Arthur Hayes deelde aan het begin van de week zijn recente blogbericht “Four, Seven”. Hierin analyseert hij uitgebreid zijn verwachtingen voor Trumps overname van de Federal Reserve en de mogelijke gevolgen voor de economie.

As promised "Four, Seven" discusses the Trump takeover of the Fed and is the corresponding essay to my KBW speech this morning.https://t.co/NV2XQei69d pic.twitter.com/9NKC8uq7An — Arthur Hayes (@CryptoHayes) September 23, 2025

In 2026 verloopt de termijn van Jerome Powell, de huidige voorzitter van de Federal Reserve. In dit jaar is Trump mogelijk ook van plan om meerdere hoge bazen van de Fed te vervangen. Eén daarvan is Gouverneur Lisa Cook, die beschuldigd wordt van hypotheekfraude.

Volgens Hayes is het cruciaal dat Trump de Federal Reserve op de schop gooit en overneemt. Hiermee kan de rente flink worden verlaagd en is het zelfs mogelijk om Bitcoin te kopen. Met deze mogelijkheden suggereert Hayes een ultra bull scenario, waarin Bitcoin $3,4 miljoen waard wordt over enkele jaren.

Arthur Hayes Bitcoin verwachting 2028

Een belangrijke factor hierin is een verwachte $15,3 biljoen toename van bankkrediet. Maar Hayes benoemt ook de mogelijkheid voor vreemde valuta’s en dollars die in andere landen worden vastgehouden om door te stromen naar Amerikaanse stablecoins, zoals Tether.

Tot slot verwacht Hayes een groei in social media wallets, die wereldwijd biljoenen dollars naar de cryptomarkt kunnen leiden.

Wat gaat Bitcoin doen in 2025?

De afgelopen week was minder positief voor Bitcoin. Op de wekelijkse grafiek is hier echter weinig van te zien. De BTC koers zit nog steeds in een duidelijke uptrend richting een nieuwe all-time high in oktober. En hoewel we dit jaar weinig positiefs zien vanuit de Federal Reserve, kan Bitcoin dit jaar nog steeds $150-200k waard worden.

Zolang het sentiment van crypto bullish blijft, kan de BTC koers zijn uptrend blijven volgen. In dat geval zien we in oktober of november een koers van $130.000+. Wel is het cruciaal dat de cryptomunt boven zijn psychologische niveau van $100k blijft. Sommige crypto experts zeggen dat het technische niveau van $96.000 bepaalt of de bull run voorbij is of niet.

Bitcoin koers grafiek – Bron: TradingView

De Relative Strength Index (RSI) van Bitcoin ligt nog steeds vlak boven de neutrale 50. Dat houdt in dat de BTC koers nog enig bullish momentum over heeft en kan stijgen in de komende weken. Eén rode candlestick op de wekelijkse grafiek is simpelweg niet genoeg om te zeggen dat de bull run voorbij is.

September is een van de slechtere maanden voor crypto, maar deze maand is binnenkort voorbij. Wat volgt zijn oktober en november, twee van de beste maanden voor de cryptomarkt. Dat maakt ook dat Q4 historisch gezien het beste kwartaal is voor deze markt. Nadat oktober begint, kan het crypto sentiment al snel omdraaien.

En hoewel Bitcoin niet eens zoveel is gedaald in de afgelopen weken, hebben altcoins wel een flinke klap gekregen. Analisten denken dan ook dat altcoins het hardst omhoog zullen schieten als crypto weer gaat stijgen in Q4. Daarom kijken we hieronder naar een altcoin die hiervan kan profiteren.

Beste crypto alternatief voor Bitcoin?

Bitcoin Hyper ($HYPER) is bezig met het bouwen van iets heel speciaals. Met zijn opkomende Bitcoin Layer-2 is het binnenkort mogelijk om via Bitcoin over te stappen op een nieuw netwerk. Daarmee heb je lagere transactiekosten, hogere snelheden en kun je gebruikmaken van smart contracts. Dat maakt het mogelijk om te investeren in DeFi coins, crypto memes, NFT’s en meer.

