A16z crypto experts: altseason insider tips voor vandaag

Crypto experts van Andreessen Horowitz, ook wel bekend als a16z, delen deze maand hun voorspellingen voor crypto en de mogelijkheid voor een altseason aan het eind van dit jaar. De experts noemen crypto niet langer de toekomst, maar het heden. Betere crypto regulering, groeiende adoptie en geavanceerde technologie zorgt ervoor dat crypto langzamerhand mainstream wordt.

Gaat crypto nu dezelfde soort explosie meemaken als het internet rond het jaar 2000? In het artikel van vandaag bespreken we de verwachtingen van a16z crypto experts. We kijken in vogelvlucht naar 9 belangrijke aspecten waarmee crypto langzamerhand de wereld verovert. We houden onze volgers op de hoogte, volg ons op Instagram.

Crypto kan mainstream worden in 2025 – Nieuwe crypto bull run op komst?

Langzamerhand zien we dat crypto steeds meer wordt dan enkel Bitcoin. Hoewel Bitcoin nog steeds de grootste investering is in deze sector, kan dit drastisch omlaag gaan in het komende jaar. Zelfs financiële experts zoals Robert Kiyosaki kiezen voor Ethereum.

Crypto analist CRYPTO₿IRB deelde in een recente tweet 9 belangrijke aspecten van crypto die kunnen zorgen voor mainstream adoptie. Dit dient als een samenvatting van de voorspellingen van a16z. Een van de belangrijkste ontwikkelingen is de verbeterde crypto regulering, met name in de VS.

Sinds de tweede termijn van president Trump, is er veel veranderd op dit gebied. Zo is de GENIUS Act goedgekeurd, die duidelijke eisen stelt aan stablecoins, waar we het vandaag ook over gaan hebben. Daarnaast heeft de Amerikaanse SEC een nieuw bestuur gekregen, een die zich focust op de groei van crypto, terwijl de bescherming van investeerders nog steeds een prio blijft.

Sinds de goedkeuring van de GENIUS Act, zijn stablecoins geëxplodeerd. In het afgelopen jaar is al er meer dan $46 biljoen aan stablecoins verhandeld. Om dat in perspectief te brengen, Visa, een van de grotere betalingsbedrijven, heeft ongeveer $50 biljoen aan transacties in de afgelopen 12 maanden.

De massale adoptie van stablecoins is te danken aan grote bedrijven en zelfs banken die investeren, of zelfs hun eigen stablecoin op de markt brengen.

DeFi en AI kunnen altseason ontketenen

Crypto biedt ook steeds meer manieren om geld te verdienen. Hiervoor hoef je niet te investeren in meme coins, te wachten op een altseason, of je eigen crypto scam te lanceren. Decentralized Finance (DeFi) en AI bieden namelijk alternatieve manieren.

Uit analyse blijkt dat steeds meer DeFi coins opduiken en dat crypto winst uit gebruikerstarieven toeneemt. Dit jaar hebben gebruikers gezamenlijk meer dan $18 miljard aan tarieven betaald, wat zorgde voor $18 miljard aan omzet voor projecten en $4 miljard voor token holders.

Een van de grootste DeFi projecten van het moment is Hyperliquid, die dit jaar al biljoenen dollars aan transacties heeft verwerkt en meer dan $1 miljard op jaarbasis verdient.

Ook wordt crypto steeds beter geïntegreerd met AI. Zo’n 30% van alle crypto venture capitalist deals zijn voor AI crypto start-ups. Een bekend voorbeeld van een AI crypto is Worldcoin, met zijn systeem waarmee gebruikers hun identiteit kunnen verifiëren, iets wat al meer dan 17 miljoen mensen hebben gedaan.

Wat gaan altcoins doen?

De crypto markt begint de week met een herstelbeweging. Zo is Bitcoin opnieuw richting $115k gegaan en Ethereum boven de $4k beland. Echter lijkt de markt meer tijd nodig te hebben voordat altcoins kunnen exploderen. Maar het feit dat morgen waarschijnlijk de rente in de VS wordt verlaagd en de Federal Reserve een einde maakt aan Quantitative Tightening, kan al snel leiden tot grote stijgingen.

Verwachtingen voor een opkomende crypto bull run nemen steeds verder toe, maar voor veel altcoins is dat nog niet te zien aan de koersen. Tevens ligt de Altcoin Season Index op 43, waarin 25 wijst op een Bitcoin seizoen en 75 wijst op altseason.

Er zijn drie belangrijke indicators om in de gaten te houden. De eerste hiervan is de altcoin season index en als tweede de Bitcoin dominantie (die moet dalen). Maar ook de Ethereum koers geeft een goede indicatie van hoe altcoins ervoor staan, gezien ETH veruit de grootste altcoin is.

Let op een altseason index boven 80, een Bitcoin dominantie onder 50% en een Ethereum koers boven $5000. Dat zou een duidelijke aanwijzing zijn dat altcoins gaan exploderen (of op dat moment al flink aan het stijgen zijn). En als de voorspellingen van a16z kloppen, dan zitten we in het vroege proces van massale crypto adoptie en valt er veel winst te halen uit altcoins.